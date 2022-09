La gamma Suzuki S-Cross Hybrid si arricchisce di una nuova versione

Suzuki presenta l’ultima evoluzione di S-CROSS HYBRID, la nuova S-CROSS HYBRID 1.5 140V. Un nuovo motore, un nuovo cambio e un nuovo sistema ibrido si affiancano, all’interno della gamma S-CROSS Hybrid, al sistema 48V basato sul 1.4 BoosterJet in abbinamento alla trasmissione manuale.

Progettata per soddisfare i bisogni di dinamicità dei moderni proprietari di SUV in ogni fase della loro vita. S-CROSS HYBRID 1.5 140V è un vero SUV, funzionale e dal design avanzato e con la sua estetica forte e potente, è in grado di garantire efficienza, potenza, capacità 4WD, sistemi di guida assistita e infotainment avanzati e connessi grazie alla nuova App Suzuki Connect. Quest’ultima novità assoluta di tutta la gamma. Stile, estetica, design li conosciamo, ma l’auto sempre connessa è una prima assoluta.

La nuova App Suzuki Connect disponibile per Android e Apple offre sette funzioni di assistenza che consentono di monitorare l’auto in ogni momento.

La Notifica di stato ti avvisa quando hai dimenticato di chiudere le porte o di spegnere le luci e consente di bloccare le porte a distanza. Inoltre è possibile controllare il livello del carburante, l’autonomia ed il consumo medio direttamente sulla home page della App.

Il localizzatore parcheggio ti aiuta a ritrovare la tua auto salvando l’ultima posizione in cui si è fermata e aiutandoti a localizzarla attraverso la mappa sullo schermo del tuo smartphone. È anche possibile condividere la posizione del parcheggio con familiari e amici.

Con la cronologia sessioni di guida si possono controllare e gestire le sessioni di guida degli ultimi 18 mesi separando ì dati per conducente o per viaggio e classificarli in base all’uso privato o professionale. Questi dati possono essere esportati in formato CSV.

Con gli avvisi di Geofencing e Coprifuoco la App avvisa quando la macchina ha lasciato o è entrata in una determinata area. L’avviso di coprifuoco segnala quando l’auto non è rientrata all’interno di un’area stabilita nell’orario impostato.

Le notifiche di sicurezza permettono di sapere se l’auto parcheggiata è stata forzata e se l’allarme si è attivato. La App inoltre avvisa se il motore è stato avviato quando non previsto.

La notifica di accensione spia invia una notifica allo smartphone, indicando la causa e le azioni consigliate. Attraverso la App è possibile chiamare il concessionario o richiedere assistenza stradale.

L’avviso di manutenzione periodica avvisa quando si avvicina il momento della manutenzione periodica ed invia un avviso sullo smartphone. Sempre tramite notifica vengono inviati avvisi in caso di campagna di assistenza tecnica o di richiamo.

Tutte le novità e i punti di forza ci sono stati raccontati in esclusiva dal Presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli.