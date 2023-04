Jeep Avenger: svelati i segreti del B-SUV di successo

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Debutta sulle strade europee il nuovo B-SUV che tanto aspettavamo: Jeep Avenger Full Electric. È il primo veicolo a zero emissioni della Casa e – presentandolo – Eric Laforge, Head of Jeep Brand Europe, ha dichiarato: “Avenger è la scelta giusta per coloro che desiderano un’auto compatta, solida ed elegante, che offra soluzioni tecnologiche all’avanguardia, spazio, comfort e molto divertimento. È ideale per spostarsi in città, per le vacanze, lo shopping, la guida fuoristrada, andare in giro per locali e divertirsi con gli amici. Con Avenger si può fare tutto e andare ovunque”.

Avenger sbarca in Europa, segnando l’inizio di una nuova fase dell’elettrificazione del brand, che vedrà il lancio sul mercato di quattro veicoli 100% elettrici entro il 2025. Entro la fine del 2030 le vendite della Casa nel nostro continente saranno totalmente costituite da veicoli full electric. È il grande contributo che Jeep vuole dare a Stellantis, per il raggiungimento degli obiettivi di azzeramento delle emissioni di carbonio.

Un SUV apprezzato sin dalla presentazione

Jeep Avenger ormai è un modello che conosciamo in lungo e in largo, non diciamo nulla di nuovo quando parliamo del suo successo e dell’amore dei media e del pubblico per il primo B-SUV elettrico della Casa. In effetti, l’auto è stata svelata per la prima volta al Salone di Parigi lo scorso anno, suscitando immediatamente l’entusiasmo dei presenti.

E non è tutto: come sappiamo è stata nominata Auto dell’Anno 2023 e ha ottenuto numerosi premi, tra cui anche il Best Family SUV nell’ambito dell’edizione 2023 degli Women’s World Car of the Year (WWCOTY) Awards. Jeep Avenger si è distinta per il design audace e deciso e le eccellenti potenzialità off-road, ma anche per il fatto di costituire “un impegno per il futuro che i clienti apprezzeranno”.

I clienti hanno dimostrato da subito un grande interesse per questa vettura: dall’apertura degli ordini per la 1st Edition il 1° dicembre 2022 e quindi per l’intera gamma l’11 gennaio 2023, sono stati venduti 20.000 esemplari.

Realizzata per i clienti europei

Lo abbiamo detto sin da subito: Jeep Avenger è stata progettata e costruita su misura per le esigenze dei clienti europei. Racchiude il DNA tipico del brand in un SUV compatto che riunisce capacità, stile, funzionalità e tecnologia.

Le caratteristiche che si adattano perfettamente alle esigenze dei clienti europei sono:

il design funzionale: progettata per garantire una protezione a 360° e la massima libertà di movimento;

funzionale: progettata per garantire una protezione a 360° e la massima libertà di movimento; le dimensioni compatte: con i suoi 4,08 metri, è la Jeep più compatta di sempre e può accogliere comodamente cinque passeggeri con i loro bagagli;

compatte: con i suoi 4,08 metri, è la Jeep più compatta di sempre e può accogliere comodamente cinque passeggeri con i loro bagagli; gli interni spaziosi e versatili: tanto spazio per gli oggetti di tutti i giorni;

spaziosi e versatili: tanto spazio per gli oggetti di tutti i giorni; il sistema di propulsione sostenibile : offre zero emissioni e 100% avventura e passione con un’autonomia in elettrico fino a 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in città;

: offre zero emissioni e 100% avventura e passione con un’autonomia in elettrico fino a 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in città; tecnologia all’avanguardia : le capacità di guida su tutti i tipi di terreno e con ogni tipo di condizione atmosferica si traducono in piacere di guida e sicurezza, e Avenger è leader nel segmento dei B-SUV in entrambi questi aspetti;

: le capacità di guida su tutti i tipi di terreno e con ogni tipo di condizione atmosferica si traducono in piacere di guida e sicurezza, e Avenger è leader nel segmento dei B-SUV in entrambi questi aspetti; l’auto è totalmente connessa: realizzata per i clienti “sempre connessi”, la nuova Jeep Avenger garantisce una meravigliosa esperienza di bordo digitale. Uno schermo radio Uconnect Infotainment da 10,25 pollici abbinato a una plancia completamente digitale disponibile in due varianti (7 e 10,25 pollici) fa parte della dotazione di serie.

