Mercedes EQE: la nuova berlina tutta lusso e business elettrico

EQE si presenta con un “purpose design” che comprende tutti gli elementi tipici di Mercedes-EQ, con linea arcuata “one bow” e design “cab forward”. La sua “sensual purity” si riflette nelle superfici ben modellate, nella riduzione delle linee di giunzione e nei passaggi fluidi (“seamless design”). Sbalzi e frontale sono corti, mentre lo spoilerino pronunciato sulla coda dà un tocco finale di dinamismo. Le ruote a filo con la carrozzeria, con cerchi nei formati da 19 a 21 pollici, e le spalle poderose conferiscono ad EQE un carattere sportivo.

Generosità di spazio per i passeggeri

EQE è più compatta di EQS e, con 3.120 millimetri, ha un passo più corto di 90 millimetri. Per dimensioni esterne è assimilabile a CLS, con la quale ha in comune anche la struttura con lunotto fisso e cofano del bagagliaio al posto del portellone posteriore. Le dimensioni dell’abitacolo superano di netto persino quelle dell’attuale Classe E (Serie 213), ad esempio per lo spazio all’altezza delle spalle nel vano anteriore (+27 mm) e per la lunghezza dell’abitacolo (+80 mm). La posizione dei sedili è più alta e dominante (+65 mm). Il bagagliaio ha un volume di 430 litri. Il design degli interni e gli equipaggiamenti si ispirano fortemente a EQS, tanto che per la maggior parte dei modelli sono disponibili a richiesta l’MBUX Hyperscreen e l’asse posteriore sterzante. Per comfort acustico e vibrazionale (NVH), EQE è una delle migliori della categoria.

Fino a 654 chilometri di autonomia

Al momento del lancio, la gamma di modelli comprende due versioni: EQE 350+ da 215 kW e Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC (WLTP: consumo di corrente combinato: 22,519,7 kWh/100 km; emissioni di CO 2 combinate: 0 g/km)1. Con i suoi 350 kW, quest’ultima è il modello di accesso alla Driving Performance elettrica di Mercedes-AMG. EQE 500 4MATIC (valori preliminari WLTP: consumo di corrente combinato: 21,1-17,8 kWh/100 km; emissioni di CO 2 combinate: 0 g/km) e Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ (valori preliminari WLTP: consumo di corrente combinato: 23,220,3 kWh/100 km; emissioni di CO 2 combinate: 0 g/km)4 seguiranno. La batteria di EQE 350+ ha un contenuto di energia utilizzabile di circa 90 kWh, e l’autonomia – fino a 654 km nel ciclo WLTP – è del tutto adeguata per i lunghi viaggi.

Aggiornamenti al passo coi tempi

Come per EQS, anche per EQE sarà possibile utilizzare gli aggiornamenti “over the air” (OTA) per attivare funzioni completamente nuove. L’offerta alla data del lancio prevede: una sound experience aggiuntiva «Roaring Pulse», due programmi di marcia speciali per giovani guidatori e personale di servizio, mini giochi, modalità Highlight, DIGITAL LIGHT con funzione di proiezione e personalizzazione DIGITAL LIGHT. In modalità Highlight, attivabile mediante assistente vocale “Hey Mercedes”, la vettura si presenta mostrando i suoi raffinati equipaggiamenti. La personalizzazione DIGITAL LIGHT, oltre alla proiezione «Digital Rain», comprende altre animazioni dell’illuminazione esterna di orientamento, come ad esempio la «Brand World». Dopo l’acquisto sarà quindi possibile modificare per alcuni equipaggiamenti la configurazione originaria dell’auto nuova per allineare EQE ai propri gusti personali.

Navigazione con Electric Intelligence

La navigazione con Electric Intelligence programma il percorso più comodo e veloce, pause di ricarica incluse, sulla base di numerosi fattori, e reagisce in modo dinamico alle code o ad una variazione dello stile di guida. Essa comprende ad esempio una visualizzazione nel sistema di Infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) che indica se la capacità della batteria disponibile è sufficiente per tornare al punto di partenza senza ricaricare. Nel calcolo del percorso viene data la preferenza alle stazioni di ricarica aggiunte manualmente e il conducente può escludere una o più stazioni di ricarica suggerite in automatico. Il sistema calcola anche i costi di ricarica stimati per ogni sosta di rifornimento.

Aria pura nell’abitacolo

Con l’ENERGIZING AIR CONTROL PLUS, Mercedes-Benz affronta il tema della qualità dell’aria a bordo di EQE con un approccio olistico. Il sistema si basa sui parametri: Filtrazione, Sensori, Visualizzazione e Trattamento dell’aria. Il filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) trattiene con un altissimo livello di filtrazione polveri sottili, microparticelle, polline e altre sostanze contenute nell’aria esterna in ingresso. Lo strato al carbone attivo riduce il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto e gli odori nell’abitacolo. Il filtro dell’abitacolo di questo equipaggiamento a richiesta ha ottenuto nel 2021, su domanda di Mercedes-Benz, la certificazione «OFI CERT» ZG 250-1 contro virus e batteri, rilasciata dall’Österreichisches Forschungs- und Prüfinstitut (OFI, Istituto austriaco di ricerca e di prova). La preclimatizzazione consente di purificare l’aria presente nell’abitacolo già prima di salire a bordo. I valori relativi alle polveri sottili all’esterno e all’interno dell’abitacolo vengono inoltre visualizzati sul display nella riga con le informazioni del climatizzatore. Se la qualità dell’aria esterna è scadente, il sistema può anche raccomandare di chiudere i finestrini laterali o il tetto scorrevole e impostare automaticamente la modalità di ricircolo.

Energia verde da certificati di origine: di serie con Mercedes me Charge

Con i certificati di origine, Mercedes-Benz garantisce l’immissione nella rete elettrica di una quantità di energia da fonti rinnovabili pari a quella prelevata ricaricando con Mercedes me Charge. Con Mercedes me Charge i clienti di tutto il mondo possono ricaricare presso circa 700.000 punti di ricarica pubblici, di cui oltre 300.000 in Europa. Con la nuova funzione Plug & Charge di Mercedes me Charge, EQE è ancora più facile da ricaricare alle stazioni di ricarica pubbliche abilitate: inserendo il cavo di ricarica il processo si avvia automaticamente, senza bisogno di ulteriore autenticazione da parte del cliente.

MBUX Hyperscreen a richiesta

Negli interni spicca in assoluto l’MBUX Hyperscreen (a richiesta). Questo grande display arcuato copre quasi l’intera superficie tra i due montanti anteriori e si compone di tre monitor che, essendo disposti sotto un unico vetro di copertura, sono percepiti visivamente come uno schermo unico. Il display OLED da 12,3 pollici dispone di una propria area di comando e rende i viaggi più piacevoli e divertenti per il passeggero anteriore. In Europa, e in molti altri Paesi, il passeggero può vedere durante la marcia contenuti dinamici come video in streaming o programmi televisivi. Il sistema sfrutta un’intelligente logica di blocco che, con il supporto di una telecamera, rileva se il conducente sta guardando il display per il passeggero anteriore. In caso affermativo, il sistema oscura automaticamente i contenuti dinamici.

MBUX si mantiene in vantaggio