La Jeep Avenger Full Electric debutta nel mercato italiano

Sulle strade europee debutta la Jeep Avenger Full Electric: con un’autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in città, per andare realmente ovunque. Basata sulla piattaforma eCMP2, la Jeep Avenger Full Electric è mossa da una power unit M3 adottata, con un motore elettrico da 400 Volt di seconda generazione altamente efficiente.

Si tratta della prima power unit lanciata da eMotors (la joint venture 50/50 di Stellantis con Nidec) ed eroga 115 kW, corrispondenti a 156 CV, e una coppia massima di 260 Nm.

La batteria da 54 kWh di Jeep Avenger offre un’ottima densità di energia abbinata a un eccellente rapporto tra energia nominale ed energia utilizzabile, pari a 51 kWh. Il pacco batteria è costituito da 17 moduli e 102 celle agli ioni di litio che sfruttano la chimica NMC 811.

Il sistema batteria è molto compatto ed è posto sotto i sedili anteriori e posteriori e sotto il tunnel centrale, con un impatto pressoché nullo sul veicolo. La batteria è doppiamente protetta, grazie alla maggiore altezza da terra e a esclusive piastre sottoscocca, la cui resistenza in caso di urto è superiore a quanto richiesto dalle normative più severe.

Il caricatore di bordo di serie offre 100 kW in corrente continua (per caricare la batteria dal 20 all’80% in 24 minuti in modalità ricarica rapida) e 11 kW in corrente alternata (corrispondenti a una ricarica da 0 a 100% in 5 ore e mezzo presso una stazione di ricarica pubblica).

Dubbi sull’elettrico? Il sistema è stato sviluppato e testato per resistere a condizioni atmosferiche estreme: meno 30 gradi centigradi sulla strada in inverno e fino a 40 gradi in estate.

Le dimensioni

Grazie alla parte frontale di soli 2,25 metri quadri e a un coefficiente di resistenza di 0,33, Avenger ha un’ottima risposta aerodinamica.

La vettura americana a corrente segna l’inizio di una fase del marchio americano del Gruppo Stellantis. Un’offensiva di quattro veicoli elettrici entro il 2025. Entro la fine del 2030, nel Vecchio Continente, solo vetture a batteria della Casa USA.

Con i suoi 4,08 metri, è la Jeep più compatta di sempre e può accogliere comodamente cinque passeggeri con i loro bagagli. Dentro, uno schermo radio Uconnect Infotainment da 10,25 pollici abbinato a una plancia completamente digitale disponibile in due varianti (7 e 10,25 pollici) fa parte della dotazione di serie.

Le novità in tema di navigazione sono costituite dalle funzioni On Street Parking e Natural Voice Recognition. La prima semplifica la vita quando si desidera trovare rapidamente un parcheggio in strada in città. I dati di cui dispone consentono al sistema di identificare le strade che statisticamente presentano una maggiore disponibilità di spazi liberi. La seconda funzione accresce la sensazione di sicurezza alla guida. In effetti parlare al telefono durante la guida tenendo lo smartphone in mano significa moltiplicare per 3 il rischio di incidente, rischio che diventa 23 volte superiore quando si scrive un SMS.

La nuova Avenger è la prima vettura Jeep a trazione anteriore dotata di serie delle funzioni Selec-Terrain e Hill Descent Control che, insieme all’altezza da terra di 200 mm, all’angolo di attacco di 20° e all’angolo di uscita di 32°, la rendono un veicolo con potenzialità off-road inaspettate per questo segmento e garantiscono la massima protezione anche in città, a esempio nell’affrontare una rampa di parcheggio ripida.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Prezzi e promozioni

Occhio alle promozioni. La nuova Jeep Avenger è disponibile con anticipo, e rate mensili da 249 euro per la versione Full Electric: includono due anni di manutenzione programmata presso i centri di assistenza autorizzati. La manutenzione è parte dell’esclusivo programma Wave. Alla fine della rateazione, si decide se tenere il mezzo o no grazie al Valore futuro garantito.

E la ricarica? La eProWallbox garantisce un’elevata flessibilità in termini di funzionalità e di costi. Offre una gamma di potenza modulabile da 7,4 fino a 22 kW e consente, alle persone abilitate, la gestione da remoto delle operazioni di ricarica direttamente dallo smartphone grazie al controllo degli accessi.

Poi, eSolutions Charging garantisce una copertura in 29 Paesi e circa 450.000 stazioni di ricarica. Con l’applicazione è possibile ricaricare l’automobile e gestire tutte le attività legate alla ricarica di Avenger. Agli utenti vengono offerte due possibilità. La prima è dedicata a coloro che stanno muovendo i primi passi nel mondo della mobilità elettrica e ricaricano solo occasionalmente; la seconda è la soluzione dedicata a coloro che ricaricano spesso o abitualmente in stazioni pubbliche e desiderano sfruttare a pieno i vantaggi della mobilità elettrica.

Prezzi a partire da 35.400 fino a 42.900 secondo l’allestimento. Come ovunque nel mondo, spetta ai Governi stimolare il mercato con incentivi all’altezza.