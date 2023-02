Il Festival di Sanremo e Suzuki: dieci anni d’amore

E’ tempo di Festival , quello della Canzone Italiana di Sanremo, e ancora una volta Suzuki è partner di successo. Il più importante evento di “show business” musicale nazionale, che anche quest’anno è stato condotto da Amadeus affiancato da Gianni Morandi, vede protagonista la regina giapponese di Hamamatsu. Nella sua veste di Auto del Festival, Suzuki ha messo in risalto i suoi valori più autentici e il suo indiscusso primato tecnologico, sottolineando il dinamismo e il rispetto dell’ambiente della sua gamma 100% Hybrid, 100% 4×4 e 100% incentivata.

E per celebrare il 10° anno insieme al Festival, quest’anno Suzuki è stata protagonista anche fuori dallo scenario esclusivo ed iconico del Teatro Ariston. Con il Suzuki Stage, situato in Piazza Colombo, Suzuki ha portato la passione, l’emozione e il talento di grandi artisti anche tra le strade di Sanremo, regalando grandi momenti di musica al pubblico in esterna.

Un legame indissolubile tra Suzuki e la musica

Suzuki si sente di casa a Sanremo e avverte una forte affinità con il mondo della musica. Questa rappresenta una forma d’arte in cui la creatività e la fantasia portano gli autori e gli interpreti a uscire dagli schemi precostituiti e a sperimentare nuove forme di espressione per regalare intense emozioni agli ascoltatori e agli spettatori. Allo stesso modo, i designer e i tecnici Suzuki affrontano le sfide tecnologiche e la progettazione dei nuovi modelli con l’obiettivo di proporre ai propri Clienti automobili sempre più iconiche, efficienti, all’avanguardia e piacevoli da guidare.

“Suzuki ha nel suo DNA la passione e in Italia, quando si parla di passione, si parla di musica e sport. Il Festival di Sanremo è una tradizione così radicata negli italiani che li rappresenta come una bandiera nel mondo, ed essere stati scelti dal Festival di Sanremo per condividere questo valore ci fa sentire privilegiati e orgogliosi.”, ha commentato Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia, che ha quindi aggiunto: “Con la tecnologia Suzuki Hybrid i motori termici e quelli elettrici si integrano alla perfezione, dando il meglio in base alle proprie caratteristiche e supportandosi a vicenda, un po’ come avviene tra le grandi star della musica quando duettano. Ciò che emerge da queste interazioni e da questi giochi di squadra è qualcosa di straordinario, su strada così come sul palco dell’Ariston.”.