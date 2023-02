Jeep Compass, leader del segmento C-SUV

Conosciamo tutti benissimo Jeep Compass, da anni una delle auto più amate sul mercato, e tra le Jeep una best seller, leader del segmento dei C-SUV. Oggi vediamo quali sono le caratteristiche che ne hanno decretato il successo, sin dagli esordi.

Un SUV inimitabile, che offre un’insuperabile combinazione di caratteristiche ai vertici della categoria, tra cui le leggendarie capacità 4×4 offroad, un design contemporaneo in autentico stile Jeep, un’eccellente dinamica di guida su strada, la libertà dell’open air e varie tecnologie intuitive per la connettività e la sicurezza.

Il segmento di riferimeno

L’auto si colloca nel segmento Compact SUV e ne è leader delle vendite; un mercato estremamente importante e in crescita in tutto il mondo. In Europa, Jeep Compass rappresenta un’aggiunta fondamentale al portafoglio del marchio.

Per soddisfare le diverse esigenze dei clienti nella regione EMEA, il SUV è proposto con motorizzazioni benzina e diesel, e anche nella variante 4xe di cui abbiamo tanto parlato. In queste più recente versione ibrida plug-in da 190 CV, con trazione integrale e cambio automatico a sei rapporti, il propulsore abbina il quattro cilindri 1.3 Turbo benzina, in questo caso da 130 CV e 270 Nm, a due motori elettrici: il primo sull’asse anteriore e collegato al motore a combustione interna, mentre il secondo, da 60 CV e 250 Nm, sull’asse posteriore, alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio da 11,4 kWh. Può percorrere fino a 50 chilometri a emissioni zero, ricarica la batteria in meno di 2 ore e scatta da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi.

L’autentico design Jeep

Jeep Compass presenta una linea esterna raffinata e contemporanea, grazie alla mole imponente e all’eccezionale proporzione parabrezza/volante. Il Compact SUV si distingue facilmente, grazie ai tradizionali dettagli di design tipici del brand, come la griglia a sette feritoie e i passaruota trapezoidali.

L’ineguagliabile profilo viene completato dalla linea del tetto netta ed emozionante, nonché dai parafanghi e dalle estremità muscolari. Senza dimenticare la caratteristica modanatura DLO, con un elemento che gira tutto intorno al veicolo, e il tetto in tinta Gloss Black, che conferiscono all’auto regina dell’offroad un aspetto esclusivo e sofisticato.

Caratteristica distintiva del posteriore sono le sue esclusive luci a LED rettangolari e allungate, che si incuneano nel portellone, dando al veicolo un aspetto aggressivo ed elegante al tempo stesso, immediatamente riconoscibile sia in strada, sia durante la guida offroad.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Gli interni

Per gli interni della Compass, Jeep ha scelto materiali raffinati e cura dei dettagli tecnici. La maschera trapezoidale del blocco centrale è un elemento di design caratteristico del brand, colore e finiture si abbinano perfettamente alle varie tinte disponibili per gli interni.

Al centro troviamo i display touchscreen da 5, 7 o 8,4 pollici del sistema Uconnect. Le caratteristiche funzionali della Jeep Compass sono perfettamente integrate nella consolle centrale: tra esse il cambio, i comandi del sistema Selec-Terrain, il freno di stazionamento elettronico, i comandi del sistema Start&Stop (ESS), le manopole di comando del volume e del climatizzatore e le prese di ricarica e connettività multimediale di facile accesso, all’interno del mobiletto centrale.

Sistemi di infotainment e tecnologia di ultima generazione

Jeep Compass fissa nuovi standard in termini di sistemi di infotainment della gamma della Casa. Propone tre nuovi sistemi Uconnect (UConnect 5.0, 7.0 e 8.4NAV), con funzioni di comunicazione, intrattenimento e navigazione, tra cui una delle strumentazioni a LED a colori più grandi del segmento, per migliorare sia l’esperienza di guida che il comfort dei passeggeri a bordo.

