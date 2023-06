Honda svela la sua nuova gamma di SUV elettrificati

L’evento Pure Power Honda presenta tre entusiasmanti modelli che combinano prestazioni eccezionali, design elegante e zero emissioni. Questo il futuro della mobilità sostenibile con Honda.

Innovazione ed emozione si fondono in una nuova epoca automobilistica con l’attesa presentazione della gamma di SUV elettrificati da parte di Honda.

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per vivere da vicino il futuro imminente del marchio Honda, sempre più orientato verso l’obiettivo delle emissioni zero entro il 2050. I nuovi SUV Honda si propongono di ampliare l’offerta di veicoli elettrificati in Italia e in Europa, per soddisfare le esigenze di mobilità del futuro.

Iniziamo con il nuovo CR-V, sesta generazione di un SUV globale, ora disponibile in due versioni: Full Hybrid o Plug-in Hybrid. Il design completamente rinnovato offre uno spazio generoso e finiture di lusso, mentre l’ultima versione del sistema avanzato di guida assistita Honda Sensing 360 promette un’esperienza di guida senza precedenti.

Il nuovo ZR-V, invece, è un SUV Full Hybrid sportivo dalle dimensioni medie, con un design elegante e accattivante e prestazioni aerodinamiche eccezionali. Con la sua avanzata tecnologia Honda, garantisce un viaggio divertente e emozionante in ogni occasione.

A completare il trio c’è il nuovo Honda e-Ny1, il primo SUV completamente elettrico del marchio. Grazie alla sua batteria agli ioni di litio di ultima generazione, offre un’autonomia superiore a 400 km, offrendo una libertà di movimento senza pari, completamente priva di emissioni.

Honda, con questa nuova gamma di SUV elettrificati, si conferma all’avanguardia nel settore automobilistico, abbracciando la sfida della mobilità sostenibile e offrendo soluzioni all’avanguardia che combinano prestazioni eccezionali ed efficienza energetica.