Le novità in tema di navigazione sono costituite dalle funzioni On Street Parking e Natural Voice Recognition: la prima permette al sistema di identificare le strade che presentano una maggiore disponibilità di spazi liberi, la seconda accresce la sensazione di sicurezza alla guida. In effetti parlare al telefono durante la guida tenendo lo smartphone in mano – oltre a essere vietato dalla legge – significa accrescere il rischio di incidenti.

Nel nuovo sistema di navigazione la funzione di riconoscimento della voce umana è stata migliorata per aumentare l’efficienza e la comprensione delle richieste.

Jeep ha aggiunto alla sua Avenger alcuni elementi premium, come il portellone posteriore elettrico “handsfree”, caratteristica rara ed esclusiva in questa categoria di veicoli, di serie nei richiestissimi allestimenti Altitude e Summit, il sedile lato guida rivestito in pelle regolabile elettricamente con funzione massaggio, la luce ambiente multicolore e il tetto panoramico.

Le capacità estreme del SUV

Avenger offre le prestazioni tipiche di Jeep in un formato compatto, per garantire la massima tranquillità in tutte le condizioni atmosferiche. Un’auto agile, reattiva e piacevole da guidare, offre prestazioni dinamiche grazie alla coppia istantanea e si contraddistingue per la silenziosità.

Si tratta del primo modello Jeep a trazione anteriore dotato di serie delle funzioni Selec-Terrain e Hill Descent Control che, insieme all’altezza da terra di 200 mm, all’angolo di attacco di 20° e all’angolo di uscita di 32°, la rendono un veicolo con potenzialità off-road inaspettate.

Costruita sulla nuova piattaforma elettrica modulare e-CMP2, personalizzata con regolazioni specifiche, al fine di offrire prestazioni al vertice della categoria. Avenger incarna pienamente la “doppia anima” di Jeep e offre ottime prestazioni tanto su strada quanto off-road. Ottimo anche il comfort di guida, straordinaria la manovrabilità.

Il gruppo propulsore

Grazie all’estrema efficienza del nuovo sistema di propulsione e alla leggerezza del veicolo, Jeep Avenger offre il consumo di energia migliore della categoria, con 15,4 kWh per 100 km nel ciclo WLTP.

Ogni elemento specifico di Avenger è stato sviluppato per garantire le massime prestazioni e la massima efficienza, per estendere l’autonomia del veicolo. Il nuovo motore elettrico permette di aumentare l’autonomia del 5%, la nuova batteria offre un ulteriore 12% di vantaggi e un altro 5% è stato ottenuto operando sull’aerodinamica, sul rapporto di trasmissione e sugli pneumatici.

Il motore elettrico di Avenger da 400 Volt è la prima power unit lanciata da eMotors – la joint venture 50/50 di STELLANTIS con NIDEC – ed eroga 115 kW, ovvero 156 CV, e una coppia massima di 260 Nm. Un altro elemento fondamentale che garantisce un’elevata autonomia è la batteria.

La gamma completa e accessibile

Jeep Avenger offre una gamma completa, suddivisa in quattro allestimenti equipaggiati per garantire capacità, sicurezza e connettività.

L’allestimento Avenger presenta un sistema di infotainment con display da 10,25 pollici, sistemi Selec Terrain e Hill Descent Control, sistemi di sicurezza di ultima generazione, quali Autonomous Emergency Braking, Traffic Sign Recognition e Keep Lane Assist.

L’allestimento Longitude rappresenta il lato elegante della “capability”, e offre più stile e una maggiore praticità grazie ai cerchi in lega da 16 pollici e ai sensori di parcheggio posteriori.

L’allestimento Altitude è caratterizzato da una maggiore quantità di contenuti tecnologici e dal carattere esclusivo, con i sedili premium abbinati alla plancia e agli inserti color argento degli interni, il cluster digitale da 10,25 pollici e il portellone posteriore elettrico “handsfree”.

L’allestimento Summit, il top della gamma, offre fari e luci posteriori Full-LED, luce ambiente multicolore, guida autonoma di livello 2, sensori di parcheggio a 360° e telecamera posteriore con vista drone.