Kia Italia annuncia i prezzi italiani per la Kia EV9 Launch Edition

Kia Italia ha recentemente rivelato i prezzi della nuovissima Kia EV9 Launch Edition per il mercato italiano. Questo SUV completamente elettrico rappresenta un punto di svolta per la casa automobilistica sudcoreana, offrendo un’ampia gamma di caratteristiche innovative e un design sorprendente. Inoltre, la Kia EV9 è il primo passo di Kia verso un futuro più sostenibile nell’era dell’elettrificazione.

La Rivoluzione Elettrica di Kia in Italia

La Kia EV9 è il primo SUV a tre file di sedili completamente elettrico di Kia ed è destinato a rivoluzionare il mercato automobilistico italiano con il suo design avveniristico e le tecnologie all’avanguardia. La Kia Italia ha annunciato i prezzi di questa vettura, con la versione Earth che partirà da 76.450 € e la versione GT-Line che sarà disponibile a partire da 8 1.650 €. Questi prezzi competitivi rendono la Kia EV9 un’opzione allettante per chiunque sia interessato a passare all’elettrico.

La Tecnologia al Centro dell’Esperienza di Guida

La Kia EV9 è costruita sulla piattaforma Electric Global Modular Platform (E-GMP) di Kia, specificamente progettata per veicoli completamente elettrici. Questa piattaforma fornisce prestazioni eccezionali e un’autonomia eccezionale. Con una batteria di quarta generazione da 99,8 kWh, la Kia EV9 offre un’autonomia di guida fino a 541 chilometri (ciclo combinato WLTP). Inoltre, la tecnologia di ricarica ultra rapida da 800 V consente di recuperare 239 chilometri di autonomia in soli 15 minuti presso le colonnine di ricarica dotate di questa tecnologia.

Un Design Unico per l’era dell’Elettrificazione

La Kia EV9 è una testimonianza della filosofia di design “Opposites United” di Kia, che cerca l’equilibrio tra elementi contrastanti come natura, innovazione e tecnologia. Questa filosofia si riflette nel design unico ed elegante della EV9. Con una lunghezza di 5.010 mm, una larghezza di 1.980 mm e un’altezza di 1.755 mm, la EV9 presenta una presenza imponente sulla strada. Il suo “Digital Tiger Face” distintivo e le luci diurne a LED “Star Map” creano un look futuristico che non passa inosservato.

Configurazioni Flessibili per Tutte le Esigenze

La Kia EV9 offre una gamma di configurazioni dei sedili per soddisfare le esigenze di diversi tipi di famiglie. È disponibile in versioni a sei o sette posti, con diverse opzioni di sedili nella seconda fila per adattarsi a diverse situazioni, come spostamenti, ricariche e riposo. La Kia ha messo a disposizione anche sedili di tipo “relax” per una maggiore comodità durante la ricarica e la possibilità di conversare con chi si trova nella terza fila grazie ai sedili girevoli.

Tecnologia Avanzata per una Guida Connessa

L’abitacolo della Kia EV9 è stato progettato per offrire comfort, praticità e connettività. Il display panoramico largo combina un display cluster da 12,3 pollici, un display segmento da 5 pollici e un display infotainment da 12,3 pollici per un controllo efficiente delle funzionalità del veicolo e delle informazioni. Inoltre, il sistema di infotainment Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) introduce nuove funzionalità come il controllo rapido e una nuova modalità EV, migliorando notevolmente l’usabilità per il conducente.

Sostenibilità al Cuore del Progetto

La Kia è impegnata a diventare leader nella mobilità sostenibile e a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2045. La Kia EV9 è all’avanguardia anche dal punto di vista della sostenibilità. Utilizza materiali eco-friendly e segna un passo importante nella strategia di sostenibilità della Kia, che prevede l’eliminazione dell’uso della pelle, l’applicazione di dieci elementi sostenibili a tutti i nuovi modelli Kia e un aumento nell’uso di materiali bio-based come mais, canna da zucchero e oli naturali.

Una Guida Sempre Connessa

La Kia EV9 offre anche un nuovo modo di personalizzare il proprio veicolo attraverso il #kiaconnectstore. Questo permette ai clienti di acquistare funzionalità digitali e servizi on-demand, offrendo flessibilità nella scelta delle funzioni desiderate e consentendo aggiornamenti “Over the Air” (OTA) in qualsiasi momento. Questa funzione permette ai proprietari di EV9 di mantenere il loro veicolo costantemente aggiornato con le ultime funzionalità.

Sicurezza e Convenienza Avanzate

La Kia EV9 offre un’ampia gamma di funzionalità avanzate di assistenza alla guida, tra cui il Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2), che permette alla EV9 di parcheggiare automaticamente senza l’intervento del conducente, e il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) per prevenire collisioni con altri veicoli durante le manovre di retromarcia.

Inoltre, la Kia EV9 è dotata del sistema #highwaydrivingpilot (HDP) che offre la guida autonoma di livello 3 in determinati mercati, oltre a una serie di altre funzionalità di assistenza alla guida per migliorare la sicurezza degli occupanti.

La Promessa di Kia per il Futuro

La Kia è pronta a lanciare una serie di campagne globali per promuovere la EV9, dimostrando il suo impegno nell’innovazione e nella creazione di un futuro più sostenibile, efficiente e conveniente. La EV9 farà il suo debutto fisico al Seoul Mobility Show 2023 e sarà in seguito presentata al New York International Auto Show.

Con la Kia EV9, Kia sta stabilendo un nuovo standard per i veicoli elettrici, rivoluzionando il concetto di viaggio con stile e comfort. La EV9 rappresenta il futuro della mobilità sostenibile e connettività avanzata, promettendo di offrire un’esperienza di guida eccezionale per le famiglie italiane e non solo.