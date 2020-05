Il segreto di SEAT per avere le sue auto silenziose

editato in: da

Nel deserto dell’Atacama (Cile), vengono effettuati test della NASA perché la sua superficie è paragonabile a quella del pianeta Marte. A Ushuaia, in Argentina, gli unici suoni che puoi sentire sono il battito delle ali dei pinguini e le crepe nel ghiaccio. Potrebbero essere i luoghi più silenziosi del pianeta, ma non è vero del tutto.

I luoghi più silenziosi in assoluto sono infatti le camere anecoiche, un nome curioso e descrittivo per delle strutture in cui vengono riprodotte condizioni acustiche molto vicine al silenzio assoluto.

Il Centro Tecnico SEAT di Martorell vanta una di queste camere, appositamente progettata per misurare i suoni e i rumori prodotti da un’auto con la massima precisione e senza interferenze. Ecco come funziona.

Il tempio del silenzio

È progettata con un sistema chiamato “Box in box” che, come indica il nome, presenta diversi strati di cemento e acciaio che lo isolano dall’esterno. L’interno è rivestito di un materiale fonoassorbente che riduce il 95% delle onde sonore, prevenendo l’eco e il riverbero. In alcuni di questi spazi, le persone possono arrivare a percepire perfino il sangue scorrere nelle vene piuttosto che l’aria che circola nei polmoni.

Un’auto, oltre 1000 suoni

Dal motore alle ruote che sterzano, alla portiera che si chiude, passando per il sistema di ventilazione o un sedile che viene reclinato.

L’elenco dei rumori che emette un’auto è infinito, e ciascuno di essi viene accuratamente analizzato nella camera. “Da un lato, misuriamo quanto siano fastidiosi e spiacevoli i rumori, e controlliamo che siano ridotti al minimo; dall’altro, ci assicuriamo che i rumori che vogliamo sentire, quelli riferiti al funzionamento della vettura, siano perfettamente definiti. Infine, lavoriamo per renderli armoniosi”, spiega Ignacio Zabala, Responsabile del Dipartimento di Acustica di SEAT.