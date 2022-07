ELEC3City e il noleggio a medio lungo termine

L’innovativo servizio di car-sharing di quartiere per privati e Aziende promosso da Volvo Car Italia per Portanuova in centro a Milano, in collaborazione con COIMA, non è soltanto un’ottima soluzione per l’uso in città a tempo, ma può essere l’alternativa per un’appuntamento di lavoro fuori Milano o un weekend di relax. Grazie alla flotta di XC40 full electric accessibile dalla specifica app, muoversi in auto oggi è davvero facile per tutti.

ELEC3City va nella direzione di uno sviluppo sostenibile della città di Milano e della sua mobilità

ELEC3City, con l’inaugurazione della stazione di ricarica Powerstop Portanuova, costituisce il primo esempio in Italia di car-sharing elettrico legato a un distretto o quartiere specifico di una città e in grado di rendere facile e hassle-free l’utilizzo dell’auto in città e non solo.

Il servizio, lo ricordiamo, è destinato ai privati e alle Aziende che operano, si muovono o insistono sull’area di Portanuova e fornisce una risposta evoluta e integrata alle molteplici necessità di spostamento legate alla vita quotidiana di un pubblico sensibile alle tematiche della Sostenibilità, decongestionando il traffico e abbatte il livello di emissioni di CO2 del distretto. Al tempo stesso è una grande occasione per uscire dalla città e con un prezzo fisso, senza sorprese, avere un’auto a completa disposizione per il tempo desiderato.

Come funziona:

1) Scarica l’App Portanuova Milano

2) Scopri ELEC3City

3) Accedi e completa il tuo profilo

4) Scegli la tua Volvo Pure Electric

5) Completa la prenotazione

6) Apri la vettura e parti

7) Inizia il tuo viaggio

8) Come raggiungo il parcheggio: Accesso da passo pedonale, Accesso da passo carrabile

Le auto si trovano nel parcheggio sotterraneo Varesine Portanuova e una serie di segnali realizzati espressamente guidano con estrema facilità a raggiungere l’auto. Il servizio, accessibile attraverso una specifica app scaricabile dagli store IOS e Android, è disponibile all’interno della App Portanuova Milano. Le auto possono essere affittate per un tempo che va da 30 minuti a più giorni, come abbiamo visto nel nostro video precedente . Dopo le tre ore e mezza di utilizzo si applica la tariffa giornaliera, estremamente vantaggiosa. Vedremo oggi perché.

Decarbonizzazione: effetto reale e misurabile

Uno degli obiettivi dichiarati di ELEC3City è dare un contributo alla decarbonizzazione. In tal senso, per comprendere l’efficacia del progetto, sono significativi alcuni dati basati su una proiezione di potenziale impiego del servizio e quindi della flotta di 15 Volvo XC40 Recharge a disposizione del pubblico. Ipotizzando a regime un utilizzo pari all’80% della capacità e considerando le caratteristiche di percorrenza e di consumo elettrico del modello XC40 impiegato, si può stimare una percorrenza media annua della flotta di circa 240.000 km. Rispetto a una analoga percorrenza fatta con vetture a motore endotermico – per le quali, il dato medio di emissioni fornito da UNRAE relativamente all’immatricolato nuovo in Italia è pari a 120 g/Km – il risparmio minimo in termini di CO2 sarà pari a circa 30 tonnellate.

Sempre in chiave di decarbonizzazione, passando dalle proiezioni all’esperienza reale, altrettanto interessanti risultano i dati consuntivati a oggi circa l’utilizzo della stazione di ricarica Powerstop di Portanuova. Dall’apertura della colonnina (novembre 2021) alla fine di marzo sono state effettuate 265 ricariche per un totale di 4.863 kWh erogati. Sulla base della percorrenza media di un’auto elettrica (dati UNRAE) questo significa una percorrenza di circa 22.000 Km. Analogamente, se la stessa distanza fosse stata percorsa con auto endotermiche, sarebbero state prodotte 3,5 tonnellate di CO2.

Volvo Cars punta a diventare un produttore di auto completamente elettriche entro il 2030 e prevede di lanciare un’intera nuova gamma di vetture elettriche al 100% nei prossimi anni, nell’ambito di uno dei programmi di elettrificazione più ambiziosi del settore. Aspira inoltre a diventare un’azienda neutrale per il clima entro il 2040.

