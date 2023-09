GLC Coupé, il nuovo gioiello di Mercedes-Benz

Mercedes-Benz ha alzato l’asticella con il lancio della nuova GLC Coupé, un veicolo che incarna l’eleganza, la potenza e la tecnologia che solo il marchio di lusso tedesco può offrire. Vediamo i punti salienti di questa vettura, dall’ estetica elegante al comfort di prima classe, passando per le innovative tecnologie che rendono l’esperienza di guida molto piacevole.

Eleganza Sportiva e Avventura Offroad

Il design esterno della GLC Coupé è una sinfonia di eleganza e sportività. La silhouette da coupé sportivo cattura l’attenzione con il suo dinamismo e un tocco di avventura offroad. I dettagli cromati simulati sul paraurti anteriore, i mancorrenti sul tetto nero e le pedane da corsa optional contribuiscono a un look distintivo. I nuovi bordi laterali sagomati sono specifici per questo modello, e i fari si fondono armoniosamente con la griglia del radiatore, conferendo al veicolo un aspetto sportivo e muscoloso. L’optional DIGITAL LIGHT aggiunge un tocco di eleganza con le sue ellissi diurne, mentre la griglia del radiatore con il motivo Mercedes-Benz è di serie.

Unione di Sportività e Stile Contemporaneo

Gli interni della GLC Coupé offrono un ambiente di lusso e stile contemporaneo. La plancia è divisa orizzontalmente in due sezioni, con ampie superfici di finitura e un display centrale in formato verticale che sembra fluttuare sopra di esse. I sedili e i pannelli delle porte dal design all’avanguardia sottolineano la qualità degli interni, offrendo un’esperienza di guida ineguagliabile.

Silenzio e Sollievo Durante la Guida

La GLC Coupé offre una guida piacevolmente silenziosa, con una bassa rumorosità da rotolamento e da vento. Questa vettura supera gli elevati standard del suo predecessore grazie a un insieme di misure acustiche che creano un’atmosfera accogliente e rilassante, tipica di Mercedes-Benz.

Tecnologia All’Avanguardia

L’ultima generazione del sistema di infotainment MBUX offre due grandi display e una navigazione a schermo intero, garantendo un’esperienza multimediale coinvolgente e intuitiva.

Hey Mercedes e MBUX Smart Home

L’assistente vocale Hey Mercedes è ora ancora più reattivo, con capacità di apprendimento ottimizzate. La funzione MBUX Smart Home trasforma la GLC Coupé in un centro di controllo mobile per la casa in rete. Inoltre, l’assistente vocale MBUX è arricchito da un nuovo servizio Mercedes me chiamato “Tourguide,” che offre una guida turistica acustica per arricchire ulteriormente l’esperienza di viaggio.

Sistemi di Trazione All’Avanguardia

La GLC Coupé è progettata per l’elettrificazione e offre una gamma di motorizzazioni avanzate, tra cui unità a quattro cilindri a benzina e diesel, sempre abbinati a un motore elettrico. Quattro di queste sono unità mild-hybrid con un generatore di avviamento integrato di seconda generazione (ISG), mentre altre tre varianti sono unità ibride plug-in. Tutti gli ibridi plug-in vantano un’autonomia elettrica di oltre 100 chilometri (WLTP), rendendo la guida elettrica prioritaria nelle aree urbane.

Comfort e Agilità

Le sospensioni sportive e lo sterzo a rapporto variabile sono di serie nella nuova GLC Coupé. Altri componenti includono un nuovo sistema a quattro assi anteriori e una sospensione posteriore indipendente multi-link con tirante posteriore. Questi miglioramenti garantiscono agilità e stabilità di guida. Le sospensioni pneumatiche AIRMATIC offrono un controllo regolabile in compressione ed estensione. La GLC Coupé offre prestazioni notevoli su strada e fuoristrada, con caratteristiche migliorate per affrontare condizioni atmosferiche avverse e percorsi non asfaltati. Queste include un pratico schermo off-road, un “cofano trasparente” opzionale in combinazione con una telecamera a 360°, e una sicurezza di trazione e manovra eccezionale grazie ai sistemi di controllo migliorati. Con gli ibridi plug-in, è possibile una guida completamente elettrica anche fuoristrada.

Sistemi di Assistenza All’Avanguardia

L’ultima generazione del pacchetto Driving Assistance Plus offre funzioni aggiuntive e migliorate, tra cui l’Active Distance Assist DISTRONIC, l’Active Steering Assist e il Traffic Sign Assist. Il pacchetto Parking include una telecamera a 360° e il “cofano trasparente,” il Memory Parking Assist e il Trailer Manoeuvring Assist, per una guida sicura e agevole.

Appuntamenti con il Comfort

I componenti e i sistemi migliorati includono ENERGIZING AIR CONTROL, AIR-BALANCE, GUARD 360° e illuminazione ambientale. Il nuovo tetto panoramico apribile è più lungo di 6 cm rispetto alla GLC SUV, e il sedile multi-contour opzionale nel pacchetto ENERGIZING Comfort Plus offre funzioni di massaggio estese.

Veicolo da Traino

La GLC Coupé offre un’esperienza di traino sicura e piacevole grazie al nuovo menu rimorchi e al pianificatore del percorso di traino. La trazione integrale 4MATIC garantisce una trazione eccezionale su qualsiasi superficie, rendendo la GLC Coupé ideale anche per le esigenze di traino.

La nuova GLC Coupé di Mercedes-Benz è molto più di una semplice vettura. È un connubio di design straordinario, comfort lussuoso, tecnologia all’avanguardia e prestazioni eccezionali. Con un’ampia gamma di motorizzazioni ibride, la GLC Coupé si impegna anche per la sostenibilità ambientale.