Ford Mustang Mach e-GT: Potenza, passione e prestazioni

Ford presenta Mustang Mach-E GT con un gruppo propulsore appositamente messo a punto insieme a sospensioni MagneRide, pneumatici e freni su misura e la nuova modalità Untamed Plus, è completamente elettrico ed eroga fino a 487 CV, in grado di percorrere fino a 490 km, raggiunge prestazioni e attitudine impressionanti, nata e destinata a emozionare.

Le specifiche Premium includono l’esclusivo stile della carrozzeria, le opzioni di verniciatura Cyber Orange e Grabber Blue, i cerchi in lega da 20 pollici, le pinze dei freni rosse e i sedili Ford Performance. La Ford Mustang Mach-E GT – la versione più emozionante e più incentrata sul guidatore del nuovo SUV completamente elettrico di Ford – è pronta al su bel debutto su strada. Spinta da una coppia superiore a quella di qualsiasi veicolo Ford di serie mai offerto ai clienti in Europa, la Mustang Mach-E GT è in grado di sprintare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, diventando così la cinque posti europea con l’accelerazione più rapida di sempre.

Un propulsore elettrico a batteria con doppio motore e trazione integrale, le avanzate sospensioni adattive MagneRide 2 e l’impianto frenante Brembo ad alte prestazioni garantiscono risposte e agilità da auto sportiva. Mustang MachE GT presenta anche un’esclusiva taratura del propulsore che impegna una percentuale maggiore di coppia alle ruote posteriori rispetto alle altre varianti di Mustang Mach-E a trazione integrale, supportata da pneumatici appositamente sviluppati in grado di distribuire la coppia estrema sulla superficie stradale.

Nuova modalità Untamed Plus 3

E’ stata progettata per aiutare i conducenti a bilanciare l’erogazione del propulsore su pista per ottenere un tempo sul giro costante, regolando contemporaneamente il controllo della trazione e della stabilità per un’esperienza di guida più emozionante, laddove le normative e le condizioni lo consentano. Le specifiche su misura includono sedili sportivi Ford Performance, cerchi in lega da 20 pollici di serie, gli esclusivi colori Grabber Blue e Cyber Orange e uno stile di carrozzeria unico, che differenzia ulteriormente il design elegante e potente del SUV premium, pur mantenendo l’inconfondibile firma dell’auto sportiva più venduta al mondo .L’accelerazione da supercar della Mustang Mach-E GT a cinque porte e cinque posti è in mostra questo fine settimana alla famosa cronoscalata del Goodwood Festival of Speed, nel West Sussex, Regno Unito.

Ford divertente da guidare – elettrificata

La Mustang Mach-E GT offre la più esaltante esperienza di guida di un veicolo di produzione completamente elettrico di Ford. Le sospensioni adattive MagneRide di serie sono specificamente tarate per le strade europee e per le aspettative del guidatore. Il sistema controlla elettronicamente il fluido magnetoreologico all’interno dell’ammortizzatore per rispondere in tempo reale alle mutevoli condizioni della strada e può regolare senza soluzione di continuità il carattere del veicolo in linea con la modalità di guida selezionata. Anche le specifiche dei freni e dei pneumatici sono uniche per la Mustang Mach-E GT.

Ford ha collaborato con Pirelli per sviluppare una mescola di pneumatici 245/45 R20 su misura e un disegno del battistrada specifico per integrare la potenza, la coppia e le prestazioni della trazione integrale del modello. Montati su cerchi da 8 pollici di larghezza – 1 pollice più larghi dei cerchi standard della Mustang Mach-E – gli esclusivi pneumatici offrono un’eccezionale aderenza e stabilità laterale per una maneggevolezza da auto sportiva. I dischi freno anteriori ventilati Brembo da 385 mm di diametro della Mustang MachE GT sono i più grandi di qualsiasi modello Mustang Mach-E. Due motori a corrente alternata azionano singolarmente le ruote anteriori e posteriori della Mustang MachE GT, combinandosi per produrre fino a 487 CV di potenza e una coppia senza precedenti di 860 Nm – quasi il 15% in più di coppia rispetto all’esclusiva supercar ad altissime prestazioni Ford GT.

Il nuovissimo motore posteriore sincrono a magneti permanenti raffreddato a olio raggiunge la coppia massima in 0,5 secondi, mentre il motore anteriore del sistema di trazione integrale fornisce in modo indipendente potenza, coppia e trazione aggiuntive alle ruote anteriori per un’accelerazione e un’altezza senza soluzione di continuità. Il propulsore è configurato in modo da aumentare progressivamente il bilanciamento della distribuzione della coppia verso il retrotreno quando il guidatore passa rispettivamente attraverso le modalità di guida Whisper, Active e Untamed, regolando le caratteristiche di guida tra il simpatico SUV a trazione anteriore e la dinamica coupé sportiva a trazione posteriore.

Specifiche uniche per il massimo fascino di “Watch Me

Una dotazione di serie di alto livello esalta il fascino esclusivo della Mustang Mach-E GT e aiuta i clienti a sfruttare appieno la raffinatezza della guida completamente elettrica. Oltre agli esclusivi colori esterni Grabber Blue e Cyber Orange, il nuovo modello introduce passaruota in tinta con la carrozzeria, una griglia in policarbonato ad effetto 3D in Dark Matter Grey e aggiunge un paraurti anteriore dal design unico con prese d’aria e spoiler sul mento.

Disponibili solo per la Mustang Mach-E GT, i cerchi in lega da 20 pollici sono caratterizzati da una superficie lavorata con tasche nere lucide, mentre altri dettagli esterni includono il tetto verniciato in Shadow Black, gli specchietti retrovisori Pillar Black e le pinze dei freni Colorado Red. All’interno dell’abitacolo, spazioso ed ergonomico, un display touch full HD da 15,5 pollici supporta il sistema di comunicazione e intrattenimento SYNC di nuova generazione di Ford, che impara dai comportamenti del conducente. I sedili sportivi Ford Performance, imbottiti e progettati per sostenere la vettura durante la guida sportiva, sono rifiniti in materiale simil-pelle soft-touch, così come il volante.

Le caratteristiche di comfort includono un sistema audio B&O a 10 altoparlanti e la tecnologia del portellone posteriore a mani libere per un accesso semplificato al bagagliaio posteriore da 402 litri, oltre a un tetto panoramico in vetro opzionale. La Mustang Mach-E GT è inoltre dotata di serie di tecnologie avanzate di assistenza alla guida per viaggiare senza fatica, tra cui l’Intelligent Adaptive Cruise Control con Stop & Go e Lane Centring, il sistema di mantenimento della corsia con Blind Spot Assist, l’Active Park Assist 2.0 e il PreCollision Assist con Auto Emergency Braking.