Jeep Avenger, prestigioso premio: miglior SUV per famiglie

Grande riconoscimento per Jeep Avenger: il modello della Casa del Gruppo Stellantis si è aggiudicato il premio Women’s World Car of the Year (WWCOTY) del 2023 nella categoria “Family SUV”.

Il prestigioso premio è stato assegnato alla Avenger da una giuria composta da 63 donne provenienti da 54 Paesi diversi: il SUV 100% elettrico di Jeep è stato elogiato per il suo “design di successo e l’eccellente capacità off-road” e per essere “un impegno per il futuro che i clienti apprezzeranno”.

Jeep Avenger è il miglior Family SUV del 2023

Il B-SUV compatto di Jeep era stato inserito nella rosa dei candidati per il titolo di “Family SUV” del 2023 insieme ad altri 12 concorrenti ed è stato proclamato vincitore in seguito al voto espresso dalla giuria internazionale tutta al femminile. Avenger, inoltre, ha impressionato i giudici grazie al suo design riuscito e al ridotto impatto ambientale.

Il titolo di “Family SUV” del 2023 assegnato ad Avenger è stato accolto con grande soddisfazione da parte di Jeep. In moto particolare il brand CEO Christian Meunier ha commentato così il prestigioso riconoscimento arrivato per il modello full electric della Casa:

“Siamo lieti e onorati che questa giuria internazionale di giornalisti del settore automobilistico abbia scelto il primo veicolo completamente elettrico del marchio Jeep come vincitore di questo importante premio – ha dichiarato Meunier – Vorrei ringraziare i giurati per il riconoscimento del nostro nuovo SUV, il primo 100% elettrico firmato Jeep.

Avenger svolge un ruolo significativo nella nostra strategia globale di elettrificazione, in quanto il marchio si sta muovendo per diventare il leader mondiale dei SUV a emissioni zero. Il fatto che l’Avenger sia riuscita a battere una concorrenza così agguerrita in una categoria così combattuta nei premi WWCOTY è una testimonianza delle sue qualità”.

Le sorprese, però, non finiscono qui per Avenger, uno dei modelli più apprezzati presenti all’interno del listino Jeep: oltre ad aver vinto il premio come “Family SUV” del 2023, passerà anche alla fase finale per concorrere al massimo riconoscimento del Women’s World Car of the Year che verrà annunciato il prossimo 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna.

Nuovo premio per Jeep Avenger

Il Women’s World Car of the Year rappresenta l’unico premio per auto al mondo assegnato da una giuria composta esclusivamente da giornaliste donne: venne creato nel 2009 dalla giornalista automobilistica Sandy Myhre che ne è attualmente Presidente Onoraria. I criteri di voto si basano sugli stessi principi che orientano qualsiasi automobilista nella scelta di un’auto e viene data grande importanza a sicurezza, qualità, prezzo, design, facilità di guida, impronta ambientale di ogni modello.

Quello del Women’s World Car of the Year non è il primo riconoscimento ottenuto da Jeep Avenger: il B-SUV compatto ha vinto il premio di Auto dell’Anno 2023 assegnato lo scorso 13 gennaio in occasione del Salone di Bruxelles. Avenger è in assoluto il primo modello di Jeep riuscito nell’impresa di aggiudicarsi questo prestigioso titolo nei 60 anni di storia del concorso.

Nella corsa per il titolo di Auto dell’Anno 2023, Jeep Avenger ha superato la concorrenza di altre sei vetture finaliste: Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Astral, Toyota BZ4x e Volkswagen ID.Buzz, il van elettrico completamente rinnovato dell’azienda tedesca.