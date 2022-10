Ford Pro: le soluzioni digitali che accelerano la produttività nella casa dell’ovale blu

Ford Pro presenta la rivoluzionaria piattaforma unica per massimizzare i tempi di attività, il servizio e la produttività dei clienti, fornita dal marchio di veicoli commerciali leader in Europa.

La linea di veicoli elettrificati di Ford Pro è guidata dal nuovissimo E-Transit Custom, insieme all’intera gamma Transit Custom e il pick-up Ranger, leader del settore.

Accelerare la produttività dei clienti, tra cui un sistema di Upfit digitale all’avanguardia nel segmento e una maggiore capacità di assistenza mobile, sono oggi le priorità di questa nuova realtà.

Le soluzioni Ford Pro

Un’unica piattaforma che integra i veicoli con il software, la ricarica e i servizi connessi, consentendo ai clienti commerciali di ridurre i costi e ottimizzare l’efficienza nel passaggio ai veicoli elettrici.

La gamma di veicoli elettrici di Ford Pro è guidata dal nuovissimo E-Transit Custom, che fa il suo debutto pubblico a livello mondiale. Ford Pro sta inoltre rivelando ulteriori dettagli sulla gamma Transit Custom di prossima generazione, compresi i derivati ibridi plug-in (PHEV) e diesel EcoBlue, in vista delle consegne dei primi veicoli a metà del 2023. Altre iniziative per aumentare la produttività del marchio leader europeo di veicoli commerciali includono il nuovo sistema avanzato di integrazione Ford Pro Upfit, progettato per consentire conversioni di veicoli digitali più intelligenti ed efficienti, e un’offerta di Mobile Service migliorata in mercati chiave.

Ford Pro Mobile Service migliora i tempi di attività

Ford Pro ha annunciato oggi anche l’espansione dell’offerta di Mobile Service in mercati chiave come l’Italia. Utilizzando furgoni appositamente convertiti per portare la capacità del Transit Centre presso i depositi e i vialetti dei clienti, il Mobile Service sta già eseguendo il 70% degli interventi di manutenzione programmata di una grande flotta del Regno Unito – che dovrebbe salire al 90% per l’E-Transit e l’ETransit Custom completamente elettrici – per risparmiare alle aziende i costi e i tempi di inattività delle visite in officina. Il Mobile Service è solo una delle soluzioni offerte dall’ecosistema Ford Pro per aiutare le aziende ad accelerare la produttività e ottimizzare i costi di proprietà dei veicoli commerciali. Il sistema FORDLiive connected uptime di Ford Pro Service aiuta i clienti a gestire le loro flotte con maggiore efficienza, sfruttando la connettività offerta dal modem FordPass Connect attraverso il pacchetto Ford Pro Software. Le proiezioni indicano che FORDLiive può ridurre i tempi di fermo macchina fino al 60%. 11 Quest’anno il sistema ha già consentito 145.000 giorni di disponibilità aggiuntiva dei veicoli, per un valore di circa 73 milioni di euro per i clienti.

Il nuovo Transit Custom

E’ stato progettato da zero per offrire prestazioni e capacità di carico eccezionali e, come l’E-Transit Custom completamente elettrico, presenta un’ampia gamma di nuove esperienze per i clienti che migliorano la produttività, come l’opzione Mobile Office con l’innovativo volante inclinabile. Le caratteristiche principali e i derivati includono:

– Architettura del veicolo completamente nuova con altezza del pianale di carico inferiore, altezza complessiva inferiore a 2 m e sospensioni posteriori indipendenti.

– Quattro varianti di dimensioni – lunghezze L1 o L2, con altezze del tetto H1 o H2

– Stili di carrozzeria furgone, doppia cabina in furgone, kombi e paratia a L

– Modem 5G di serie e schermo touchscreen SYNC 4 da 13 pollici 8

– Linea di serie con versioni Base, Trend, Limited, Active, Trail e Sport

Tutti i veicoli Transit Custom di nuova generazione sono completamente integrati con la piattaforma Ford Pro di software e servizi connessi, tra cui soluzioni di ricarica end-to-end, strumenti di gestione Ford Pro Telematics 9 e l’app FordPass Pro, 10 e il sistema di uptime connesso FORDLiive.