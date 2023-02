Il futuro sportivo di Opel è elettrico con il nuovo marchio GSe

Potenti, dinamiche ed elettrificate: sono le nuove Opel Astra GSe e Opel Astra Sports Tourer GSe insieme alla Opel Grandland Gse. Le nuove versioni top di gamma della bestseller della classe compatta e la nuova Opel Grandland Gse sono i primi modelli della casa a sfoggiare nuovamente la famosa abbreviazione “GSe”.

In linea con la strategia di elettrificazione di Opel, le tre lettere indicano ora “Grand Sport electric”, un nuovo marchio di modelli dinamici ed elettrificati della casa del fulmine. Le avanzate versioni plug-in hybrid offrono tutto quello che i guidatori sportivi e nel contempo responsabili possono desiderare: prestazioni di vertice, un telaio sportivo e trazione elettrica per una guida a zero emissioni locali e, come se non bastasse, sono caratterizzate da un design straordinario.

Come tipico dei nuovi modelli GSe, Opel Astra GSe e Astra Sports Tourer GSe sono dotate di esclusivi cerchi in lega da 18 pollici e del caratteristico paraurti anteriore GSe. All’interno, i sedili ergonomici GSe dedicati fanno sentire il guidatore e il passeggero anteriore completamente integrati nel veicolo. Completa l’offerta un’ampia gamma di modernissimi sistemi di assistenza alla guidaOpel. I clienti possono già ordinare la nuova Opel Astra GSe con queste dotazioni al prezzo di 48.050 € (prezzo chiavi in mano IPT esclusa in Italia).

Esperienza di guida unica: telaio Gse e plug-in hybrid top di gamma

Con una straordinaria potenza di sistema di 165 kW/225 CV – il motore quattro cilindri da 1.6 litri genera 133 kW/180 CV, il motore elettrico contribuisce con 81,2 kW/110 CV – e una coppia massima di 360 Nm, la nuova Opel Astra GSe si inserisce con forza nel proprio segmento (consumo di carburante nel ciclo WLTP1: 1,2-1,1 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 26-25 g/km) garantendo partenze rapidissime ai semafori e una velocità massima elevata.

La versione 5 porte passa da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi; la vettura può raggiungere una velocità massima di 235 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica). Grazie alla batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh, può percorrere fino a 64 chilometri a zero emissioni locali nel ciclo WLTP2 (EAER City- autonomia equivalente in modalità totalmente elettrica – nel ciclo WLTP2: 69-73 km).

La nuova Opel Grandland Gse combina un motore a benzina 1.6 turbocompresso da 147 kW/200 CV e due motori elettrici, uno per asse. Il motore elettrico sull’asse anteriore genera fino a 81,2 kW/110 CV, quello sull’asse posteriore fino a 83 kW/113 CV. Il risultato è una potenza di sistema fino a 221 kW/300 CV (consumo di carburante ponderato nel ciclo misto WLTP3: 1,2 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 28-27 g/km; entrambi i dati combinati e ponderati) e una straordinaria coppia massima di 520 Nm.

La motorizzazione plug-in hybrid rende Opel Grandland Gse un veicolo a trazione integrale elettrica permanente che assicura un’aderenza ottimale e una partenza da fermo al vertice del segmento. Opel GSe è in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 235 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica). Con la batteria agli ioni di litio da 14,2 kWh, Opel Grandland Gse può percorrere fino a 63 chilometri a zero emissioni locali nel ciclo WLTP4 (EAER City nel ciclo WLTP2: 80-81 km).

Le nuove vetture diventeranno punti di riferimento in termini di coinvolgimento del guidatore. Rispetto alle gemelle Opel Astra, i modelli GSe sono ancora più agili e precisi: sterzo, sospensioni e freni rispondono in modo immediato e diretto a qualsiasi comando del guidatore.

Il costruttore tedesco ha ottenuto una maneggevolezza orientata al conseguimento delle migliori prestazioni equipaggiando la nuova Opel Astra GSe con un telaio dedicato, ribassato di 10 millimetri. Rispetto alle dirette rivali, le nuove vetture garantiranno maggiore stabilità in curva, in frenata e – come ogni Opel – durante la guida ad alta velocità in autostrada.