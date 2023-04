Jeep Avenger riceve un altro prestigioso premio

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Conosciamo tutti la mitica Jeep Avenger, la baby Jeep che la Casa ha presentato lo scorso anno e che di recente è stata lanciata sul mercato, ottenendo sin da subito il consenso della clientela a livello internazionale.

In effetti, ha vinto immediatamente il concorso Car of the Year 2023, abbiamo assistito alla proclamazione del premio in diretta, e recentemente è arrivata in tutte le concessionarie in Europa.

Il nuovo premio

Dopo essere stata nominata Car of the Year 2023, il SUV compatto ed elettrico della Casa – che come sappiamo viene realizzato all’interno dello stabilimento di Stellantis a Tychy, in Polonia – è stato nominato “Electric Car of the Year” ai TopGear.com Electric Awards 2023.

Un altro titolo molto ambito, un riconoscimento significativo nel mondo dell’automotive, che ogni anno viene assegnato all’auto elettrica considerata migliore in assoluto. E non è tutto, perché la meravigliosa Jeep Avenger ha conquistato anche il titolo di “Migliore auto elettrica da città”.

Il direttore di Top Gear Magazine, Jack Rix, in occasione della consegna del premio, ha commentato: “Jeep Avenger è una di quelle auto che sembra essere stata progettata da persone a cui piace il proprio lavoro. Le forme, le trame, i colori e la grafica sono moderni e ben coerenti. Si tratta di una tecnologia familiare, accuratamente migliorata e ben confezionata, a un prezzo decente. È accessibile piuttosto che esclusivo. Questa è, per i tempi in cui viviamo, una cosa molto buona”. Ed è vero, assolutamente: una Jeep – bella, elettrica, compatta e non troppo costosa – è quello che ha fatto diventare immediatamente Avenger un modello di grande successo.

Questo modello di Jeep si conferma nuovamente come uno dei più apprezzati nel 2023, e ha ricevuto infatti anche moltissimi premi.

Com’è fatta Jeep Avenger: la conosciamo

Jeep Avenger è la punta di diamante di una gamma di veicoli performanti e 100% elettrici. È stata realizzata con dimensioni concepite per il mercato europeo, e rappresenta un elemento chiave della strategia globale di elettrificazione del marchio, che punta a diventare il leader mondiale dei SUV a zero emissioni.

Avenger è un’auto moderna, progettata e costruita come un veicolo Jeep fin dal primo giorno, e racchiude il DNA del brand in un SUV compatto, in grado di unire in maniera straordinaria capacità, stile, funzionalità e tecnologia. Un’auto che offre al cliente prestazioni eccellenti, tecnologia innovativa e connettività intuitiva, con un’autonomia elettrica – nel caso della versione full electric – sino a 400 chilometri nel ciclo WLTP e oltre 550 chilometri in città. La modalità di ricarica semplice e veloce garantisce 30 km di autonomia in soli tre minuti di ricarica.

La nuova Avenger in Italia è disponibile anche con motore a benzina da 1200 cm3, in grado di sviluppare una potenza massima di 100 cavalli a 5.500 giri, e una coppia di 205 Nm a 1.750 giri. Questo propulsore assicura al conducente uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e un livello di emissioni di CO2 inferiore ai 130 g/km.

Divertente ed emozionante da guidare, il nuovo SUV Avenger è pensato per persone attive, che desiderano acquistare un veicolo dalle dimensioni compatte e dalle caratteristiche tecnologiche di ultimissima generazione.