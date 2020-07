Fiat Panda, una storia incredibile che dura da 40 anni

editato in: da

Arriva una seconda clip per celebrare una delle auto più amate al mondo, conosciuta a livello globale; Fiat Panda è uno dei simboli dell’automobilismo italiano e oggi presenta un nuovo video che approfondisce il design che ha caratterizzato le tre generazioni della city car.

Ospite di Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat, Lancia & Abarth Brands, per raccontare questa nuova storia, Klaus Busse, Head of FCA EMEA Design, con cui verrà analizzato lo stile e il design italiano di Panda, un mix perfetto tra concretezza, funzionalità e pragmatismo. Le parole di Napolitano: “Il successo di un’automobile è il risultato di una scommessa vinta, di un lampo d’intuizione stilistica mediato dagli studi sulle nuove tendenze del gusto e sulle emergenti necessità della clientela. Nasce, insomma, da una ricetta che viene messa alla prova dal giudice più severo: il tempo”.

E continua: “Come nel caso di Fiat Panda che, quest’anno, taglia il traguardo dei suoi primi 40 anni di vita, condensati in tre generazioni, numerosi primati tecnologici e commerciali oltre a incarnare in modo inconfondibile il quotidiano rapporto con l’automobile: più immediato, più disinvolto. Basti pensare agli oltre 7.8 milioni di esemplari prodotti sino a oggi, mentre nel primo semestre dell’anno la Panda si conferma, insieme alla 500, leader indiscussa nel segmento A in Europa. La Panda, infatti, grazie al lancio della motorizzazione ibrida, immatricola quasi 59.900 vetture e raggiunge una quota del 17,1%, con una crescita del +2,3% rispetto a un anno fa”.

Panda è proprio questo, una city car che è stata capace di sorprendere sin da subito e di offrire una soluzione a tutti, per ogni tipo di necessità. Un’auto multifunzionale, semplice e intuitiva, accessibile ed economica. In una sola parola, una vettura inconfondibilmente Fiat.

Klaus Busse racconta: “Al suo debutto, nel 1980, Fiat Panda fu definita come la scatola magica piena di idee originali, ingegnose e sorprendenti, è stata progettata per essere usata e ‘vissuta’, non per essere soltanto ammirata. Ѐ il tipico oggetto di design, apprezzato per la sua funzionalità, oltre che per il suo stile. Ed è per questa ragione che ha conquistato il cuore di tutti”.

Dimensioni esterne compatte, grande spazio interno, ampia scelta di motori e numerose combinazioni cromatiche: queste sono solo alcune delle chiavi di successo di Fiat Panda. È da anni l’auto più amata dagli italiani, lo dimostrano le classifiche delle vetture più vendute. Panda è una vettura urbana, ma allo stesso tempo anche un piccolo SUV; nella versione 4×4 è inarrestabile.

Un’auto che si è evoluta nel tempo, diventando oggi anche mild-hybrid, rimanendo sempre fedele a se stessa, in un perfetto equilibrio tra forma e funzione. Di generazione in generazione, ha saputo reinterpretare alcuni suoi stilemi, senza perdere mai la propria identità, senza mai rinunciare alla versatilità. L’icona funzionale della gamma, con elementi di design distintivi. Nel prossimo futuro Fiat Panda è destinata ancora a sorprendere, conosciamo già la nuova Centoventi, la sua evoluzione. Il viaggio alla scoperta di Fiat Panda continua anche nella prossima video intervista, in cui si parlerà di Smart Solution.