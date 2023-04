Jeep Avenger nuovo premio: tra le migliori auto in vendita

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Nuovo premio da parte della stampa specializzata per la meravigliosa, efficiente e amata Jeep Avenger, primo SUV 100% elettrico della Casa, che dal momento del lancio sta ottenendo un successo senza eguali.

Realizzata su misura per i clienti europei, proposta in Italia anche con la motorizzazione termica, Avenger oggi è “Best Small Car” agli “Autocar Awards” 2023, che celebrano le migliori auto nuove in vendita nel Regno Unito grazie al voto di una giuria composta da alcuni dei più esperti giornalisti del settore automobilistico.

La vittoria del SUV elettrico

Mark Tisshaw, redattore di Autocar, ha dichiarato: “Trascorrendo un po’ di tempo con il team che ha realizzato l’Avenger, ci si rende conto dell’impegno di queste persone appassionate e di come abbiano lavorato duramente per creare un modello che porta qualcosa di veramente diverso nella classe dei piccoli SUV”.

E ha aggiunto: “Il design dell’Avenger è quello di un vero SUV Jeep e ha un carattere che esprime robustezza. Le proporzioni sono perfette e, come le migliori auto di piccole dimensioni, affascina al primo sguardo. Avenger affascina anche per il piacere di guida: la maneggevolezza e lo sterzo sono gratificanti e l’alimentazione elettrica è un vantaggio in città. E appare molto più sofisticata di quanto le dimensioni possano suggerire. Sebbene l’Avenger possa essere piccola all’esterno, non lo sembra mai all’interno grazie alla grande capacità di stivaggio”.

Gli elementi di successo

Jeep Avenger è la punta di diamante di una gamma di veicoli performanti e completamente elettrici, realizzata appositamente per le esigenze dei clienti europei. Un vero e proprio elemento chiave della strategia globale di elettrificazione del brand, che punta a diventare il leader mondiale dei SUV a emissioni zero.

Avenger racchiude il DNA tipico di Jeep in un SUV compatto che unisce capacità, stile, funzionalità e tecnologia. Offre eccellenti prestazioni, innovativa tecnologia e connettività intuitiva, con un’autonomia elettrica fino a 400 km nel ciclo WLTP e oltre 550 km in città.

Nel nostro Paese, ancora non troppo aperto alle motorizzazioni elettriche, Jeep Avenger è disponibile anche con motore a benzina da 1200 cm3 da 100 cavalli 205 Nm di coppia. L’auto scatta da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e assicura un livello di emissioni di CO2 inferiore ai 130 g/km.

Un SUV nuovo, divertente ed emozionante da guidare, pensato per persone attive che cercano un veicolo dalle dimensioni compatte e dalle caratteristiche tecnologiche di ultima generazione. Il modello è stato progettato per soddisfare le esigenze dei clienti europei, grazie a specifiche peculiarità tra cui il design funzionale, le dimensioni compatte, interni spaziosi e versatili, tecnologie avanzate e 100% connesso.

Avenger è la prima Jeep della gamma a trazione anteriore dotata di serie delle funzioni Selec-Terrain e Hill Descent Control che, insieme all’altezza da terra di 200 mm, all’angolo di attacco di 20° e all’angolo di uscita di 32°, la rendono un veicolo con potenzialità off-road inaspettate per questo segmento.

L’auto offre 34 litri di spazio interno, anche il bagagliaio è spazioso e versatile, con 380 litri di volume nella versione a benzina e 355 litri in quella elettrica. Le funzioni ADAS che garantiscono un’autonomia di guida di livello 2 e un’esperienza di bordo completamente digitale e connessa e infine, grazie ai servizi Uconnect e all’applicazione mobile Jeep, il cliente è in grado di restare in contatto con la sua Avenger ovunque e in qualsiasi momento.