Di ultima generazione lo schermo tattile capacitivo ad alta definizione e le funzioni di Apple CarPlay e Android Auto (di serie su Limited e Trailhawk) per il telefono vivavoce, la navigazione e il voice text. Tutte funzioni che permettono ai clienti di integrare senza soluzione di continuità i sistemi di controllo vocale del telefono oltre a un’ampia gamma di funzioni di infotainment.

La capacità offroad di Jeep Compass

Leader nel segmento dei C-SUV, Jeep Compass è oltretutto ai vertici della categoria per la sua capacità di guida in fuoristrada, grazie a due avanzati sistemi 4×4 full time intelligenti: Jeep Active Drive e Jeep Active Drive Low, dotati di tecnologia Jeep Selec-Terrain – che comprende fino a cinque impostazioni – per ottenere le migliori prestazioni 4×4 su qualunque superficie e in qualsiasi condizione.

La versione Trailhawk (presentata qui) si avvale di altezza da terra maggiorata di circa 2,5 cm, skid plate di protezione, gancio di traino posteriore di colore rosso, esclusive sospensioni anteriori e posteriori che consentono un angolo di attacco di 29,1 gradi, un angolo di percorrenza di 23,7 gradi e di ben 33,1 gradi in uscita, aggressivi pneumatici offroad da 17 pollici e una luce libera da terra che arriva a 22,9 cm.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

I motori

Jeep Compass offre una gamma completa di motorizzazioni, per poter soddisfare tutte le esigenze e le preferenze dei clienti: versione a benzina e diesel, la variante ibrida, oltre a due trasmissioni, una automatica a nove rapporti e una manuale a sei rapporti.

La gamma Compass per il mercato europeo è stata proposta con una motorizzazione a benzina e una a diesel. La motorizzazione a benzina comprende un MultiAir2 Turbo da 1.4 litri con Stop&Start, una potenza di 140 cavalli e 230 Nm di coppia, cambio manuale a sei marce e configurazione 4×2, oppure un MultiAir2 Turbo da 1.4 litri da 170 CV e 250 Nm di coppia, abbinato al cambio automatico a nove marce e alla configurazione 4×4.

La gamma di motori diesel comprende invece il 2.0 CRD con funzione Stop&Start in grado di erogare 140 CV di potenza e 350 Nm di coppia, cambio automatico a nove marce o manuale a sei marce e configurazione 4×4. Una versione più potente del 2.0 CRD con Stop&Start, da 170 CV in combinazione con il cambio automatico a nove marce e la configurazione 4×4 (inclusa la modalità in gamma ridotta Trailhawk) completa l’offerta delle motorizzazioni diesel disponibili sulla Jeep Compass.

Infine c’è la versione 4xe, l’ibrida plug-in da 190 CV, con trazione integrale e cambio automatico a sei rapporti; monta il motore a quattro cilindri 1.3 Turbo benzina da 130 CV e 270 Nm di coppia e due motori elettrici: il primo sull’asse anteriore e collegato al motore a combustione interna, il secondo sull’asse posteriore, alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio da 11,4 kWh.

I sistemi di sicurezza a bordo

Nello sviluppo della Jeep Compass, la Casa si è concentrata parecchio sulla sicurezza del guidatore e dei passeggeri. Il SUV leader del suo segmento offre a richiesta più di 70 sistemi di sicurezza attiva e passiva e funzioni di sicurezza e assistenza come Forward Collision Warning-Plus, LaneSense Departure Warning-Plus (entrambi di serie in tutta la gamma), Blind-spot Monitoring e Rear Cross Path detection, telecamera posteriore per la retromarcia ParkView con griglia dinamica, Park Assist automatico perpendicolare e parallelo, Adaptive Cruise Control, controllo elettronico della stabilità (ESC) con sistema antiribaltamento ERM (Electronic Roll Mitigation) e sei airbag di serie.