Jeep continua a raccogliere successi con il suo Jeep Avenger. Il B-SUV, infatti, registra ottimi risultati commerciali, in particolare in Italia, premiando la scelta della Casa di realizzare un modello entry level pensato per la mobilità urbana. A confermare la riuscita del progetto c’è anche un nuovo riconoscimento: questa volta, il modello di Jeep è stato premiato per il suo design.

Ancora un premio per il SUV

Jeep Avenger è stato decretato Best Design Novelty of the Year 2023 dai lettori della rivista specializzata auto motor und sport. Per il SUV di Jeep sono arrivate il 53% delle preferenze, su di un totale di oltre 14.000 lettori votanti.

Il modello di casa Jeep ha, quindi, ottenuto il premio “autonis” nella categoria Small SUV/Off-Road Vehicle di cui rappresenta un punto di riferimento assoluto del mercato europeo. Per il più piccolo modello di casa Jeep si tratta di un altro grande successo da aggiungere ai riconoscimenti già arrivati negli ultimi mesi.

Ricordiamo che il B-SUV di casa Jeep, a inizio 2023, è stato premiato, in Europa, con il titolo di Car of the Year. Si tratta, quindi, di un modello che, di mese in mese, continua a dimostrare il suo ruolo di riferimento del mercato, ottenendo continui riconoscimenti dalla critica e pubblico.

Compatto e di successo

Il debutto di Jeep Avenger ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per la gamma Jeep che ha lanciato un modello più compatto, pensato per la mobilità urbana e, per la prima volta per il brand, dotato di una versione al 100% elettrica.

Il SUV è lungo 4,08 metri e, quindi, va a posizionarsi nel segmento dei B-SUV che, in Europa oltre che in Italia, rappresenta il segmento di mercato in maggiore crescita. Per Jeep, si tratta di un progetto chiave, in grado di sostenere il programma di crescita dei volumi e, nello stesso tempo, di avviare la transizione elettrica.

Jeep, in questi ultimi anni, è diventata un punto di riferimento del mercato delle ibride con le sue 4xe. Oggi, invece, con Avenger, la Casa ha iniziato una seconda trasformazione, con l’obiettivo di costruire una gamma solida, articolata e performante di modelli completamente a zero emissione. Entro la fine del 2030, infatti, tutte le nuove Jeep in Europa saranno elettriche al 100%.

Jeep Avenger ha un’autonomia di 400 chilometri nel ciclo combinato WLTP e arriva a circa 550 chilometri nel ciclo urbano, confermandosi un modello di riferimento per chi usa l’auto in città. Sotto al cofano c’è un motore da 156 CV e 260 Nm che viene affiancato da una batteria da 54 kWh.

A disposizione della clientela c’è anche la variante benzina, con motore tre cilindri 1.2 da 101 CV, ideale per tutti gli automobilisti che non vogliono (o non possono) passare all’elettrico. Si tratta di una versione molto interessante e, soprattutto, molto più accessibile. Grazie a questa variante, infatti, il listino di Jeep Avenger parte da un livello molto più basso.

Questa versione è disponibile in Italia con un prezzo di partenza di 24.300 euro, risultando molto più economica dell’Avenger a zero emissioni. La versione elettrica del SUV di Jeep è disponibile (senza contare gli incentivi) a partire da 37,900 euro.