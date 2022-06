Jaguar e Baracuta presentano ‘The Next Classic Experience’

Cominciato nel novembre del 2021, The Next Classic Guide – il progetto di cool hunting realizzato da Jaguar e Baracuta, arriva ora al suo momento celebrativo: The Next Classic Experience.

Un percorso durato oltre sei mesi che ha toccato più di otto paesi alla ricerca di quello che domani potremo definire un classico. Sviluppato a partire dalla collaborazione che ha generato una E-Pace personalizzata Baracuta e un G9 Harrington Jacket arricchito dall’iconico logo Jaguar, The Next Classic Guide ha affidato al talento di alcuni dei più interessanti creativi d’Europa la ricerca di nuovi luoghi, nuovi trend e nuovi personaggi.

Il viaggio è iniziato in Inghilterra dove, Samutaro e Kofi hanno esplorato due aspetti opposti della content creation inglese. Da una parte, l’esperienza “materica” di Samutaro – brand consultant – ha permesso di scoprire tre delle più entusiasmanti nuove realtà cittadine, dalla musica, all’arte, al vintage; dall’altra quella digitale di Kofi, anche conosciuto come The Unknown Vlog, uno dei primi Youtuber del mondo streetwear che attraverso la E-Pace personalizzata, ha girato la città per realizzare uno dei suoi vlog, «Questa collaborazione mi ha permesso di modificare i contenuti in movimento, permettendomi di visitare le città e filmare i contenuti in modo efficiente», ha detto Kofi.

Il viaggio è poi continuato in Germania, dove la coppia di DJ e designer formata da Afshin Momadi e Inan Batman, ha esplorato la città di Berlino da una prospettiva del tutto inedita. Per poi proseguire in Olanda, alla scoperta del castello di Maastricht, mescolando l’estetica innovativa e ibrida della collaborazione tra Jaguar e Baracuta, con la sua passione per l’alta moda e il vintage.

The Next Classic Guide è stato anche un momento di ulteriore avvicinamento da parte di Jaguar al mondo della Fashion Week, in una maniera esclusiva con un linguaggio individuale ed autentico. Per questo motivo, durante la Fashiaon Week di Parigi, l’auto è stata consegnata a due icone della street culture parigina. Prima Julien Boudet, street photographer conosciuto con l’acronimo di Bleumode, e poi Jean Jacques Ndjoli, creative director, che proprio in occasione della Paris Fashion Week ha lavorato direttamente con Instagram. Entrambi hanno mostrato la loro versione del nuovo classico, con due estetiche diverse, ma estremamente funzionali, con il colore come protagonista assoluto di Julien and Jean Jacques. Durante la Milan Fashion Week, invece, la Jaguar E-Pace è stata prima utilizzata da Domenico Formichetti e Andrea Faccio, hanno raccontato l’evoluzione di Milano Sud, e poi dallo street photographer Marc Henry, mostrando tutti i segreti dello streetstyle.

Questo percorso è poi proseguito verso il Belgio prima, e l’Austria e la Repubblica Ceca poi, dove Jake Marcelo, Jean-Claude Mpassy e Prokop Holy si sono mossi tra città e montagna per raccontare delle versioni del Next Classic peculiari e intime. Il progetto si chiude a Milano, all’interno della suggestiva location di San Paolo Converso. Così, come nel 16esimo secolo l’architettura barocca a cui l’ex Chiesa è ispirata aveva stravolto tutti i canoni di bellezza e “coolness”, The Next Classic Event nasce con l’obiettivo, non solo di celebrare e raccontare quanto vissuto dal progetto, ma di portarlo su un livello successivo. Al contrario di quanto fatto infatti dalla maggior parte delle collaborazioni tra case automobilistiche e brand, The Next Classic Guide non si è concretizzato in una partnership commerciale, ma ha invece generato un progetto di ricerca innovativo, che ha messo il contenuto e il suo racconto al centro, elevando in questo modo la sua narrativa. Allo stesso modo, The Next Classic Experience invita a vivere un’esperienza immersiva e nuova nel suo genere, per provare a immaginare oggi quello che domani definiremo un classico.