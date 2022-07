La berlina Renault in versione ibrida in prova: nuova Megane

Dalla presentazione della primissima Mégane nel 1995, sono 7 i milioni di veicoli venduti in tutto il mondo, in 4 generazioni diverse. Con il passare del tempo, Mégane è diventata una gamma completa, che comprende versioni sportive con il marchio R.S. Si tratta di una berlina dalle molteplici sfaccettature, come dimostra ancora una volta Nuova Mégane con l’introduzione di una motorizzazione ibrida plug-in, una novità assoluta per Renault nel segmento delle compatte. Questa motorizzazione E-TECH Plug-in Hybrid, derivata dalle tecnologie sviluppate dall’Alleanza e dall’ingegneria Renault, combina i vantaggi dell’elettrico, come il funzionamento silenzioso, e la reattività immediata per un piacere di guida inedito e può contare sulle competenze acquisite dal Gruppo Renault nei veicoli elettrici da oltre dieci anni e sulla sua esperienza in Formula 1.

ANCORA PIÚ PERSONALITÀ E RAFFINATEZZA

Il design esterno di Nuova Mégane, evolve nei dettagli, ma resta fedele allo spirito dell’identità della Marca. Forme scolpite e dinamiche, per offrirle ancora più personalità e raffinatezza.

FARI FULL LED

I fari di Nuova Mégane sono ora dotati di tecnologia LED Pure Vision. Disponibili di serie fin dal primo livello di equipaggiamento, sostituiscono i gruppi ottici alogeni. I nuovi proiettori, più performanti, migliorano l’intensità luminosa ed estendono la portata dell’illuminazione di circa il 30%, per una maggiore visibilità, sicurezza e comfort di guida. Oltre ai fari, anche le luci di posizione e i fendinebbia sono FULL LED.

UN PARAURTI ANTERIORE RIDISEGNATO

All’anteriore, Nuova Mégane è dotata di un nuovo paraurti e una nuova calandra. Anche la griglia inferiore è stata rivisitata, con una finitura cromata disponibile dal terzo livello di equipaggiamento. DEFLETTORI D’ARIA PIÚ DINAMICI Le cornici dei fendinebbia sono dotate di un profilo cromato e i deflettori d’aria fanno la loro comparsa nella parte anteriore dei passaruota, per una migliore aerodinamica. INDICATORI DI DIREZIONE DINAMICI Al posteriore, i gruppi ottici LED acquisiscono un nuovo design più sottile. La linea è stata rialzata per conferire maggiore fluidità al design mentre gli indicatori di direzione diventano dinamici. Nuova Mégane è dotata anche di una nuova carenatura inferiore più raffinata. PARAFANGHI PIÚ ACCENTUATI Sui fianchi, Nuova Mégane può contare su un nuovo look dei parafanghi e sulle luci delle maniglie delle porte. Sono disponibili anche nuovi cerchi, da 16 a 18 pollici.

UN ABITACOLO ANCORA PIÚ MODERNO PER IL PIACERE DI GUIDA

All’interno di Nuova Mégane, i nuovi equipaggiamenti tecnologici facilitano la guida e si integrano a un ambiente che acquisisce maggiore eleganza e raffinatezza. Per la prima volta, Nuova Mégane è dotata, a seconda delle versioni, di un cruscotto digitale con un display da 10,2”. Per personalizzare l’esperienza di guida in modo molto intuitivo è previsto anche il sistema di navigazione. Sulla plancia è installato un nuovo display multimediale da 9,3”, che offre una superficie di visualizzazione ben due volte più grande della versione da 7”. Questo tablet verticale perfettamente integrato alla plancia conferisce maggiore modernità all’abitacolo. Abbinato al nuovo sistema multimediale connesso Renault EASY LINK, offre tutte le prestazioni multimediali, di navigazione e di infotainment, ma anche i settaggi MULTI-SENSE.

INTERNI PIÚ RAFFINATI

I comandi della consolle centrale e, soprattutto, quelli del climatizzatore, che comprendono la visualizzazione della temperatura, acquisiscono un look più moderno e qualitativo offrendo anche una migliore ergonomia. Tutti i comandi dei dispositivi di assistenza alla guida sono posizionati sul volante.

UN SISTEMA MULTI-SENSE SEMPRE RICCO

La tecnologia Renault MULTI-SENSE permette di proporre più veicoli in uno. I settaggi del sistema MULTI-SENSE, che consentono di regolare contemporaneamente la mappatura del motore, lo sterzo, l’ambiente luminoso e la configurazione del display digitale che sostituisce la strumentazione, permettono di personalizzare l’esperienza di guida al volante di Nuova Mégane a seconda della modalità di guida desiderata. Con la motorizzazione E-TECH Plug-in Hybrid, le 3 modalità proposte sono: Pure, MySense e Sport.

NUOVA MEGANE NELL’ERA DELL’IBRIDO RICARICABILE CON LA TECNOLOGIA E-TECH PLUGIN HYBRID

Le motorizzazioni di Nuova Mégane si arricchiscono con la tecnologia ibrida E-TECH Plug-in Hybrid, che offre la massima versatilità e consente di scoprire una nuova esperienza elettrica, riducendo nel contempo le emissioni di CO2 e contenendo i consumi di carburante, anche nei lunghi viaggi. L’ibrido plug-in al centro del mercato Renault, pioniere e specialista della mobilità elettrica, ha dotato Nuova Mégane della motorizzazione ibrida ricaricabile E-TECH Plug-in Hybrid da 160 cv che si avvale di una tecnologia inedita, focalizzata sul recupero energetico, e che trae direttamente ispirazione dal nostro know-how in Formula 1 per proporre un’esperienza di guida unica. Consente di rendere l’esperienza e il piacere di guida dei veicoli elettrici accessibili al maggior numero di persone in quanto sarà proposta su vari livelli di equipaggiamento, a partire da quello intermedio.

Versatilità e risparmio Dotata di una batteria che vanta una capacità di 9,8 kWh (400V), Nuova Mégane E-TECH Plug-in Hybrid ha un’autonomia che le consente di circolare in modalità full electric fino a 135 km/h per 50 chilometri in ciclo misto (WLTP) e fino a 65 chilometri in ciclo urbano (WLTP City). Nuova Mégane E-TECH Plug-in Hybrid dimostra così tutta la sua versatilità. Può funzionare senza consumare carburante nei percorsi quotidiani e portarvi in vacanza o nei weekend intraprendendo lunghi viaggi. Indipendentemente dallo stato di ricarica della batteria, Nuova Mégane E-TECH Plug-in Hybrid sfrutta i grandi vantaggi del sistema ibrido E-TECH: avviamento sistematico in modalità elettrica e consumi ridotti. In ciclo misto, Nuova Mégane E-TECH Plug-in Hybrid emette meno di 40 grammi di CO2/km (dati WLTP in corso di definitiva omologazione).