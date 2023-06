Hyundai Ioniq 6: elettrica, originale e scattante

Emozionale e aerodinamico: questi i due aggettivi adatti alla Hyundai Ioniq 6, berlina elettrica così originale da essere quasi una coupé. La silhouette di questo modello, appena presentato, è senza tempo, con linee arcuate e doppio spoiler posteriore. Non solo estetiche, ma anche pratiche le conseguenze, visto che il coefficiente di resistenza aerodinamica è basso, pari a 0,21: chiaro il vantaggio in termini di efficienza.

Parliamo della seconda Hyundai basata sulla Electric-Global Modular Platform (E-GMP), dedicata ai veicoli elettrici. Grazie all’assenza del tunnel di trasmissione, le batterie sono immagazzinate sotto il pavimento piatto. Due i motori; uno per asse.

Profondo e coinvolgente lo sguardo della Hyundai Ioniq 6, coi fanali costituiti da piccoli Matrix LED. I deflettori attivi con funzioni aerodinamiche intelligenti e il nuovo logo Hyundai piatto rendono l’auto futuristica, così da creare un gustoso cocktail fra rétro (anni ’30) e avvenire.

Dietro, lo spoiler è ispirato alle ali degli aerei, mentre le luci sono caratterizzate dal distintivo design Parametric Pixel. A spiccare è la coda con linee ribassate che non fanno passare inosservata l’elettrica coreana. Ciliegina sulla torta, l’antenna aerodinamica a pinna di squalo.

Le misure

Lunga 4 metri e 86 centimetri, larga un metro e 88, e alta un metro e mezzo, la Hyundai Ioniq 6 ha un passo di quasi 3 metri. Vale a dire che la distanza fra ruote anteriori e posteriori è tale da dare ampio spazio nell’abitacolo. E il bagagliaio ha 401 litri di spazio di carico.

Dentro, una nuova architettura incentrata sull’utente comprende un cruscotto integrato con gli specchietti e una console centrale a ponte. Doppia l’illuminazione d’ambiente con colori selezionabili sia per la prima sia per la seconda fila di sedili. La luce interna è anche sincronizzabile con la velocità di marcia.

Per il comfort e per la sicurezza, infotainment e cruscotto sono integrati con doppio schermo dalla cornice nera: le informazioni di guida si trovano in un unico posto, riducendo al minimo il numero di pulsanti da premere. Niente distrazione, e massima concentrazione sulla strada.

Autonomia e batterie

Due le opzioni di pacco batteria, e due i layout di motore: uno con trazione posteriore e uno con trazione integrale. Di base, a trazione anteriore, abbiamo una batteria di 53 kWh, col propulsore posteriore di 111 kW, autonomia di 429 km. Il top è a trazione integrale, con batteria di 77,4 kWh, motore dietro di 165 kW, quello davanti di 74 kW, e percorrenza di 583 km. In quest’ultimo caso, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 5,1 secondi.

La batteria a 800 volt può passare dal 10% all’80% di carica in 18 minuti. Morale: fino a 100 km di autonomia con 5 minuti di rifornimento. E 351 km in 15 minuti. Il pieno di elettroni si fa con una potenza fino a 232 kWh (ricarica ultraveloce DC).

Grazie alla funzionalità “My Drive Mode”, puoi configurare la durezza dello sterzo (sport, normal), la potenza in uscita (massima, normale, minima), la sensibilità dell’acceleratore (alta, normale, bassa), e la modalità di trazione (se integrale).

Ricca la dotazione. Fra l’altro, c’è il sistema di illuminazione anteriore intelligente con fari a LED Matrix Beam: adattano automaticamente la luce alla situazione stradale. Il dispositivo spegne parzialmente le luci abbaglianti che disturbano gli altri conducenti quando viene rilevata un’auto frontalmente o sul lato opposto della strada.

Massima anche la protezione degli utenti vulnerabili: se un mezzo che precede rallenta improvvisamente o se viene rilevato un rischio di collisione anteriore, come un’auto ferma, un ciclista o un pedone, un dispositivo emette un avviso. O interviene con una frenata di emergenza.

I prezzi

I prezzi: da 47.750 a 62.450 euro. Speciale la promozione leasing della Ioniq 6. A esempio, per la 77.4 kWh RWD Innovation, anticipo di 16.150 euro per guidare una vettura che resta di proprietà della Hyundai. Poi, 35 canoni di 399 euro. Alla fine, se vuoi diventare titolare del mezzo, versi il riscatto di 30.470 euro.