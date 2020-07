Fiat Panda, l’auto più amata diventa mild-hybrid

editato in: da

La Panda diventa mild-hybrid: Fiat lancia la nuova versione della city car più amata dagli italiani, con il nuovo motore della famiglia Firefly da 70 cavalli abbinato al sistema elettrico BSG che riduce i consumi e le emissioni di CO2 fino al 20% in meno.

FCA ha presentato la nuova Panda Easy Hybrid equipaggiata con la tecnologia mild-hybrid, allargando ulteriormente la famiglia di uno dei modelli più venduti in Italia. La nuova Panda assicura tutti i vantaggi di una motorizzazione ibrida efficiente su un modello compatto, leggero e accessibile sul mercato.

La Panda Easy Hybrid è equipaggiata con la nuova motorizzazione ibrida a benzina che abbina il nuovo motore da 1 litro a 3 cilindri della famiglia Firefly, da 70 cavalli (51,5 kW), ad un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) che permette di recuperare energia in fase di frenata e decelerazione e immagazzinarla in una batteria al litio da 11 Ah di capacità. Questa energia, in seguito, viene sfruttata con una potenza di picco di 3,6 kW per riavviare il motore termico dopo uno stop in marcia e assisterlo in fase di accelerazione.

La nuova motorizzazione Mild Hybrid sulla Panda Easy Hybrid permette di abbattere i consumi e le emissioni di CO2 fino al 20% in meno, garantendo, al tempo stesso, ottime prestazioni. Il sistema BSG, inoltre, garantisce un confort di marcia molto elevato perché consente riavvii del motore termico molto silenziosi, evitando le vibrazioni nelle fasi di arresto e riavvio.

La city car più venduta di casa Fiat, prima purtroppo anche nella classifica delle auto più rubate in Italia, è dotata di una trasmissione con un nuovo cambio a 6 marce progettato per ottimizzare il range di utilizzo del motore. Il modello, oltre ad essere conforme alla normativa Euro 6D Final, offre tutti i vantaggi dell’omologazione come veicolo ibrido, assicurando agevolazioni come la libertà di accesso, la circolazione nei centri urbani, la riduzione del costo del parcheggio in centro e le agevolazioni fiscali in base alle normative locali.

Prosegue il cammino sulla strada dell’elettrificazione iniziato da Fiat a febbraio con il lancio della Panda Hybrid e della Fiat 500 Hybrid Launch Edition. La nuova Panda Easy Hybrid è disponibile oggi al prezzo promozionale di 9.900 euro con zero anticipo e zero rate fino al 2021.