Jeep Avenger arriva nei concessionari: i prezzi

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Sabato 25 e domenica 26 marzo sarà possibile conoscere da vicino la nuova Jeep Avenger di cui abbiamo tanto parlato, e l’intera gamma di SUV Jeep negli showroom italiani. I riflettori ovviamente saranno puntati sul tanto atteso e nuovissimo B-SUV Jeep, il primo modello 100% elettrico del brand disponibile in Italia anche con l’efficiente motorizzazione 1.2 a benzina da 100 cavalli.

Come sappiamo, abbiamo seguito in diretta le premiazioni come ogni anno, il SUV compatto si è recentemente aggiudicato il prestigioso titolo di Auto dell’Anno 2023. Un vero e proprio modello da urlo per la gamma Jeep, tutti gli appassionati lo stavano aspettando e finalmente il prossimo week end sarà disponibile negli showroom in Italia per la prova.

Riflettori puntati su Jeep Avenger

Ormai l’attesa è finita, finalmente tutti coloro che sono interessati potranno provare la nuova Jeep Avenger sabato 25 e domenica 26 marzo nelle concessionarie di tutta Italia. Oltre a testare con mano il baby SUV elettrico di cui abbiamo tanto parlato, nei prossimi giorni i clienti potranno anche cogliere l’occasione per conoscere più da vicino l’intera e affascinante gamma di SUV 4xe Plug-In Hybrid, la più venduta in Italia nel mercato LEV – low emission vehicles – nel 2021, nel 2022 e nei primi due mesi del 2023.

E non è tutto: non possono ovviamente mancare Renegade e Compass e-hybrid, che offrono ai clienti un nuovo accesso alla gamma Jeep elettrificata.

Jeep Avenger, disponibile in Italia anche con motore termico

Jeep Avenger è la punta di diamante di una gamma di veicoli performanti e 100% elettrici, lo sappiamo bene. È stata realizzata con dimensioni concepite per il mercato europeo, e rappresenta un elemento chiave della strategia globale di elettrificazione del brand, che punta a diventare il leader mondiale dei SUV a zero emissioni.

Avenger è un’auto moderna, progettata e costruita come un veicolo Jeep fin dal primo giorno, e racchiude il DNA del brand in un SUV compatto, in grado di unire in maniera straordinaria capacità, stile, funzionalità e tecnologia. Un’auto che offre al cliente prestazioni eccellenti, tecnologia innovativa e connettività intuitiva, con un’autonomia elettrica – nel caso della versione full electric – sino a 400 chilometri nel ciclo WLTP e oltre 550 chilometri in città. La modalità di ricarica semplice e veloce garantisce 30 km di autonomia in soli tre minuti di ricarica.

E in Italia, per assecondare le esigenze di ogni tipo di cliente, la nuova Jeep Avenger è disponibile anche con motore a benzina da 1200 cm3, in grado di sviluppare una potenza massima di 100 cavalli a 5.500 giri, e una coppia di 205 Nm a 1.750 giri. Questo propulsore assicura al conducente uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e un livello di emissioni di CO2 inferiore ai 130 g/km.

Divertente ed emozionante da guidare, il nuovo SUV Avenger è pensato per persone attive, che desiderano acquistare un veicolo dalle dimensioni compatte e dalle caratteristiche tecnologiche di ultimissima generazione.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Un modello che la Casa ha progettato appositamente per soddisfare le esigenze dei clienti europei, grazie a delle caratteristiche specifiche di cui non possiamo che parlare:

prima di tutto il design funzionale, il SUV è stato progettato per garantire una protezione a 360° e la massima libertà di movimento. Per ridurre i danni causati dagli impatti a bassa velocità, Jeep Avenger è dotata di fari protetti, piastre sottoscocca anteriori e posteriori e rivestimenti in plastica che circondano la carrozzeria e rialzano le aree in cui è più probabile che si verifichino danni. In particolare, le nuove piastre sottoscocca sui paraurti anteriori e posteriori sono stampate in un materiale polimerico colorato in massa: in questo modo, in caso di graffi, non perderanno vernice e il danno sarà invisibile. Avenger è la compagna di viaggio ideale nella guida urbana e fuoristrada;

il SUV è stato progettato per garantire una protezione a 360° e la massima libertà di movimento. Per ridurre i danni causati dagli impatti a bassa velocità, Jeep Avenger è dotata di fari protetti, piastre sottoscocca anteriori e posteriori e rivestimenti in plastica che circondano la carrozzeria e rialzano le aree in cui è più probabile che si verifichino danni. In particolare, le nuove piastre sottoscocca sui paraurti anteriori e posteriori sono stampate in un materiale polimerico colorato in massa: in questo modo, in caso di graffi, non perderanno vernice e il danno sarà invisibile. Avenger è la compagna di viaggio ideale nella guida urbana e fuoristrada; le dimensioni compatte : pur mantenendo tutte le qualità e le caratteristiche tipiche di un SUV Jeep ed essendo in grado comunque di ospitare comodamente fino cinque persone, con i suoi 4,08 metri, Avenger è il SUV Jeep più compatto di sempre, ma non rinuncia a offrire le prestazioni tipiche di del marchio, in un formato compatto, per garantire la massima tranquillità in tutte le condizioni atmosferiche;

