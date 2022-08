I pilastri dell’eccellenza francese nella seconda edizione di DS7

Si è svolta a Milano l’incontro “Viaggio verso il futuro” con i media nazionali alla scoperta di DS Automobiles e, in particolare, dell’esclusivo e audace Nuovo DS 7. Ospitato presso lo STEP FuturAbility District, lo spazio altamente tecnologico, divulgativo ed esperienziale ubicato in Piazza Adriano Olivetti, l’esclusivo evento ha messo in luce i segreti del successo del marchio parigino e la sua visione del domani.

DS Automobiles è un brand innovativo e avanguardista, capace di fondere sapientemente uno stile elegante con la tecnologia più sofisticata. Fin dal suo lancio, avvenuto nel 2014, il marchio ha posto l’elettrificazione al centro della sua strategia, tanto che appena cinque anni dopo ha presentato una gamma interamente elettrificata. Nel 2020 è risultato il marchio multi-energia con le emissioni di CO2 più basse in Europa. E la transizione sta accelerando: dal 2024, infatti, ogni nuovo prodotto di DS Automobiles sarà 100% elettrico. La sua strategia di elettrificazione ha riscosso un immediato successo, come dimostra il primo semestre del 2022. DS Automobiles ha infatti messo a segno un aumento del 31%, rispetto allo stesso periodo del 2021, conquistando così il 2,55% di quota nel mercato premium. Numeri ancora più significativi se si considera la forte flessione del mercato nazionale (-25%).

I quattro pilastri del successo

Il grande successo del marchio francese poggia su quattro pilastri fondamentali, a partire dai prodotti eccezionali come nessun altro nella categoria. I materiali pregiati, come le raffinate pelli dei sedili e dei prestigiosi interni delle vetture, vengono trattati con la massima maestria dagli artigiani di DS, diventando quindi l’espressione personale di uno stile incomparabile.

Ciascun dettaglio è frutto di lavorazioni senza paragoni, come la tecnica del guillochage, utilizzata dagli artigiani esperti nella decorazione delle superfici; la “lavorazione a braccialetto”, nata dal lavoro dei maestri sellai nel modellare la pelle; e l’elegante impuntura Point Perle, che aggiunge delicatezza ed eleganza all’abitacolo. Il tutto accompagnato da un equipaggiamento tecnologico senza paragoni: dal DS Smart Touch che permette di interagire con il nuovo sistema di infotainment con un semplice gesto, al DS Extended Head Up Display, che proietta le informazioni di guida in uno schermo immaginario posto a 4 metri di distanza dal guidatore, fino all’esclusivo DS Active Scan Suspension che rileva in continuazione le condizioni del manto stradale.

Il secondo pilastro su cui DS Automobiles può fare affidamento è una rete di distribuzione omnichannel, che ottimizza al meglio i vari canali di vendita. Questa conta più di 48 DS STORE in Italia e viene coadiuvata da un canale di vendite online di grande successo, garantendo il 92% di copertura nel mercato premium italiano. Il cliente è, quindi, posto al centro dell’esperienza d’acquisto – è questo il terzo pillar del brand – che si completa ulteriormente con l’estesa rete di servizi esclusivi offerti da DS Automobiles, come il programma Only You, attraverso cui i clienti possono fare esperienze di livello premium e usufruire di servizi esclusivi come “DS VALET”, “DS ASSISTANCE” e “RENT A DS”.

Infine, la quarta pietra angolare del brand parigino risiede nel processo di elettrificazione; presentando nel 2019 una gamma 100% elettrificata, nel 2020 DS Automobiles è diventato il marchio multi-energia con le emissioni di CO 2 più basse in Europa. E la transizione sta accelerando: dal 2024, infatti, ogni nuovo prodotto di DS Automobiles sarà 100% elettrico.

Nuovo DS7, gamma razionalizzata e offerta straordinaria per mettersi al volante del futuro

Nuovo DS 7 rappresenta la più alta espressione dell’arte di viaggiare alla francese fatta di raffinatezza, materiali nobili a bordo, finiture ispirate al lusso francese e tecnologia d’avanguardia. Come le più grandi case di moda parigine, DS Automobiles presta particolare attenzione alla scelta dei materiali e al loro trattamento, in modo da creare ambienti che rendono ogni viaggio unico.

Su Nuovo DS 7 tutto ciò viene elevato al massimo grado, anche grazie a un equipaggiamento di serie che non conosce rivali. La nuova gamma si presenta particolarmente competitiva poiché si arricchisce di contenuti di serie, specialmente sulle versioni “low trim”, e al tempo stesso viene razionalizzata passando da 35 versioni del modello precedente a 5 versioni de Nuovo DS 7, tutte personalizzabili con 7 pack che incorporano gli optional più richiesti beneficiando di un significativo vantaggio economico. Così, grazie agli incentivi statali e al contributo del brand, è possibile mettersi al volante del Nuovo DS 7, scegliendo liberamente tra la motorizzazione BlueHDi 130 Diesel o ibrida plug-in E-TENSE 225, con una rata mensile di 300€. Da sottolineare che tutti gli allestimenti, ad eccezione di Opéra, equipaggiati con il propulsore E-TENSE 225 beneficiano degli ecoincentivi governativi in quanto inferiori al tetto massimo di 45.000€ (IVA e MSS escluse).

In dettaglio, il nuovo modello è declinato in cinque allestimenti specifici: Bastille Business, Rivoli e Opéra da un lato, Performance Line e Performance Line + dall’altro. In più, in fase di lancio, è disponibile l’esclusivo Nuovo DS 7 E-TENSE 4×4 360 LA PREMIÈRE Limited Edition.

La gamma motorizzazioni prevede propulsori termici ed elettrificati, tra cui tre ibridi plug-in E-TENSE da 225, 300 e 360 cavalli. Sono disponibili sei livree – Grigio Laccato, Blu Zaffiro, Bianco Perla, Nero Perla, Grigio Platino e Cristallo Perla – mentre i cerchi in lega vanno da 18 a 20 pollici con pneumatici di Classe A su tutta la gamma, ad eccezione del Nuovo DS 7E-TENSE 4×4 360 che vanta cerchi BROOKLYN da 21 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S.

Per ordinare e acquistare il Nuovo DS 7 sono disponili due modalità: la piattaforma digitale del Selling On Line o presso uno dei 48 DS Store italiani, avvalendosi della professionalità ed esperienza dei DS Expert Advisor. Inoltre, grazie al servizio DS DELIVERY VALET, la propria auto sarà consegnata all’indirizzo scelto dal cliente.

Infine, fino al 31 agosto, DS Automobiles supporterà il Nuovo DS 7 E-TENSE con una speciale iniziativa indirizzata agli attuali possessori di DS 7 CROSSBACK, i primi clienti che hanno creduto nel modello, offrendo loro in omaggio una Easy Wallbox di Free2Move e-solutions.