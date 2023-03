Jaguar Land Rover lancia un Engineering Hub in Italia

Con la nascita di un Engineering Hub in Italia, Jaguar Land Rover intende avvalersi del know-how italiano per sviluppare servizi ed esperienze innovative nel campo dell’intelligenza artificiale (AI) ed essere leader nella guida autonoma di prossima generazione, facendo lavorare insieme diversi esperti del settore, con una base formativa italiana.

In Italia, l’azienda britannica sta creando circa 50 nuovi posti di lavoro riservati ad ingegneri nel campo del software automotive. Questa realtà italiana completa il network tecnico internazionale di Jaguar Land Rover. Più di 150 posti di lavoro saranno attivi in Italia, Spagna e Germania, che si aggiungono ai 300 già assunti negli altri Paesi, con un trend in crescita nel breve termine.

Come parte integrante della partnership strategica con NVIDIA, Jaguar Land Rover continua nel suo costante sostegno a favore di talenti di diversa provenienza e nello sviluppo di tecnologie all‘avanguardia.

Jaguar Land Rover, in collaborazione con la sua Filiale Italiana, lancia un Engineering Hub totalmente basato in Italia. Il team di ingegneri svilupperà sistemi di assistenza alla guida e lavorerà sulle tecnologie di guida autonoma di prossima generazione nel campo dell’intelligenza artificiale (AI). Il nuovo centro di progettazione fa parte della partnership strategica con NVIDIA e andrà ad integrarsi all’attuale network di divisioni progettuali di Jaguar Land Rover nel Regno.

Unito, nella Repubblica d’Irlanda, in Ungheria, in Spagna, in Germania, in Cina e in Nord America.

L’approccio così radicalmente agile, da remoto, nell’ambito ingegneristico e nel processo di digitalizzazione, è ad oggi una unicità di Jaguar Land Rover nel campo automotive di cui l’Azienda è particolarmente orgogliosa.

Il nuovo Engineering Hub in Italia fa parte della strategia “Reimagine” di Jaguar Land Rover, in cui il futuro della mobilità dovrà essere reinventato allo scopo di sviluppare veicoli sempre più avanzati.