Kia Italia e Enel X insieme verso il movimento sostenibile

Un pop up store dove vivere un’esperienza di brand a tutto tondo. Questa l’iniziativa di Kia Italia insieme ad Enel X. Kia Italia inaugura il primo brand store del marchio a Roma all’interno dell’Enel X Store di Corso di Francia, il più grande tra quelli inaugurati in Italia dalla global business line innovativa di Enel. L’operazione rientra nell’insieme di tutte le attività strategiche che Kia Italia sta attuando per il riposizionamento del proprio brand e nella sua trasformazione da car maker tradizionale a vero e proprio sustainable mobility solutions provider.

“L’obiettivo del nostro marchio è conquistare la leadership nel campo della mobilità elettrica e poter siglare un accordo per la realizzazione della Energy House insieme al Gruppo Enel, un motivo di orgoglio e soddisfazione – spiega l’Amministratore Delegato di Kia Italia Giuseppe Bitti – Lo store non deve essere visto o vissuto come un normale autosalone, entrando nella Energy House di Roma, il potenziale cliente avrà l’opportunità di scoprire a fondo chi è Kia, quali sono le sue ambizioni e scoprire la visione del gruppo all’interno del panorama del futuro della mobilità”

“Siamo contenti che un partner importante come Kia abbia scelto l’Enel X Store di Roma per aprire il primo temporary store italiano del marchio” ha dichiarato Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia “Questo spazio è nato da un progetto importante di riqualificazione di un’area urbana abbandonata con l’obiettivo di restituire alla comunità un luogo di socialità e innovazione e sin da subito è diventato un punto di riferimento per conoscere da vicino l’ecosistema integrato di Enel X. Per questo motivo vogliamo continuare a offrire i migliori servizi di efficientamento e risparmio energetico accelerando il processo di sostenibilità per tutti i nostri clienti”

Dal lancio del nuovo brand con una cerimonia in mondovisione nella baia di Incheon in Korea a gennaio 2021, Kia ha presentato dapprima il nuovo logo aziendale per poi snocciolare tutti i principi alla base della nuova brand identity e la Energy House di Roma non è che l’ultimo capitolo di questo processo di evoluzione e trasformazione.