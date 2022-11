Electric Days: Kia presenta la propria gamma elettrificata

Il futuro della mobilità sostenibile è segnato e Kia ha delle date importanti da raggiungere. La prima è il 2035, data in cui la gamma Kia per l’Europa sarà completamente elettrica. La seconda è il 2045 , quando la realtà coreano sarà completamente carbon neutral. E poi ancora: il primo veicolo a celle a combustibile a idrogeno di Kia verrà svelato nel 2028 a completamento della gamma BEV (Battery Electric Veichle), per un impegno ad elaborare nuove strategie industriali a tutela dell’ambiente che prevede una partnership con Ocean Cleanup

Sportage, Niro, XCeed ed EV6: dal full hybrid al plug-in, fino al 100% elettrico la gamma Kia si prepara al futuro della mobilità elettrificata

Un piano a 360° per coprire tutte le esigenze dell’automobilista contemporaneo, ponendo al centro il tema della sostenibilità. Che sia Ibrida, plug-in o totalmente elettrica, Kia è in grado di offrire trasversalmente su tutta la gamma la soluzione che meglio si adatta al fabbisogno dei consumatori italiani.

Al centro di questo strategico posizionamento di mercato sono posti i prodotti chiave della gamma, fiori all’occhiello la cui qualità tecnologica ed estetica è stata ampiamente apprezzata da esperti di settore, consumatori e giurie di premi internazionali di primo livello (come dimenticare il trionfo di EV6 al Car Of The Year 2022). Il primo step fondamentale della strategia di Kia è rappresentato dal programma per raggiungere entro il 2045 la carbon neutrality, che poggia su tre pilastri chiave: “Mobilità sostenibile”, “Pianeta sostenibile” ed “Energia sostenibile”.

Proteggere gli ecosistemi marini e compensare le emissioni di carbonio

Il progetto “Blue Carbon” ha come obiettivo la carbon neutrality, rappresentando un contributo concreto alla tutela dell’ambiente nella visione di Kia di non limitarsi alla semplice riduzione delle emissioni. Il progetto riguarda gli ecosistemi marini che sono uno dei più efficienti assorbitori di carbonio.

Per aumentare la quantità di carbonio blu, Kia ripristinerà e conserverà le zone costiere umide della Corea in collaborazione con partner esterni, utilizzando l’estrazione di fanghi dalle pianure presenti nel Paese. Nel tentativo di costruire un futuro sostenibile, Kia lavorerà anche con “The Ocean Cleanup”, l’organizzazione no-profit che sviluppa ed utilizza diverse tecnologie per liberare gli oceani dalla plastica. Un materiale attualmente troppo presente negli oceani che deve essere rimosso ma soprattutto di cui dovrebbe essere impedito lo scarico a mare.