Fiat ha annunciato l’apertura degli ordini della Nuova Fiat Topolino. Il quadriciclo votato alla mobilità sostenibile punta a diventare il nuovo riferimento per gli spostamenti in ambito urbano degli automobilisti italiani. L’apertura degli ordini arriva dopo la presentazione ufficiale, avvenuta lo scorso mese di luglio.

Il nuovo veicolo rappresenta un’importante aggiunta alla gamma di Fiat, sempre più indirizzata verso l’elettrificazione. Con un prezzo più accessibile rispetto alle city car e la possibilità di guida a partire da 14 anni, oltre che grazie a un design già iconico, la Topolino punta a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato italiano.

Per la fase di lancio, Fiat ha predisposto un’offerta commerciale particolarmente conveniente oltre alla possibilità, per i clienti, di richiedere la consegna a domicilio del nuovo quadriciclo.

Via agli ordini

Il nuovo quadriciclo elettrico di Fiat è ora ordinabile, segnando un nuovo passo della strategia di elettrificazione della Casa. Lo scorso luglio, dopo la presentazione ufficiale, il marchio italiano ha lanciato l’iniziativa Be the First, permettendo ai clienti di esprimere l’interesse nell’acquisto della Nuova Topolino.

L’iniziativa ha raccolto oltre 10.000 adesioni, confermando l’interesse della clientela per il nuovo progetto Fiat che si prepara all’arrivo in concessionaria insieme alla Nuova Fiat 600e, il crossover elettrico svelato lo scorso luglio, in arrivo anche in versione Hybrid, come annunciato in questi giorni.

La nuova Topolino può oggi essere acquistata direttamente online, seguendo una procedura molto semplice, realizzata in modo specifico dalla Casa per il suo quadriciclo. La consegna è prevista a partire da gennaio 2024, con possibilità per i clienti di richiedere anche la consegna direttamente a casa.

L’ordine online del quadriciclo avviene tramite un configuratore 3D, che consente di personalizzare al massimo il veicolo. È possibile, inoltre, scegliere la durata del programma di finanziamento e il primo acconto, ottenendo così, immediatamente, tutti i dettagli commerciali sull’acquisto.

Ricordiamo che la Nuova Fiat Topolino ha un’autonomia di 75 chilometri e può raggiungere, grazie al motore da 6 kW, una velocità massima di 45 km/h, adattandosi anche alla nuova tendenza che vede una progressiva riduzione dei limiti di velocità in città.

Il veicolo presenta una lunghezza di 2,535 metri. Per una ricarica completa della batteria servono meno di 4 ore, anche affidandosi alla ricarica domestica. La Topolino può essere guidata a partire da 14 anni, risultando un ottimo mezzo di spostamento, anche considerando la maggiore sicurezza rispetto ai veicoli a due ruote, per i giovanissimi.

I prezzi del quadriciclo

La Nuova Fiat Topolino arriva sul mercato italiano con un prezzo di listino di 9.890 euro (IPT e contributo PFU esclusi). In occasione del lancio commerciale, i clienti interessati all’acquisto del quadriciclo elettrico possono sfruttare l’offerta proposta da Stellantis Financial Services che consente di ridurre la spesa.

La società del Gruppo Stellantis propone la Topolino con un leasing a 48 mesi e un acconto di 2.582 euro. Il quadriciclo, con questa promozione, prevede rate da 39 euro al mese. La promozione comprende lo sconto garantito dai fondi dell’ecobonus. C’è poi l’offerta Code, con possibilità di scegliere tra tre pacchetti multilivello, con una serie di contenuti aggiuntivi.