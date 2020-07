Da Fiat a Jeep: partono gli extra sconti senza rottamazione di FCA

editato in: da

Il Gruppo FCA segue l’onda dei bonus auto, che in questi giorni sono un argomento caldissimo per tutti gli automobilisti in Italia, e decide di proporre dei maxi sconti e incentivi rivolti ai suoi clienti, per tutto il mese di luglio 2020.

Possono godere dei bonus coloro che decideranno di acquistare un’auto nuova dei brand Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Lancia. Parliamo di un incentivo fino a 10.000 euro, anche senza rottamazione del proprio veicolo usato. I vantaggi aumentano con l’anticipo zero e il pagamento della prima rata a gennaio 2021, grazie al finanziamento proposto da FCA Bank. Dunque un programma concreto con cui il Gruppo ha deciso di andare va incontro alle esigenze degli italiani, proponendo ai clienti delle offerte imperdibili.

L’eccezionale iniziativa di FCA arriva in un momento in cui siamo tutti molto attenti ai vari incentivi statali ed è accompagnata da una campagna di comunicazione multibrand; permette di ottenere subito un bonus del valore massimo di 7.000 euro per comprare una nuova Fiat, anche senza una macchina usata da rottamare, con anticipo zero e prima rata a gennaio 2021. La stessa formula consente anche di acquistare una Fiat 500X a partire da 14.500 euro oppure una 500L o una Tipo a partire da 11.900 euro, da non perdere.

Anche il marchio Jeep offre un bonus fino a 7.000 euro sulle fantastiche Renegade e Compass, senza rottamazione, beneficiando del finanziamento a 49 mesi Jeep Excellence by FCA Bank che prevede “Zero Anticipo e Zero rate nel 2020”. Anche per le nuovissime Renegade e Compass 4xe, i primi modelli Jeep dotati di tecnologia ibrida plug-in, si può usufruire dello stesso vantaggio di 7.000 euro, finanziabili senza anticipo e con prima rata a gennaio 2021. Fino al 31 agosto sono attive anche delle altre iniziative straordinarie sull’acquisto di Grand Cherokee e Cherokee in pronta consegna, i bonus possono arrivare anche allo straordinario valore di 20.000 europer Grand Cherokee e fino a 10.000 euro per Cherokee.

Arriviamo alla sportiva di Alfa Romeo, il Gruppo FCA ha previsto una soluzione finanziaria molto interessante, con anticipo zero e prima rata a gennaio 2021. Per chi aderisce al finanziamento FCA Bank, su una vasta selezione di Giulietta in pronta consegna, è possibile beneficiare di un bonus che arriva fino a 10.000 euro, anche senza usato da rottamare. E infine, per chi ama l’eleganza di una vettura evergreen, l’unica Fashion City Car del mercato, proposta di recente anche nella nuova versione ibrida, c’è un bonus attivo anche su Lancia Ypsilon, fino a 4.000 euro, pure senza usato da rottamare.