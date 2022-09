Ferrari Purosangue già tutte vendute: i prezzi

Abbiamo assistito alla presentazione del nuovo e primissimo SUV di Casa Ferrari solo due giorni fa, nella serata di martedì 13 settembre. A poche ore dal suo debutto, il brand del Cavallino Rampante ha già raggiunto un gran numero di ordini per la sua prima SUV-coupé, tanto che a breve potrebbe già essere sold out. Gli acquirenti privilegiati saranno persone già clienti di Ferrari, poi la Casa si organizzerà per accontentare le esigenze degli altri.

Il successo del SUV Ferrari

Non ce lo aspettavamo e forse nemmeno la Casa produttrice credeva in un successo simile, o almeno, non in così poco tempo. Eppure in queste ore sono arrivati molti ordini per la nuova creatura di Ferrari, appena nata e presentata il 13 settembre, solo due giorni fa. Potrebbe già essere sold out tra poco, visto come stanno andando le cose. La nuova Purosangue sembra già possedere lo status di Ferrari più importante degli ultimi decenni, come hanno dichiarato gli esperti.

Chissà se tra pochi giorni potremmo davvero dire “tutto esaurito”, intanto però i clienti interessati sono molti, e secondo la Casa di Maranello – oltre all’estetica – la scelta che il pubblico ha preferito è stata senza dubbio quella di aver equipaggiato la sua supercar a ruote alte con un motore V12, che è praticamente il marchio di fabbrica delle berlinette più prestigiose della Casa automobilistica tra le più conosciute al mondo.

Ferrari Purosangue: le dichiarazioni

Enrico Galliera, Chief Marketing e Commercial Officer di Ferrari, nelle scorse ore ha dichiarato ad Automotive News: “Ferrari rischia di non essere in grado di soddisfare la domanda per la Purosangue. Forse saremo costretti a chiudere il libro degli ordini molto presto”. Non sono stati forniti dei numeri precisi, ma è bastato sapere che le richieste per il primo SUV di Maranello sono iniziate ancora prima della rivelazione ufficiale, già quattro anni fa, esattamente nel mese di settembre del 2018.

Sembra incredibile, ma è vero, i clienti (soprattutto gli affezionati al brand) non aspettavano altro e non volevano rischiare di non essere tra i primi acquirenti del SUV Purosangue. Con l’annuncio ufficiale dell’inizio della produzione dell’auto gli ordini sono letteralmente esplosi (lo scorso maggio) e in effetti, come si comprende dalle dichiarazioni di Galliera, hanno stupito anche la Casa superando ogni aspettativa e previsione di Ferrari. Non è un modello a tiratura limitata, quindi quel che è successo è abbastanza insolito, considerando che si tratta di una vettura costosa ed esclusiva, che sarà prodotta in migliaia di unità ogni anno.

Molto probabilmente, secondo le stime della Casa (che produce circa 15.000 esemplari all’anno) verranno realizzate circa 3.000 unità del SUV Purosangue ogni anno, senza andare oltre il limite massimo del 20% della produzione totale. La scelta aziendale è ponderata e ha il grande obiettivo di mantenere l’esclusività del modello, preservando comunque il core business del Cavallino Rampante, che si concentra sulla realizzazioni di spider e coupé.

Enrico Galliera in effetti ha aggiunto: “Abbiamo un impegno con i nostri clienti, mantenere l’esclusività che da sempre contraddistingue il brand. Nonostante la domanda, manterremo il controllo dei volumi di produzione, rimanendo fedeli al nostro DNA”. Strategia opposta rispetto a brand quali Lamborghini e Aston Martin (per esempio) che oggi invece hanno in gamma dei SUV che trainano letteralmente le vendite. I primi acquirenti che riceveranno la nuova Purosangue, che costa 390.000 euro, saranno i già clienti del brand, come confermato dalla Casa stessa.