Stazioni di ricarica ultrafast by Volvo Cars in tutta Italia

Il progetto ELEC3City conferma l’impegno di Volvo Car Italia nel dare reale impulso alla diffusione della mobilità elettrica nel nostro Paese, testimoniato anche dal progetto di installazione su scala nazionale di stazioni di ricarica ultrafast da 150 kW (denominate Powerstop), in collaborazione con i concessionari di Volvo e in prossimità di uscite delle principali autostrade e in altri punti strategici del territorio italiano. I punti di ricarica aperti agli utenti di veicoli elettrici di tutti i marchi e non solo agli utenti Volvo. Pertanto, l’iniziativa intende fornire un rassicurante servizio a tutti quegli automobilisti che intendono scegliere di guidare elettrico ma temono le carenze infrastrutturali del nostro Paese in tema di possibilità di ricarica. Sono già state attivate le stazioni di ricarica ultrafast Powerstop a Milano, Perugia, Bologna, Ferrara e Verona; imminenti le aperture a Roma, Trento e Torino. L’obiettivo di Volvo Car Italia è avere un significativo numero di stazioni operative entro la metà del 2022.

La dislocazione dei punti di ricarica porta alla copertura dell’intero territorio nazionale e rende di fatto possibili e agevoli spostamenti a lungo raggio qualsiasi sia la direttrice di viaggio.

Le stazioni a elevata potenza che verranno installate sono prodotte da Delta e sono in grado di ricaricare due vetture simultaneamente all’80 per cento della capacità in poco più di 30 minuti.

Un ruolo importante nella strategia di Volvo a favore della mobilità elettrica in Italia lo gioca la città di Milano e in tal senso particolarmente significativa è l’installazione della prima stazione di fast charging nel centro del capoluogo lombardo. Anch’essa marchiata Volvo, la stazione sorgerà nel quartiere di Porta Nuova, a pochi passi da Volvo Studio Milano, che si conferma così luogo di pensiero avanzato per andare incontro alle esigenze del pubblico.

L’impegno di Volvo per la riduzione delle emissioni di CO2

L’azione di Volvo Car Italia si inserisce nel contesto più ampio della strategia di Sostenibilità di Volvo Cars, che si basa sull’elettrificazione e sull’abbattimento delle emissioni di CO2 lungo l’intera filiera di vita dell’auto e nella catena dei fornitori. Un elemento chiave è costituito dall’azzeramento delle emissioni allo scarico delle auto in virtù dell’elettrificazione. Le vetture full electric lanciate da Volvo – XC40 Recharge e C40 Recharge – confermano la direzione intrapresa da Volvo.

Volvo Cars intende ridurre l’impronta di carbonio del ciclo di vita di un’auto del 40% tra il 2018 e il 2025, anche realizzando una riduzione del 25% delle emissioni nella sua catena di fornitori entro il 2025. Per questo intende favorire e incentivare l’utilizzo di energia pulita proveniente da fonti rinnovabili e aspira a diventare un’azienda a impatto neutro sul clima entro il 2040.

Sicurezza in primo piano

La Volvo C40 Recharge full electric ha ottenuto un punteggio di cinque stelle per la sicurezza nei test Euro NCAP 2022, aggiungendosi così agli altri modelli della gamma Volvo Cars quale auto tra le più sicure attualmente in circolazione.

Questo risultato prolunga la serie di cinque stelle ottenute da Volvo Cars nei test Euro NCAP: tutti i modelli Volvo oggi in vendita sono infatti state insigniti delle cinque stelle nelle rispettive valutazioni Euro NCAP.

La C40 Recharge ha ottenuto risultati particolarmente soddisfacenti per quanto riguarda la sicurezza degli occupanti e i sistemi di assistenza alla guida, grazie a una delle più complete dotazioni di sicurezza di serie nel segmento di appartenenza. Tra le tante funzioni, queste tecnologie di sicurezza aiutano i conducenti a rilevare ed evitare le collisioni, a mantenere la corsia di marcia e a ridurre l’impatto in caso di uscita di strada accidentale.

Elec3city riassunto in tre punti

Un garage condiviso di Volvo elettriche.

Una flotta di 15 Volvo XC40 Recharge Pure Electric da 231 CV con autonomie superiori ai 400km è a tua disposizione nel parcheggio sotterraneo Varesine Portanuova.

Condizioni vantaggiose

Le vetture sono disponibili per viaggi da 30 minuti a più giorni al costo di 0,25€ al minuto e/o 15€ l’ora e/o 50€ al giorno in caso di utilizzo superiore alle 3h*.

Car sharing a portata di tap

La mobile app ELEC3City è semplice, intuitiva e sempre disponibile per essere utilizzata da tutti i possessori registrati all’app Portanuova Milano.

Concludi la tua esperienza

Riporta la vettura al piano -4 del parcheggio sotterraneo Varesine Portanuova dove l’hai ritirata, chiudila semplicemente con l’app e termina la tua esperienza di viaggio con ELEC3City.

Ti verrà inviata una fattura via email con il costo finale del servizio entro 48h.