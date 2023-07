EX30 il Suv compatto completamente elettrico di Volvo arriva in città

La Volvo EX30 offre una gamma completa di tecnologie di sicurezza e di supporto alla guida, confermando l’impegno di Volvo Cars per la sicurezza stradale.

Volvo Cars, l’azienda automobilistica nota per la sua lunga tradizione nella creazione di veicoli sicuri e affidabili, ha presentato il suo modello, tanto atteso, pronto a sollevare ancora gli standard di sicurezza nelle città di tutto il mondo. Si tratta del SUV compatto EX30, un’auto completamente elettrica che, nonostante le sue dimensioni ridotte, è stata progettata con un focus particolare sulla sicurezza.

Fonte: Ufficio Stampa Volvo

Con oltre 96 anni di esperienza nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie di sicurezza automobilistica, Volvo Cars è da sempre un leader del settore. E con l’EX30, l’azienda non abbasserà il livello di sicurezza raggiunto fino ad oggi. Questo veicolo è stato progettato per offrire protezione sia ai conducenti che agli altri utenti della strada, soprattutto nelle frenetiche e congestionate aree urbane.

Uno dei rischi più comuni per i ciclisti nelle città sono gli incidenti causati dall’apertura improvvisa delle portiere delle auto. Secondo Cycling UK, questi incidenti rappresentano fino a un quinto di tutti gli incidenti ciclistici segnalati in alcune città e causano un numero significativo di morti e feriti ogni anno. Per affrontare questo problema, la Volvo EX30 è dotata di un sistema di allarme che avverte il conducente con segnali visivi e sonori nel caso in cui stia per aprire la portiera mentre si avvicina un ciclista o un altro utente della strada.

Ma la sicurezza della Volvo EX30 non si limita solo a questo. Questo nuovo SUV compatto è stato progettato con l’obiettivo di essere “a prova di città”. La tecnologia Safe Space presente nel veicolo offre una serie di funzionalità volte a proteggere le persone nelle aree urbane più trafficate. Grazie a queste caratteristiche innovative, la Volvo EX30 rappresenta il compagno perfetto per una guida confortevole e sicura nelle moderne città di tutto il mondo.

La sicurezza della Volvo EX30 è garantita anche dalla sua struttura e dalle tecnologie di ritenuta avanzate. La progettazione strutturale del veicolo include una gabbia di sicurezza rinforzata, montanti A, B e C robusti e un tetto resistente. Inoltre, l’integrità della batteria è stata presa in considerazione, con un telaio e una gabbia di sicurezza realizzati con acciaio ad alta resistenza per garantire la massima protezione in caso di incidente.

All’interno dell’EX30, sono presenti dispositivi di sicurezza attiva che supportano il conducente durante la guida. Un nuovo sistema avanzato di rilevamento delle condizioni del conducente monitora costantemente il guidatore per individuare segni di distrazione o stanchezza. Inoltre, il veicolo è dotato di un sistema di frenata automatica in prossimità degli incroci, che può aiutare a evitare collisioni in situazioni di traffico complesse.

A partire da giugno, è possibile ordinare o pre-ordinare la Volvo EX30 in alcuni mercati selezionati. Questo nuovo SUV compatto completamente elettrico promette di offrire non solo una guida ecologica, ma anche un livello di sicurezza senza precedenti in città. Con la Volvo EX30, la sicurezza e l’innovazione si uniscono per creare un veicolo che protegge voi e gli altri utenti della strada, garantendo un’esperienza di guida confortevole e senza preoccupazioni.