DS 7 E-Tense: SUV ibrido plug-in raffinato. Prova su strada

Che ne dite del suo sguardo? Cattura, vero? Parliamo della nuova DS 7 E-Tense, SUV ibrida plug-in raffinata, appena rinnovata dalla Casa francese del Gruppo Stellantis. Il carattere di quest’auto, che è la risposta DS alle lussuose tedesche, deriva proprio da significative modifiche apportate alla parte anteriore. D’altronde, DS incarna il savoir-faire transalpino del lusso nell’industria automobilistica.

Le linee più nette sviluppano l’equilibrio di ogni dettaglio, mentre grazie alla firma luminosa il look è ancora più espressivo con la combinazione dei nuovi fari a led più sottili e delle luci diurne, che sembrano attraversare il colore della carrozzeria. Infatti, la superficie in policarbonato incisa al laser viene dipinta all’interno per conferire un aspetto che alterna la luce a componenti in tinta con gli esterni. Inoltre, le DS Wings sono state ridisegnate: la griglia è più ampia e arricchita da sottili riflessi a punta di diamante.

Le luci posteriori a led con effetto vortice, a scaglie e più sottili, sono state ridisegnate. Il portellone posteriore e il logo beneficiano di una rielaborazione con linee più affilate, mentre il badge “DS Automobiles” è più lungo. Ma la raffinatezza si ritrova anche dentro: venite a vederla con noi.

Interfaccia completamente configurabile, reattiva e fluida, supportata dal riconoscimento vocale naturale. Il nuovo schermo touch screen da 12″ ad alta risoluzione presenta un menu composto da diversi widget: basta un unico movimento per controllare la navigazione connessa, la ventilazione, le fonti audio digitali e le informazioni di viaggio. Sofisticato, ma facile da usare: promosso in pieno.

Comfort che va a braccetto con la sicurezza: il grande schermo consente anche di visualizzare le viste anteriori e posteriori, fornite dalle nuove telecamere digitali ad alta risoluzione, e di accedere alla funzione Mirror Screen tramite wi-fi con Android Auto e Apple Carplay in modalità wireless.

In marcia, è piacevole il sistema di ammortizzazione controllato da una telecamera: regola ogni ruota in modo indipendente in base alle imperfezioni della carreggiata. In più, una telecamera a infrarossi sorveglia la carreggiata e i lati per rilevare ciclisti, pedoni e animali ad una distanza massima di 100 metri.

Abbiamo poi un livello 2 di guida semi-autonoma, oltre al monitoraggio delle condizioni del guidatore: obiettivo, evitare incidenti da stanchezza e colpo di sonno. Vengono infatti diagnosticati la posizione dello sguardo, e il movimento del viso e delle palpebre.

Ma è la propulsione che fa amare ancora di più la DS 7. Doppiamente campione di Formula E, la tecnologia E-Tense costituisce la maggior parte della gamma con versioni da 225 cavalli e trazione a due ruote, 300 cavalli a quattro ruote motrici, e 360 cavalli e quattro per quattro. Insomma, tre ibridi alla spina. Volendo, comunque, c’è anche il diesel BlueHDi 130 abbinato al cambio automatico a otto marce.

Per quanto riguarda la versione plug-in quattro per quattro e 360 cavalli, i motori elettrici (abbinati a una batteria da 14,2 kilowattora) consentono una guida a emissioni zero in accelerazione o a trazione integrale fino a 62 km in città. E 57 km nel ciclo combinato. Con la possibilità di guidare in modalità 100% elettrica fino a 140 km/h. Emissioni del quattro per quattro a quota 40 grammi per chilometro di anidride carbonica con consumo di carburante di 1,8 litri ogni 100 km. Ovviamente, i dati cambiano secondo stile di guida e tipo di strada.

Una SUV lunga quasi quattro metri e 60, larga 191 cm e alta 163, che fa quindi viaggiare in scioltezza cinque persone, le quali possono anche sfruttare un bagagliaio di capienza minima di 555 litri, sino a un massimo di 1752. Il tutto, in un abitacolo con materiali di pregio, quali la pelle nappa o l’Alcantara.

Da 52.800 euro. Preziosi gli ecoincentivi statali, che valgono per tutte le auto ricaricabili. In parallelo, gustose le promozioni del Costruttore. Da una parte, la classica formula dell’acquisto tramite finanziamento con Valore futuro garantito, che consente di valutare se tenere l’auto dopo aver pagato l’ultima rata. Dall’altro, il noleggio a lungo termine con tutti i servizi inclusi, che permette di versare un canone mensile per poi restituire la vettura alla fine del contratto; comprende manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa Rca, antifurto con polizza Incendio e Furto.