: pur mantenendo tutte le qualità e le caratteristiche tipiche di un SUV Jeep ed essendo in grado comunque di ospitare comodamente fino cinque persone, con i suoi 4,08 metri, Avenger è il SUV Jeep più compatto di sempre, ma non rinuncia a offrire le prestazioni tipiche di del marchio, in un formato compatto, per garantire la massima tranquillità in tutte le condizioni atmosferiche; è la prima auto di Jeep a trazione anteriore dotata di serie delle funzioni Selec-Terrain e Hill Descent Control che, insieme all’altezza da terra di 200 mm, all’angolo di attacco di 20° e all’angolo di uscita di 32°, la rendono un veicolo con potenzialità off-road inaspettate per questo segmento. E non è tutto, perché l’altezza da terra e gli angoli tecnici offrono un’esperienza di guida sicura in città e assicurano la massima protezione in tutte le condizioni atmosferiche e su tutti i fondi stradali;

che, insieme all’altezza da terra di 200 mm, all’angolo di attacco di 20° e all’angolo di uscita di 32°, la rendono un veicolo con potenzialità off-road inaspettate per questo segmento. E non è tutto, perché l’altezza da terra e gli angoli tecnici offrono un’esperienza di guida sicura in città e assicurano la massima protezione in tutte le condizioni atmosferiche e su tutti i fondi stradali; gli interni sono ampi e versatili, c’è molto spazio per gli oggetti di tutti i giorni. Offre 34 litri all’interno, l’equivalente di un bagaglio a mano. Anche il bagagliaio è spazioso ed estremamente versatile, con 380 litri di volume nella versione a benzina e 355 litri in quella elettrica, e una larghezza del portellone posteriore aumentata a oltre un metro;

c’è molto spazio per gli oggetti di tutti i giorni. Offre 34 litri all’interno, l’equivalente di un bagaglio a mano. Anche il bagagliaio è spazioso ed estremamente versatile, con 380 litri di volume nella versione a benzina e 355 litri in quella elettrica, e una larghezza del portellone posteriore aumentata a oltre un metro; ottime anche le tecnologie avanzate : una serie completa di funzioni ADAS che, nella versione elettrica, garantiscono un’autonomia di guida di livello 2 e un’esperienza di bordo completamente digitale e connessa, grazie a un display digitale con 20,5” di superficie totale, costituito dalla radio Uconnect da 10,25” e dal cluster digitale da 10,25”;

: una serie completa di funzioni ADAS che, nella versione elettrica, garantiscono un’autonomia di guida di livello 2 e un’esperienza di bordo completamente digitale e connessa, grazie a un display digitale con 20,5” di superficie totale, costituito dalla radio Uconnect da 10,25” e dal cluster digitale da 10,25”; e infine, ricordiamo che l’auto è completamente connessa: grazie ai servizi Uconnect e all’applicazione mobile Jeep, il cliente può sempre restare in contatto con la sua Avenger, ovunque esso sia. La programmazione della ricarica e della climatizzazione è molto semplice e veloce grazie alla funzione E-Control dell’applicazione: è possibile scegliere l’ora che si desidera per la ricarica – in base alle proprie esigenze – e gestire le condizioni del mezzo. Ma si può anche controllare il livello residuo della batteria, trovare la stazione di ricarica pubblica più vicina verificandone la disponibilità, tenere sotto controllo lo storico delle ricariche e molto altro ancora.

Il prezzo e i finanziamenti Jeep

La nuova Jeep Avenger ha un prezzo di listino a partire da 22.350 euro, è disponibile in rate mensili da 249 euro per la versione Full Electric e 199 euro per la motorizzazione 1.2 benzina: il pagamento delle rate comprende anche due anni di manutenzione programmata per il cliente, presso i centri di assistenza Jeep autorizzati. La manutenzione fa parte dell’esclusivo programma Jeep Wave, il nuovo programma fedeltà premium a cui si accede acquistando un SUV Jeep che comprende anche un customer care dedicato.