Jeep chiude il 2022 con il primato nel mercato auto “alla spina”

Il 2022 si è concluso nel migliore dei modi per Jeep, con la speranza che il 2023 possa emularlo se non addirittura superarlo. Gli Italian, infatti, hanno deciso di continuare a premiare la tecnologia 4xe di Jeep, col marchio che ha concluso l’anno con il primato nel mercato “alla spina”, ovvero quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid. Numeri sensazionali e da record per il brand che ha potuto salutare il 2022 e brindare al 2023 grazie a una quota del 16,3% tra tutti i modelli LEV.

Jeep si conferma anche nel 2022

I numeri da record, quelli positivi che fanno sorridere l’azienda, si ripetono ancora una volta per Jeep che soltanto 365 giorni fa aveva salutato il 2021 sotto i migliori auspici grazie a un anno soddisfacente. Un anno dopo la storia si ripete, nonostante quella passata non sia stata di certo l’annata migliore per quanto accaduto nel mondo nel 2022. Lo scoppio della guerra in Ucraina, la crisi dei carburanti e quella economica, senza tenere in considerazione quella rinomata dei chip che ha portato la filiera delle quattro ruote a congelarsi, hanno quasi tagliato le gambe al mercato delle auto, con immatricolazioni negative rispetto agli anni passati.

Ma il 2022, seguendo quanto avvenuto nel 2021, si è confermato positivo per Jeep e per la sua tecnologia 4xe, col brand che ha nuovamente conquistato la leadership del mercato italiano che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid, con crescita di ben 5 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Tra il 15 e il 20% per tutto l’anno, Jeep è stato infatti il marchio scelto da un italiano su cinque nel mercato delle auto a basse emissioni, con Compass 4xe e Renegade 4xe che sono diventate il fiore all’occhiello della Casa. Jeep Compass, in particolar modo, è la numero uno del mercato autovetture LEV e nel segmento C-SUV primeggia con una quota del 23%, mentre Renegade è seconda e domina nel segmento B-SUV con una quota del 52%.

Anche Wrangler, l’icona del marchio cui presto si affiancherà Grand Cherokee 4xe, ha ottenuto risultati eccellenti.

I progetti futuri di Jeep

Il gran successo ottenuto nel 2022, che fa il paio con quanto accaduto già nel 2021, apre le porte a un 2023 ricco di speranza per Jeep. Il marchio, infatti, sta già esplorando nuove strade per anticipare i desideri dei consumatori e la mobilità del futuro e ha recentemente annunciato un piano completo per la nuova generazione di veicoli completamente elettrici nell’ambito di una trasformazione sostenibile con cui intende diventare il principale marchio mondiale di SUV elettrificati.

In coerenza con la mission “Zero Emission Freedom”, Jeep ha quindi deciso di presentare Avenger 1st Edition al Salone di Parigi, ovvero il primo SUV 100% elettrico la cui vendita è già aperta. ma gli obiettivi di Jeep non sono limitati a questo lancio, col programma che prevede l’introduzione di quattro SUV completamente elettrici in Nord America e in Europa entro la fine del 2025, in modo che entro il 2030 le vendite del marchio Jeep negli Stati Uniti saranno rappresentate per il 50% da veicoli interamente elettrici.

Ben altre, invece, sono le mete da toccare in Europa. Entro il 2030, infatti, Jeep ha l’obiettivo di avere vendite costituite al 100% da vetture full electric. Il piano supporta pienamente gli obiettivi di azzeramento delle emissioni nette di anidride carbonica fissati da Stellantis nel suo Dare Forward 2030, piano strategico a lungo termine.