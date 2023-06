DS Automobiles e la sua collezione primavera-estate

Si è chiuso il mese di maggio con un trionfo per DS Automobiles, il marchio francese che ha registrato un raddoppio dei volumi di vendita rispetto all’anno precedente. Un risultato eccezionale che ha portato il marchio a conquistare la migliore quota di mercato di sempre nel settore delle “passenger cars” in Italia, con il 0,7% di market share. Questo successo è ancora più notevole considerando che il mercato complessivo delle automobili passeggeri è cresciuto solo del 23% nello stesso periodo.

Uno dei fattori chiave di questo successo è stata la nuova Collection ESPRIT DE VOYAGE, ispirata al mondo della moda, che è stata lanciata per offrire un’esperienza unica ai clienti di DS Automobiles. La collezione è disponibile sui modelli DS 4, DS 7 e DS 9 e si distingue per la sua attenzione ai dettagli e per l’incorporazione di elementi esclusivi. Presentata ufficialmente alla stampa nella prestigiosa location di “Spazio The Box” , la collezione enfatizza i valori del marchio, combinando raffinatezza, tecnologia e l’elegante savoir-faire tipico della tradizione francese. Inoltre, la collezione esplora il tema del viaggio e della libertà, caratteristiche intrinseche ai veicoli DS.

Nonostante l’attenzione verso l’eleganza e il comfort, DS Automobiles si distingue anche per la centralità del cliente. Questo si manifesta attraverso il programma “Only you” e i canali di vendita semplici e confortevoli offerti dal marchio. DS Automobiles conta su una rete di 60 store distribuiti in tutta Italia, oltre a una piattaforma di vendita online che permette ai clienti di acquistare i veicoli in modo comodo e accessibile.

I risultati positivi di maggio sono solo un capitolo della storia di successo di DS Automobiles nel 2023. Nei primi cinque mesi dell’anno, il marchio ha registrato un aumento del 40% nelle immatricolazioni rispetto allo stesso periodo del 2022. Inoltre, la quota di mercato nel segmento premium è cresciuta di 0,25 punti percentuali.

Un altro elemento chiave del successo di DS Automobiles è il connubio tra l’eleganza della “French Art of Travel” e l’impegno verso la mobilità sostenibile. Il marchio si è impegnato nell’elettrificazione, presentando una gamma completamente elettrica nel 2019 e diventando il marchio multi-energia con le emissioni di CO2 più basse in Europa nel 2020. DS Automobiles ha una chiara strategia verso il futuro, con l’obiettivo di offrire una gamma completamente elettrificata entro il 2024.