Guido Lascelta: il comparatore essenziale per trovare l’auto perfetta da noleggiare

Il settore della mobilità sta vivendo una trasformazione epocale, con sempre più italiani che preferiscono il noleggio all’acquisto di un’auto. Secondo i dati dell’Associazione ANIASA, oltre 158.000 automobilisti hanno già abbracciato questa tendenza, e il numero è in costante crescita. In questo contesto in evoluzione, una nuova piattaforma online, Guido Lascelta, si sta facendo strada come il principale comparatore per aiutare gli automobilisti a trovare l’auto perfetta per le loro esigenze di noleggio.

Guido Lascelta, realizzato dalla start-up di servizi di mobilità Mobility Ecolution, è stato lanciato inizialmente come un progetto sperimentale e, in soli 7 mesi, ha attratto oltre 80.000 visitatori unici al suo sito web. Questo strumento innovativo è stato accolto positivamente sia dai consumatori privati, rappresentando l’80% dei visitatori, sia dalle aziende e dai titolari di partita IVA, che compongono il restante 20%. La sua rapida crescita e successo sono stati presentati oggi a Milano durante un incontro con gli operatori dell’informazione.

Guido Lascelta: Trovare la Mobilità Perfetta

Guido Lascelta è una piattaforma online intuitiva che offre un’ampia gamma di servizi per gli automobilisti in cerca di soluzioni di noleggio. Questo comparatore online permette agli utenti di confrontare diverse offerte di noleggio auto, aiutandoli a scegliere l’opzione più adatta alle loro esigenze specifiche. La piattaforma offre la possibilità di cercare offerte per modelli di veicoli specifici o per tutti i veicoli disponibili di una casa automobilistica.

Una caratteristica distintiva di Guido Lascelta è la sua capacità di guidare gli utenti indecisi attraverso il processo decisionale. Gli utenti possono inserire le proprie preferenze relative allo stile di guida, alla carrozzeria e all’alimentazione dell’auto desiderata, e il portale fornirà una lista di modelli con relative quotazioni che corrispondono alle loro scelte. Una volta che l’utente ha trovato l’offerta giusta, sarà contattato entro 2 ore dai consulenti di Guido per finalizzare il contratto.

Inoltre, la piattaforma fornisce una guida dettagliata al lessico del noleggio, aiutando gli utenti a comprendere i termini tecnici spesso complessi associati alle offerte di locazione. Questo è particolarmente utile dato che il mondo del noleggio è spesso pervaso da sigle come scoring creditizio, canone finanziario, canone operativo, franchigie, pre-assegnazione, PAI e CRIF, che possono risultare poco chiare per i consumatori.

Sostenibilità e Elettrificazione

Guido Lascelta non si limita solo a facilitare il noleggio di auto, ma cerca anche di guidare gli automobilisti nella transizione verso la mobilità sostenibile. Con gli obiettivi europei di azzeramento delle emissioni di CO2 entro il 2035, la piattaforma offre una sezione dedicata che consente agli utenti di stimare i risparmi mensili derivanti dal passaggio da un veicolo con motore endotermico a uno elettrico. Gli utenti possono inserire informazioni sulle dimensioni del veicolo, il tipo di ricarica (pubblica o privata) e il chilometraggio annuale per ottenere una stima accurata.

Inoltre, nelle schede di presentazione di tutti i modelli presenti nella piattaforma, vengono segnalati i consumi (in litri per chilometro) e le relative emissioni (in grammi per chilometro), oltre a dettagli tecnici come la cilindrata, l’alimentazione, il tipo di cambio, le dimensioni e altro ancora. Questo approccio mira a rendere i consumatori più informati e consapevoli delle loro scelte, sia in termini di tecnologia che di impatto ambientale.

Il Team dietro Guido Lascelta

La creazione e l’implementazione quotidiana di Guido Lascelta sono il risultato del lavoro di un team di professionisti con una vasta esperienza nel settore automobilistico. Nel corso degli anni, hanno analizzato le crescenti opportunità offerte dal noleggio e hanno osservato le sfide che i clienti affrontano nel valutare e confrontare le numerose e variegate offerte presenti sul mercato.

Angelo Simone, ideatore e CEO di Mobility Ecolution, la start-up dietro Guido Lascelta, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è aiutare i consumatori che desiderano avvicinarsi al noleggio a lungo termine a comprendere e rendere facilmente confrontabili le offerte presenti sul mercato. Allo stesso tempo, supportiamo gli automobilisti che vogliono rendere più sostenibile la propria mobilità a fare scelte consapevoli adatte alle loro esigenze. Confidiamo di intercettare, e in parte lo abbiamo fatto in questi primi mesi di attività, un ampio target di automobilisti rendendo più semplice e chiara la loro esperienza di noleggio“.

In un momento in cui la mobilità sta cambiando rapidamente e la sostenibilità è al centro delle preoccupazioni, Guido Lascelta emerge come una risorsa preziosa per gli automobilisti italiani. Offrendo chiarezza, convenienza e sostenibilità, questa piattaforma si sta affermando come il partner ideale per coloro che scelgono il noleggio come opzione di mobilità.