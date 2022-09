DS Automobiles nella 79° Open d’Italia: le stelle del green nella casa della Ryder Cup 2023

DS Automobiles 79° Open d’Italia: le stelle del green nella casa della Ryder Cup 2023. Da Rory McIlroy a Viktor Hovland, da Matt Fitzpatrick a Francesco Molinari, tanti campioni si sono sfidati dal 15 al 18 settembre sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) nel torneo del DP World Tour.

Le stelle del golf internazionale pronte a illuminare il DS Automobiles 79° Open d’Italia. Un evento del DP World Tour in programma dal 15 al 18 settembre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma). Nella casa della Ryder Cup 2023, sono stati 156 i giocatori che si sono sfidati per un montepremi di 3 milioni di euro.

Il field: in gara tre tra i migliori undici al mondo – In un field di ottimo livello tecnico spiccano i nomi di tre fra i migliori undici al mondo: il nordirlandese Rory McIlroy, quattro Major nel suo palmarés, che, runner up al BMW PGA Championship, è salito dal terzo al secondo posto nel world ranking, il norvegese Viktor Hovland (decimo) e l’inglese Matt Fitzpatrick (undicesimo), vincitore quest’anno di un Major (US Open). Senza dimenticare Francesco Molinari, unico italiano a fregiarsi di un Major, reduce da un’ottima prova al Wentworth Club (9°) e che, dopo essersi imposto per due volte nell’Open d’Italia (2006, 2016) potrebbe divenire il primo azzurro a firmarne tre.

Gli azzurri – Insieme a Francesco Molinari, numerosi gli azzurri che hanno puntano in alto, da Guido Migliozzi, reduce dal 13° posto al BMW Championship, a Francesco Laporta, che ha un bel feeling con l’Open d’Italia dove è terminato settimo nel 2019 e quarto nel 2021, da Renato Paratore a Nino Bertasio per proseguire poi con Lorenzo Gagli e Andrea Pavan. Debutto tra i professionisti di Filippo Celli, gran protagonista dell’estate con il titolo europeo individuale, la Silver Medal conquistata al The Open quale miglior dilettante e il successo nel Campionato Mondiale a squadre insieme a Marco Florioli e a Pietro Bovari.

Per i giocatori europei in palio punti per la qualificazione alla Ryder Cup 2023 – Il DS Automobiles 79° Open d’Italia è la seconda gara, dopo il BMW Championship, di qualificazione per i giocatori europei in cui si assegnano punti per assicurarsi un posto in squadra nel Team Europe alla Ryder Cup 2023.

Settimana Europea dello Sport: anche il DS Automobiles 79° Open d’Italia tra gli eventi ufficiali – La Federazione Italiana Golf, attraverso il DS Automobiles 79° Open d’Italia – evento clou del Progetto Ryder Cup 2023 – ha aderito alla Settimana Europea dello Sport, iniziativa promossa dal Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute, in programma dal 23 al 30 settembre per sensibilizzare a uno stile di vita sano e attivo.

Formula di gara e montepremi. Ad anticipare la sfida sarà la Rolex Pro-Am – Il torneo si giocherà sulla distanza di 72 buche (18 al giorno). Dopo i primi due giri il taglio lascerà in gara i primi 65 classificati e gli eventuali pari merito al 65° posto. Il montepremi è di 3.000.000 di euro, con prima moneta di 510.000 euro. Ad anticipare la competizione mercoledì 14 sarà la Rolex Pro-Am.

Hole in one: in palio una DS 4 E-TENSE – Nei quattro giorni di gara, il giocatore che per primo alla buca 7 (par 3, 219 yards, 200 metri) ha realizzato una “hole in one” si è aggiudicato un’autovettura DS 4 E-TENSE. Nel 2021 a firmare la prodezza fu Edoardo Molinari, alla stessa buca nel corso del primo giro.

Il DS Automobiles 79° Open d’Italia, con il Patrocinio di Regione Lazio, del Comune di Roma, del Comune di Guidonia Montecelio e del CONI, ha il supporto di DS Automobiles come Tiitle Sponsor, una scelta importante che ci è stata raccontata direttamente dal Brand Manager Eugenio Franzetti, nella nostra intervista esclusiva!