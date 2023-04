Kia presenta ‘Brick To The Future’: il futuro in un mattoncino Lego

Brick To The Future è una iniziativa speciale, dal forte impatto emotivo e comunicativo, con cui Kia celebra il potere dell’ispirazione attraverso un simbolo iconico che accenna alle infinite forme che possiamo costruire con la nostra immaginazione: il mattoncino LEGO. Così come il mattoncino rappresenta l’emblema dell’estro con cui dare vita alle prime proprie aspirazioni, EV6 per Kia è il simbolo del nuovo percorso in grado di condurre verso una mobilità sempre più sostenibile.

Protagonista di Brick To The Future non poteva che essere la Kia più rivoluzionaria e premiata di tutti i tempi: il crossover EV6. Il primo veicolo nativo elettrico del brand, concreto Ambassador del cambio di paradigma.

L’idea di costruire in scala 1:1 con 350 mila mattoncini della LEGO il modello più iconico e rivoluzionario di tutti i tempi di Kia, sposa la dimensione emozionale dell’automobile andando ad enfatizzarla e al tempo stesso veicolando il concetto che mattoncino dopo mattoncino si sta costruendo il futuro della mobilità. Il risultato finale è un’opera molto particolare ed emozionante anche perché sono stati inseriti dettagli originali della grande personalità di Kia EV6 come i gruppi ottici, veri gioielli dalla forte identità, grazie a una firma luminosa ormai iconica, ma anche per le particolari superfici dalle inclinazioni accentuate espressione di raffinato design.

L’opera ha richiesto più di 800 ore di lavoro ed è stata commissionata da Kia alla BrickVision, azienda di Reggio Emilia fondata da Riccardo Zangelmi, primo e unico Lego® Certified Professional italiano. Zangelmi è riuscito a trasformare la sua passione di bambino per i mattoncini LEGO® in un’attività di successo. Per EV6 Brick To The Future il team di Zangelmi è stato impegnato 4 mesi ed è riuscito ad elaborare anche un sistema di illuminazione funzionante, per assicurare la personalità luminosa fortemente caratterizzante di EV6 in ogni circostanza in cui Brick To The Future verrà esposta, enfatizzando ed interpretando al meglio l’unicità del rivoluzionario crossover 100% elettrico.

L’intera realizzazione dell’opera è stata documentata in un video che procede a step di mattoncini utilizzati, illustrando le varie fasi esecutive del progetto, dall’ideazione all’esecuzione fino alla fase finale con la presentazione del completamento dell’opera. E’ un video che documenta un viaggio entusiasmante, che suscita curiosità e stupore nella sua elaborazione creativa e costruttiva al pari del percorso iniziato da Kia nel 2021 con il Plan S, che sta conducendo il brand coreano ad espandere il modello di business tradizionale per divenire, attraverso step consecutivi, ispiratore di nuove forme di mobilità sostenibile.

EV6, primo dei 14 modelli di Kia a trazione 100% elettrica che verranno introdotti sul mercato entro il 2027, costruito sulla rivoluzionaria piattaforma E-GMP, dedicata esclusivamente ai veicoli elettrici, verrà a breve affiancata da EV9, un SUV avveniristico sempre a trazione 100% elettrica e sempre sviluppato sulla medesima eclettica piattaforma e offrirà tre file di sedili e una potente batteria per oltre 500 chilometri di autonomia.

“In tanti – aggiunge Giuseppe Mazzara, Marketing Communication e CRM Director – siamo cresciuti con i mattoncini LEGO® e grazie a questi strumenti l’ingegno ha avuto modo di concretizzarsi materialmente. I primi piccoli assemblaggi con il passare del tempo e delle conoscenze si sono evoluti, e lo stesso sta accadendo nella mobilità che sta affrontando una delle più importanti trasformazioni, passaggio nel quale Kia è protagonista. L’idea di creare questa EV6 costruita a mano tramite tanto ingegno vuole anche sottolineare la dimensione giocosa ed emozionante dell’automobile che convive assieme alla sua complessità e razionalità”.

Brick To The Future, dopo la presentazione partirà in tour per i summer EV roadshow, non prima di essere esposta presso l’Headquarter di Kia Italia per poi spostarsi nel centro della prossima Design Week a Milano e poi fare tappa alla Kia Energy House a Roma.