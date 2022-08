DS4 l’originale berlina a due volumi francese accattivante e futuristica

Lei è una berlina due volumi, sembra un classico detta così. In verità la francesina che proviamo oggi con la sua linea originale e accattivante , colpisce subito, a prima vista direi, con la sua aria avveniristica e un look audace e originale.

Conosciamola insieme la nuova DS 4

Se la linea è la prima cosa che prende l’occhio, in questa DS4 le cose da raccontare sono davvero tante. nEsterni ed interni la parola d’ordine insieme alla cura e alla ricerca nei dettagli è qualità.

Premium per eccellenza, la DS si distingue sempre per l’originalità, a partire dall’immagine. Le linee e i volumi sono importanti. Il frontale è decisamente vistoso con protagoniste le luci al Led che richiamano il disegno del logo. Belle ed eleganti sopratutto in fase notturna. Fiancata volutamente spezzata nelle linee e un retro bombato ma definito che la rende ancora più originale. Lunga 4 metri e 40, una delle più lunghe nella sua categoria dona spazio, diciamo così, ad un bagagliaio di grande portata.

Utile per fare spazio al powertrain plug-in per la versione che proviamo oggi la E-tense. Sotto al piano di carico c’è spazio per piccoli oggetti , una presa 12V, una fascia elastica, degli anelli per uso sportivo o pratico. Una botola al centro del divano è sempre pratica e una volta abbattuto crea un piano praticamente piatto. Oltre alla forma, la DS 4 ama decisamente anche la sostanza. Comfort e tecnologia sono di alto livello, e le svariate personalizzazioni la rendono esclusiva sotto ogni punto di vista.

All’interno non si può non notarla cura nella scelta dei materiali. Qui niente è lasciato al caso, classe ed eleganza tutta francese. Parte alta e centrale di plancia e pannelli porta sono rifiniti con inserti in pelle, legno, alluminio e fibra di carbonio. Piccoli dettagli che fanno la differenza: le tasche foderate in moquette. Cassetto a scomparsa ,con ricarica wireless, una presa USB, una 12V e un portabicchieri. Sotto al bracciolo c’è un’altra presa e un fondo gommato. Comando elettronico del cambio automatico e tutte le strumentazioni, quella del clima ad esempio, sono inserite all’interno del Touch screen.

Con la DS4 debutta un nuovo sistema di bordo con tante funzionalità e uno schermo ad altissima risoluzione che valorizza l’esperienza d’uso. CarPlay e Android Auto sono anche in modalità wireless. Il cruscotto è da 7 pollici collegato con l’ head-up display In più , da imparare ad usare, il trackpad da 5 pollici posizionato sul tunnel centrale che viene chiamato DS Smart Touch. Ci vuole un pò di pratica con questa nuova tecnologia, inizialmente un pò complesso, ma poi utile e pratica, per trovare soluzioni in modo veloce e dinamico.

Bella e comoda, ma anche divertente da guidare. E’ sempre sicura durante gli spostamenti anche quelli più veloci in curva. Sempre aderente al suolo, l’effetto che mi ha trasmesso è di grande stabilità, anche nei lunghi viaggi. Effetto acustico cocoon, si viaggia silenziosi e la visuale di guida ribassata è buona. Il parcheggio, assistito dalle telecamere e sensori è decisamente assistito.

DS 4 si presenta per sfidare un futuro in veloce evoluzione, non solo linee, tecnologia e design ma anche un’ampia offerta di motorizzazioni. Nel dettaglio, il comparto benzina è rappresentato dall’efficienza dell’architettura PureTech, ad iniziare dal 3 cilindri turbo 1.2 da 130 CV , affiancato dal 4 cilindri turbo 1.6 da 180 CV. L’economia d’esercizio si manifesta invece con il Diesel BlueHDi 1.5 da 130 CV . E poi La versione ibrida plug-in E-TENSE proietta emblematicamente DS 4 verso il futuro, grazie alla presenza del motore benzina 1.6 da 180 CV ed un motore elettrico da 81 kW. La potenza massima di questo sistema propulsivo diventa pari a 225 CV, con la coppia complessiva di 360 Nm ed i 110 Nm del motore elettrico subito disponibili in accelerazione. Tutte le soluzioni propulsive sono contraddistinte dalla presenza del cambio automatico ad 8 rapporti, perfetto compagno di un confort di alto livello.

La strategia dell’offerta DS 4, presenta la soglia d’accesso per PureTech 130 a 30.250 euro, che salgono a 36.250 euro per PureTech 180. Il Diesel BlueHDi 130 si esprime in maniera altrettanto competitiva a 31.750 euro, mentre la tecnologia E-TENSE 225 parte da 40.750 euro.