Green NCAP, premiata l’auto meno inquinante

Dacia Spring è l’auto con il minor impatto complessivo sull’ambiente, quella che inquina meno di tutte. Il Green NCAP è il nuovo sistema di valutazione che da due anni si è aggiunto ai soliti test sulla sicurezza Euro NCAP e che valuta i valori relativi all’impatto ambientale delle vetture che vengono immatricolate in Europa.

Per il risultato finale e per definire il punteggio, gli esperti non calcolano soltanto le emissioni totali nel ciclo di vita della macchina, ma fanno anche una valutazione della domanda di energia primaria nello stesso periodo di tempo, questo significa che considerano quanto è green l’energia che serve per farle funzionare.

Dacia Spring è l’auto più green di tutte

Il miglior risultato è quello ottenuto da Dacia Spring, che ottiene il punteggio pieno di cinque stelle: è lei l’auto con il minor impatto sull’ambiente, che supera anche rivali di un certo spessore sul mercato, come la Cupra Born e la Tesla Model 3. Dacia Spring è un’auto elettrica molto intelligente, che vanta la capacità di sprecare il meno possibile.

I numeri ottenuti da Dacia Spring: le emissioni al tubo di scarico sono pari a zero, per questo ottiene il maggior punteggio nel Clean Air Index e nel Greenhouse Gas Index, ottimo anche il 9,8 nell’Energy Efficiency Index. La leggerezza dell’auto è sicuramente una caratteristica che le ha permesso di ottenere questi risultati: il peso ridotto infatti diminuisce anche i consumi.

Il motore è inoltre molto efficiente, visto che l’89% dell’energia che viene presa dalla rete elettrica è poi messa a disposizione dalla batteria, con un processo di carica e scarica che non permette troppe dispersioni.

Quali sono le altre auto green

Nella classifica delle auto che inquinano meno in Europa quindi al primo posto troviamo la Dacia Spring, con un ottimo punteggio totale di 9,9, sul secondo gradino del podio c’è la Tesla Model 3 (l’elettrica più venduta), con 9,8 punti, poi la NIO eT7, la Renault Megane E-Tech e la Cupra Born, tutte con 9,6 punti.

La graduatoria prosegue poi con Audi Q4 e-Tron e Hyundai Ioniq 5, che ottengono comunque le cinque stelle, ma nei test di efficienza energetica non sono così brillanti come le rivali.

Dacia Spring: che cosa sappiamo

Spring è innanzitutto la prima auto elettrica della gamma Dacia, presentata nel 2021 e lanciata nei mesi a seguire sul mercato italiano. Auto molto amata per le sue dimensioni compatte e la sua estetica accattivante; grande nei numeri, continua a farsi notare. Look da crossover, quattro veri posti a bordo, un bagagliaio di circa 300 litri e un’autonomia fino a 305 chilometri in città (ossia 230 km in ciclo misto WLTP) la rendono perfetta per gli spostamenti quotidiani.

L’elettrica di Dacia presenta una gamma completa ma allo stesso tempo semplice, sin dal momento del suo lancio ha riscosso un grande successo, con più di 7.400 ordini presi nei primi 10 mesi di vendita. Oltre il 90% dei clienti ha scelto la versione top di gamma, con climatizzatore, radio DAB Bluetooth and USB, vernice metallizzata, sensori di parcheggio con retrocamera, sistema di navigazione e le personalizzazioni arancioni che la rendono non solo essenziale, ma anche cool. Il successo di Spring continua senza sosta.