Fiat, il Futuro è sulla Buona Strada: 500, 600 e la nuova Topolino

Si è tenuto l’evento mediatico “FIAT, IL FUTURO È ON TRACK” presso La Pista 500: la celebre pista sul tetto del Lingotto, presentato da Olivier Francois, CEO di Fiat e CMO di Stellantis.

Durante l’evento, sono stati svelati due nuovi modelli: la Nuova Fiat 600e e la Nuova Fiat Topolino, segnando un nuovo capitolo nel piano Fiat che rafforza ulteriormente la leadership del marchio nella mobilità sostenibile in ambito urbano.

Il nuovo modello Fiat Topolino: mobilità urbana all’italiana

Fiat continua la sua missione nello sviluppo di una mobilità sostenibile per le città, rendendo la guida elettrica facile e accessibile a tutti. La Nuova Fiat Topolino, agile e gioiosa, è un’auto completamente elettrica di soli 2,53 metri di lunghezza, perfetta per muoversi agilmente tra le strade cittadine. Con un’autonomia di 75 km e una velocità massima di 45 km/h, rispecchia perfettamente la nuova tendenza di limiti di velocità di 30 km/h nelle città. La semplicità è la chiave di questo modello, con una gamma di soli due allestimenti: la versione “chiusa” e la versione “aperta” denominata Topolino Dolcevita. Entrambe dispongono di un design unico, un’ampia personalizzazione e un’esperienza di guida gioiosa e sostenibile.

La Nuova Fiat Topolino incarna perfettamente lo stile della Dolce Vita e la bellezza italiana. In occasione del lancio, Fiat ha collaborato con cinque iconiche aziende del Made in Italy: Armani, Damiani, Maserati, San Lorenzo Yachts e San Pellegrino.

Il nuovo modello Fiat 600e: l’aggiornamento italiano

La Nuova Fiat 600e unisce il meglio del mondo B e B-SUV, offrendo un’esperienza di guida bella e gioiosa, segnando il ritorno del marchio nel segmento B. Con una generosa dimensione di 4,17 metri di lunghezza e 5 porte, è spaziosa e può accogliere comodamente 5 persone con un vano interno di 15 litri – il migliore della sua categoria – e un bagagliaio con una capacità di 360 litri di carico. Grazie alle batterie agli ioni di litio da 54 kWh, la Nuova Fiat 600e offre un’autonomia di oltre 400 km (ciclo WLTP combinato) e oltre 600 km nel ciclo urbano.

La Nuova Fiat 600e è disponibile in due versioni completamente elettriche: la Nuova Fiat 600e La Prima, che rappresenta l’evoluzione completa dell’iconica Nuova 500e, e la Nuova Fiat (600e)RED, la versione più accessibile del modello, in collaborazione con (RED), l’organizzazione fondata nel 2006 per combattere l’AIDS e garantire che le malattie trattabili siano curabili per tutti.

Il CEO di Fiat, Olivier Francois, ha dichiarato: “Il futuro di Fiat è sulla buona strada. In due anni, abbiamo reso Fiat più redditizia e globale che mai. Fiat è diventata il marchio numero uno di Stellantis per volume e leader in 3 mercati principali: Italia, Brasile e Turchia – in 3 diverse regioni. Fiat ha un ruolo ben definito: concentrarsi sulla semplicità, il pensiero laterale, la gioia e la rilevanza sociale. Tutto ciò ci rende più attraenti per Stellantis, e un marchio degno di grandi investimenti. Grazie a Stellantis, abbiamo accesso a maggiori risorse, investimenti e sinergie. Quindi, Fiat è tornata, e in modo trionfante. Nei prossimi 3 anni, il nostro piano prodotti farà tornare Fiat al posto che le spetta: un leader, un punto di riferimento, un marchio amato. Oggi presentiamo i primi frutti di questa nuova era ‘powered by Stellantis’: la famiglia 500e si allarga con una sorella minore, la Topolino, e una sorella maggiore, la nuova 600e. E sono anche orgoglioso di annunciare che Fiat ha rinnovato la partnership con (RED), perché crediamo che essere socialmente rilevanti significhi prendersi cura del pianeta e delle persone”.

Il futuro di Fiat è promettente e con i nuovi modelli Fiat 600e e Topolino, la marca si conferma un’icona di stile e sostenibilità per la mobilità urbana. Con l’impegno di continuare a supportare l’iniziativa di (RED), Fiat dimostra ancora una volta il suo impegno per il bene della società.

L’evento “FIAT, IL FUTURO È ON TRACK” è stato un trionfo di stile, bellezza e innovazione italiana, rinforzando ulteriormente il ruolo di Fiat come un marchio degno di essere investito, abbracciando l’idea della Dolce Vita in un futuro entusiasmante. Guarda la nostra intervista esclusiva con Gaetano Thorel, il responsabile dei marchi Fiat e Abarth per l’Europa.