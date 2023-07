Hertz Italia lancia l’esperienza elettrica senza pensieri con il noleggio EV

Hertz Italia ha annunciato ufficialmente il lancio del noleggio di veicoli elettrici (EV) insieme a un’ampia gamma di servizi e soluzioni pensate per semplificare i viaggi in modalità elettrica. Con l’obiettivo di offrire un’esperienza unica e senza pensieri, Hertz presenta E-Xperience, un’opportunità di scoprire il mondo dell’elettrico attraverso un percorso facile, informato e privo di preoccupazioni. Dalla prenotazione alla restituzione del veicolo, Hertz si impegna a fornire un servizio intuitivo e lineare che si adatta alle esigenze degli ospiti.

Dal momento della prenotazione fino alla restituzione del veicolo, Hertz si impegna a fornire un percorso facile e informato per i clienti che scelgono di viaggiare in modalità elettrica. La ricarica diventa semplice grazie a un token (key-fob) fornito al momento del ritiro dell’auto, eliminando la necessità di registrazioni o carte di pagamento.

Con oltre 105 anni di storia, Hertz ha dimostrato di essere un’azienda attenta all’innovazione e alla tecnologia, e questo impegno si riflette nel lancio del noleggio EV. La mobilità, la rivoluzione automotive e il turismo continuo sono i tre trend chiave che Hertz considera fondamentali al momento, e l’azienda è consapevole della necessità di adattarsi a questi cambiamenti e di offrire servizi adeguati.

Hertz ha introdotto una flotta crescente di veicoli elettrificati per soddisfare le esigenze dei clienti e guidare la transizione verso un futuro più sostenibile. Attualmente, due su tre noleggi Hertz hanno caratteristiche che li rendono idonei per essere veicoli elettrici.

L’offerta elettrica di Hertz include anche una selezione di modelli italiani speciali, come la Polestar 2, la Tesla Model 3 Long Range, la Peugeot e2008 e la DS3 e-Tense. Inoltre, sono disponibili anche modelli di Selezione Italia, tra cui la Fiat 500E e le versioni elettriche delle Fiat 500 degli anni ’60. Per i clienti che necessitano di veicoli commerciali, sono disponibili il Renault Kangoo EV e il Nissan TownStar EV.

Hertz è consapevole che la transizione verso i veicoli elettrici possa presentare delle resistenze, soprattutto a causa della complessità del tema. Per affrontare queste resistenze, Hertz ha incluso nella sua flotta veicoli elettrici al fine di promuovere la conoscenza delle nuove soluzioni elettrificate attraverso l’esperienza di guida reale. L’azienda sottolinea l’importanza di testare i vantaggi delle auto elettriche nella vita quotidiana per apprezzarne il comfort, la silenziosità e la libertà di circolazione nelle zone a traffico limitato.

Hertz si posiziona come leader e innovatore nel settore della mobilità, abbracciando i cambiamenti e adattandosi alle esigenze dei clienti. L’azienda ha sviluppato importanti partnership globali con aziende come Uber, Lyft e UFODRIVE per offrire servizi integrati e sostenere l’incremento della flotta elettrica.

L’iniziativa Hertz E-Xperience ha ricevuto riscontri positivi da parte dei clienti, che hanno sperimentato la gamma di veicoli elettrici. Le prime impressioni sono state molto positive, con un’alta soddisfazione da parte degli ospiti Hertz. Si è notato che il 60% delle richieste proviene dal settore aziendale, con un crescente interesse anche da parte dei privati, con un’età media degli ospiti Hertz di circa 45 anni.

Le percorrenze registrate confermano che il fattore della ricarica non rappresenta un ostacolo significativo per questo tipo di viaggi. Le distanze medie giornaliere per i noleggi Hertz con veicoli elettrici si attestano intorno ai 170 km, mentre nel weekend si raggiungono i 250 km. Nei noleggi più lunghi, la media settimanale supera i 700 km.

La facilità d’uso del token per la ricarica e l’applicazione correlata ha semplificato l’individuazione dei punti di ricarica lungo il percorso, contribuendo a una buona esperienza complessiva per gli ospiti Hertz. Hertz continua a investire nella transizione verso la mobilità elettrica, aumentando la sua flotta di veicoli elettrificati e sviluppando nuovi servizi e soluzioni per adattarsi alle diverse esigenze dei clienti. Oltre al noleggio giornaliero, Hertz offre opzioni per il noleggio a breve e lungo termine, con soluzioni personalizzate che rispondono alle diverse durate di noleggio.

Inoltre, Hertz prevede il servizio di ricarica prepagata chiamato CPO (Charge Purchase Option), che consente ai clienti di effettuare la ricarica anche in caso di tempo limitato alla restituzione del veicolo, purché la batteria sia caricata almeno al 75%. Il CPO è diventato uno dei servizi più richiesti da coloro che scelgono l’esperienza di noleggio elettrico.