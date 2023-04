Jeep Avenger, la nuova iniziativa per vederla da vicino

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Una delle auto di cui abbiamo maggiormente parlato negli ultimi mesi è senza alcun dubbio Jeep Avenger, la baby SUV elettrica del marchio, che in realtà era già famosa ancor prima che la conoscessimo e toccassimo con mano.

Un modello straordinario, che si è guadagnato il titolo di Auto dell’Anno 2023 a pochissimo dal lancio sul mercato e che ogni giorno mostra di essere sempre più amato dalla clientela. Una Jeep realizzata su misura per le esigenze dei clienti europei, come la Casa ha tenuto più volte a sottolineare; la prima Jeep elettrica, proposta anche in una variante a benzina per l’Italia.

Oggi Avenger dà a tutti un’altra grande opportunità: alla luce del grande successo ottenuto tre settimane fa, le concessionarie del brand Jeep in Italia vogliono nuovamente accogliere tutti gli automobilisti che desiderano conoscere più da vicino l’auto e tutta la gamma di SUV grazie ai quali il marchio sta raggiungendo importanti successi commerciali nel nostro Paese. Parte un nuovo week end di Porte Aperte.

Ancora una volta i riflettori saranno puntati sull’Auto dell’Anno 2023, ma anche sulla tecnologia 4xe Plug-In Hybrid, la più venduta in Italia nel mercato LEV – low emission vehicles – nel 2021 e nel 2022, e su Renegade e Compass e-hybrid, che offrono ai clienti un nuovo accesso alla gamma Jeep elettrificata.

Il primo SUV 100% elettrico di Jeep

Come abbiamo già avuto modo di dire parecchie volte, la Avenger è la punta di diamante di una gamma di veicoli performanti e 100% elettrici, con dimensioni concepite per il mercato europeo. Rappresenta inoltre un elemento chiave della strategia globale di elettrificazione del marchio, che punta a diventare il leader mondiale dei SUV a emissioni zero.

Una vettura progettata e costruita come un veicolo Jeep fin dal primo giorno, in grado di racchiudere il DNA del brand in un SUV compatto che unisce con sapienza capacità, stile, funzionalità e tecnologia.

Presentata al Salone di Parigi a ottobre 2022, la nuova Jeep Avenger ha da subito riscosso un enorme successo di pubblico e critica: lo dimostrano l’affluenza nelle concessionarie e la crescente serie di premi internazionali ottenuti. Jeep Avenger si è aggiudicato il prestigioso titolo di Car Of The Year 2023, il Women’s World Car of the Year (WWCOTY) del 2023 nella categoria “Family SUV”, e, di recente, i titoli di “Electric Car of the Year” e “Best Electric City Car” nell’ambito degli “Electric Awards” 2023 di TopGear.com, che celebrano le migliori auto elettriche.

Come sappiamo, oltre a essere la prima elettrica della Casa, Jeep ha realizzato anche una variante a benzina esclusiva per l’Italia, per assecondare le esigenze di ogni tipo cliente. Questa variante termica è dotata di motore da 1200 cm3 in grado di sprigionare 100 cavalli di potenza a 5.500 giri, e una coppia di 205 Nm a 1.750 giri. Un propulsore che fa scattare l’auto da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e che garantisce un livello di emissioni di CO2 inferiore ai 130 g/km.

La straordinaria offerta

Il nuovo SUV che racchiude il DNA Jeep in dimensioni compatte è disponibile in rate mensili da 249 euro per la versione Full Electric e 199 euro per quella 1.2 benzina. Nel pagamento delle rate il cliente beneficia anche di due anni di manutenzione programmata presso i centri di assistenza Jeep autorizzati. La manutenzione è parte dell’esclusivo programma Jeep Wave, di cui abbiamo già avuto moto di parlare, un programma fedeltà premium a cui i clienti possono accedere comprando un SUV Jeep, e che comprende anche un customer care dedicato.