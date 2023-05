DS Automobiles e golf: coppia ideale per l’80° Open d’Italia

Prendi DS Automobiles, con la sua chiara e pionieristica visione della mobilità del futuro; ci aggiungi il golf, sport estremamente affine al posizionamento del marchio, con il proprio savoir faire francese: ed ecco la coppia ideale per l’80° Open d’Italia.

Dal 4 al 7 maggio 2023 i migliori talenti del golf mondiale si sono sfidati al “Marco Simone Golf & Country Club”. Una vetrina per DS che, con la Federazione Italiana Golf, porta avanti un sodalizio vincente da quattro anni di seguito. Tutto basato sulla condivisione del valore comune della sostenibilità.

Con le sue versioni elettrificate, DS presenta propone le proprie tecnologie e il proprio design a tutti gli appassionati di questo sport. La rete di concessionari ha stipulato partnership con i golf-club della zona, creando strategiche relazioni volte a raccontare la propria gamma in ogni angolo del panorama golfistico italiano.

La presenza green all’Open d’Italia era testimoniata da una flotta di 37 auto, tra le quali spiccano l’audace DS 7 e l’elegante berlina DS 9. Sotto i riflettori anche la nuova DS 3 100% elettrica e le nuovissime DS 4 e DS 7 della collezione Esprit de Voyage, ispirata dalla moda. Inoltre, a sottolineare l’unione tra le due realtà, la Casa francese ha messo in palio un veicolo come premio della Hole in One: per vincere, occorreva realizzare la buca numero 7 da 200 metri al primo tiro. Un’impresa compiuta dal golfista sudafricano Thriston Lawrence, che si è aggiudicato la DS 4.

In quanto brand giovane, nato nel 2014, DS vanta una gamma attuale completamente rinnovata con meno di due anni di vita e una linea dedicata alle basse emissioni denominata E-Tense. Vanta quattro modelli in gamma in versione full electric o Ibrida Plug In, e si pone l’obiettivo di lanciare solo versioni totalmente elettrificate nel 2024.

Strategia portata avanti anche col noleggio Free2move eSolutions. I dispositivi di ricarica utilizzati nell’occasione sono state le eProWallbox, che offrono un’elevata flessibilità in termini di funzionalità e costi adattandosi alle necessità di energia (da 7,4 kW fino a 22 kW) e velocità di ricarica.

Testimonial d’eccellenza di questa 80° edizione dell’Open d’Italia di Golf è stato il modello, imprenditore e fashion blogger Mariano Di Vaio. Che ha giocato nella Pro AM, torneo dedicato a professionisti e dilettanti della disciplina.