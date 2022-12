Ford alle Nitto Atp Finals: è tempo di “Game Changer”

Ford è stata Official Car delle Nitto ATP Finals 2022 (e delle Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals), due tra i più prestigiosi eventi sportivi di respiro internazionale, una partnership che mira a coniugare performances e sostenibilità.

L’Ovale Blu è al fianco della Federazione Italiana Tennis e Padel e di ATP, mettendo a disposizione una gamma di modelli elettrici ed elettrificati all’interno della quale spicca Mustang Mach-E, un nome che fonde insieme l’essenza delle performance con l’attenzione verso il pianeta in cui viviamo. Un modello rivoluzionario che costituirà il manifesto della mobilità del futuro secondo Ford.

Per valorizzare la sua presenza al torneo sportivo, Ford ha scelto il concept di comunicazione “Be a Game Changer”, riproponendo un viaggio attraverso il mondo dell’automotive, del tennis e della tecnologia, con il racconto degli eventi che hanno fatto da spartiacque nel proprio ambito, riuscendo a riscriverne la storia.

“Be a Game Changer” per un viaggio attraverso gli eventi che hanno saputo reinterpretare le regole del gioco per creare qualcosa di nuovo, nel proprio ambito come ha fatto Ford, nella sua lunga storia, vivendo i diversi momenti game changing, e facendo così la differenza nel settore della mobilità. Uno di questi risale al 1964 con il debutto della Mustang, momento in cui gli ingegneri Ford hanno deciso di cambiare per sempre il modo di concepire un’auto sportiva.

Nasce così una nuova categoria di veicoli, quella delle pony car, con la Mustang che diventerà presto una delle auto più desiderate al mondo, una vera e propria icona per la sua unicità, simbolo del Made in USA e del “way of life” americano. Sportiva muscolosa, che combina linee accattivanti, con il rombo inconfondibile del potente V8, per un’esperienza di guida emozionante. Tutto a un prezzo che l’ha resa davvero alla portata di tutti, abbattendo il confine tra sogno e realtà nel cuore degli appassionati, un game changer che ha presto generato una vera e propria Mustang-Mania in tutto il mondo.

Dai miti del passato, a un presente altrettanto affascinante: oggi Ford trasferisce gli elementi distintivi della pony-car all’auto che rappresenta il “manifesto” dell’elettrificazione Ford, il SUV coupé 100% elettrico Mustang Mach-E. Unica nel suo genere, è un talento che, come i campioni delle Nitto ATP Finals, è capace di cambiare le regole del gioco, soddisfacendo le esigenze di una nuova mobilità, sempre più sostenibile e connessa senza rinunciare alle emozioni delle alte prestazioni.