Il mondo dell’automotive è in costante evoluzione, e l’industria automobilistica si sta muovendo sempre più verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica. In questo contesto, Mercedes-Benz dimostra ancora una volta la sua leadership con il ritorno in scena della regina dei SUV premium: la GLE e la sua affascinante controparte, la GLE Coupé.

L’elettrificazione che fa la differenza

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questa nuova generazione di GLE è la completa elettrificazione della gamma dei motori. Con l’introduzione dei mild hybrid con sistema a 48 volt e generatore di avviamento integrato (ISG), insieme agli ibridi plug-in di quarta generazione, Mercedes-Benz sta ridefinendo gli standard di efficienza e sostenibilità nel segmento dei SUV premium.

Gli ibridi plug-in, in particolare, si distinguono per le loro prestazioni eccezionali e l’autonomia elettrica notevolmente migliorata, che può raggiungere fino a 109 chilometri secondo il ciclo WLTP. Questo significa che la maggior parte degli spostamenti quotidiani può essere effettuata in modalità completamente elettrica, contribuendo a ridurre le emissioni e a risparmiare carburante.

Ma non è solo l’elettrificazione a fare la differenza. I motori delle nuove GLE e GLE Coupé offrono una potenza maggiore rispetto alle versioni precedenti, con un aumento significativo di 30 kW. Questo si traduce in prestazioni eccezionali e un piacere di guida senza pari, anche nelle condizioni più impegnative.

Icona off-road con una spinta tecnologica

Le GLE e GLE Coupé non sono solo eleganti veicoli per la città, ma veri fuoristrada con caratteristiche impressionanti per l’avventura in off-road. Grazie al pacchetto Off-Road Engineering, ora più accessibile in versioni a combustione interna, questi SUV premium sono pronti per affrontare terreni accidentati con sicurezza e stile.

La modalità “Off-Road” del sistema MBUX trasforma le informazioni sulla pendenza, l’angolo di rollio, la bussola e l’angolo di sterzata in una esperienza visiva, offrendo al conducente una visione virtuale sotto il veicolo durante le manovre in terreni impervi. Questa funzione, insieme al pacchetto parcheggio con telecamera a 360°, rende la guida fuoristrada più semplice e sicura che mai.

Per i proprietari di rimorchi, Mercedes-Benz ha introdotto una serie di funzionalità intelligenti, tra cui il Trailer Manoeuvring Assist, il Trailer route planner e il gancio di traino completamente elettrico, che rende il traino di rimorchi o portabiciclette una procedura senza sforzo.

Un design moderno e sofisticato

Il restyling delle GLE e GLE Coupé non si limita solo all’aspetto tecnico. Esteticamente, questi SUV premium sfoggiano un look moderno e sofisticato che attira l’attenzione ovunque vadano. Il nuovo paraurti anteriore, le feritoie orizzontali con inserti cromati e i fari LED High Performance con la firma luminosa di Mercedes-Benz conferiscono loro una presenza visiva straordinaria.

L’opzione per gli esterni AMG Line offre ulteriori dettagli di design esclusivi, tra cui una griglia a diamante e rivestimenti dei passaruota nel colore del veicolo.

Inoltre, Mercedes-Benz ha introdotto nuove opzioni di colori per gli interni, tra cui beige catalano/nero e marrone bahia/nero, offrendo ancora più scelte personalizzate per gli acquirenti.

MBUX di ultima generazione: l’intelligenza al tuo servizio

L’evoluzione del sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) porta l’intelligenza delle GLE e GLE Coupé a un livello superiore. Con display del guidatore e centrale da 12,3 pollici, il sistema offre informazioni strutturate in modo chiaro e personalizzabile secondo le preferenze del conducente.

L’assistente vocale “Hey Mercedes” diventa più interattivo e apprende attivamente dal conducente, consentendo comandi vocali più sofisticati e una migliore comprensione delle esigenze dell’utente.

Inoltre, le GLE e GLE Coupé si trasformano in un centro di controllo mobile per la casa grazie alla funzione MBUX Smart Home. È possibile monitorare e controllare a distanza la temperatura, le luci, le tapparelle e gli elettrodomestici, rendendo la casa sempre più intelligente e comunicativa.

Aggiornamenti “over-the-air” e servizi online

Con la tecnologia “over-the-air” (OTA), Mercedes-Benz offre ai proprietari la possibilità di aggiornare il software delle loro GLE e GLE Coupé in modo rapido e conveniente, garantendo che siano sempre dotate delle ultime funzionalità e miglioramenti. Inoltre, il Mercedes me Store consente agli utenti di aggiungere servizi e funzionalità direttamente online, personalizzando ulteriormente l’esperienza di guida.

La nuova generazione di Mercedes-Benz GLE e GLE Coupé è pronta a stupire il mondo dell’automotive con la sua elettrificazione avanzata, tecnologia all’avanguardia e design moderno. Questi SUV premium si confermano la regina indiscussa del segmento, pronti a guidarti verso il futuro dell’automobile.