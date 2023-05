Grandland GSe: al vertice della gamma Opel

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Opel mostra a listino differenti nuove versioni sportive delle sue auto, tra le quali oggi spicca la nuovissima Grandland Gse, la più potente in assoluto della gamma della Casa tedesca. L’acronimo Gse sta a indicare Grand Sport electric, ed è stato creato dal costruttore per identificare i modelli dinamici ed elettrificati di alta gamma.

Si tratta in particolare di vetture che non solo offrono al cliente un alto livello di potenza, ma anche un’ottima sostenibilità, grazie ai motori ibridi plug-in, con un potente motore termico coadiuvato dai motori elettrici e da una batteria di elevata capacità, che dà al conducente la possibilità anche di guidare in puro elettrico negli spostamenti quotidiani.

Il SUV elettrico più potente

Opel Grandland GSe è uno sport utility vehicle che entra a far parte del segmento dei C-SUV in grado di combinare guida sportiva, flessibilità e l’inconfondibile eleganza della serie GSe, nuova per il costruttore tedesco. Un’auto nuova, che mostra i più moderni sistemi di assistenza alla guida e in grado di garantire divertimento, anche a zero emissioni, e tanta sicurezza di marcia.

Il design della carrozzeria “bold and pure”, con il Vizor di Opel, nuovo volto del brand, viene evidenziato ulteriormente anche dagli stilemi tipici del brand GSe, tra cui spiccano ad esempio i cerchi in lega da 19 pollici Monza e il diffusore posteriore.

Motore e prestazioni

Il motore che Opel ha scelto di inserire nella sua nuova versione elettrificata del SUV sportivo Grandland, di già grande successo, è l’unità alimentata a benzina 1.6 turbo, che viene affiancata da due motori elettrici, uno per asse.

Il powertrain così formato è in grado di sprigionare così una potenza totale pari a 300 cavalli, oltre una straordinaria coppia di 520 Nm, che permette alla nuova Opel Grandland GSe di scattare da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi.

La motorizzazione plug-in hybrid rende questo nuovo SUV ibrido potente e sportico un veicolo a trazione integrale elettrica che assicura un’aderenza ottimale e una partenza da fermo al vertice del segmento. Con la batteria agli ioni di litio da 14,2 kWh, l’auto di nuova generazione è in grado di percorrere fino a 63 chilometri a zero emissioni locali (nel ciclo WLTP).

Un’auto straordinaria: parola di Opel

Opel ha creato una nuova versione sportiva dell’ibrida Grandland che già conosciamo e che – sin dal momento del lancio – ha ottenuto un grandioso successo sul mercato.

La guida del SUV è confortevole, ma anche sportiva quando serve, e lo si deve alle speciali sospensioni Koni a smorzamento selettivo e allo sterzo reimpostato per una precisione maggiore. Per quanto riguarda le dotazioni di serie che troviamo all’interno dell’abitacolo, possiamo dire che la connettività è ai massimi livelli grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto con schermo touch da 10 pollici e driver information display digitale da 12 pollici.

Opel Grandland, nella sua nuova versione GSe, è quattro auto in una: è una sportiva da 300 CV, è una vettura elettrica con circa 60 chilometri di autonomia, ma è anche una 4×4 per le gite in territori inesplorati, oltre a una stradista spaziosa, comoda e sicura.