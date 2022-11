Elegante e sensuale, questi i due aggettivi che esprimono al meglio la personalità della nuova DS 7 E-Tense 225 Opera.

Un allestimento disponibile sulla versione top di gamma del crossover ibrido plug-in francese e che offre contenuti di qualità. Pensato per chi desidera il massimo del comfort e dell’esclusività, l’allestimento Opera affianca quello Performance Line, variante quest’ultima che pone l’accento sull’anima più sportiva e coinvolgente di un’auto che, da ferma e in movimento, seduce. Un modello sinonimo di raffinatezza, di eleganza, sulla DS 7 E-Tense 225 Opera sono presenti diversi accessori premium, il riferimento è ai sedili in pelle Nappa Marrone Criollo con lavorazione a cinturino d’orologio, riscaldati, ventilati e massaggianti, ma anche al portellone elettrico e ai finestrini anteriori e posteriori acustici.

I materiali con cui nuova DS 7 è realizzata sono sostenibili, il 95% della sua componentistica è realizzato con materiale recuperabili, l’85% è riciclabile, ampia è la presenza di plastica riciclata.

Quando si parla di DS Automobiles, si parla di creatività e di stile, di raffinatezza e tecnologia, di materiali pregiati e sostenibili, l’obiettivo del Centro Stile DS Automobiles era quello di ridurre il superfluo, unendo l’analogico al digitale. Le bocchette di aerazione sono state spostate sulle portiere così da ottenere una console lunga e pulita, il tunnel centrale è minimal, l’E-TOGGLE sostituisce la tradizionale leva del cambio automatico, il DS Smart Touch, facilità l’interazione con il nuovo sistema d’infotainment. Materiali morbidi e appaganti al tatto, tante le soluzioni che hanno favorito il raggiungimento di un’abitabilità interna da riferimento per il segmento, i passeggeri posteriori potranno beneficiare di un ampio spazio per le ginocchia, gomiti e spalle.

DS 7 E-Tense nasce per intraprendere lunghi viaggi senza rinunciare alla versatilità, il vano bagagli ha una capacità di 555 litri che arriva fino a 1.752 litri con gli schienali posteriori abbattuti. Comfort di marcia e benessere di bordo, per un cliente che vuole e ama distinguersi anche all’esterno, la nuova versione Opera è disponibile anche su DS 7 Cross. Eleganza ed esclusività che viaggiano di pari passo con il rispetto per l’ambiente, nell’era della transizione energetica, anche il marchio francese propone sulla DS 7 l’alimentazione ibrida alla spina, la E-Tense 225 riesce a percorrere fino a 62 km nel ciclo WLTP con una sola ricarica energetica, un’autonomia questa, che rispetto alla precedente versione è cresciuta del 13% grazie a una batteria più efficiente e a un controllo software, migliorato.

La versione ibrida plug-in E-Tense abbina la presenza del motore benzina da 1.6 litri da 180 CV a quella di un’unità elettrica da 81 kW. La potenza complessiva è pari a 225 CV, per una coppia massima 360 Nm, la batteria agli ioni di litio, ha una capacità di 12,4 kWh e permette di viaggiare in elettrico fino a 140 km/h. Per una ricarica completa occorre circa un’ora e 30 minuti, sul fronte delle emissioni, nel ciclo combinato, la DS dichiara un CO2 pari a 40 grammi per chilometro. Partner ufficiale di Nuovo DS 7 è Free2move eSolutions, la joint-venture tra Stellantis e NHOA, player globale nello stoccaggio di energia. eSolutions Charging mette a disposizione oltre 360 mila punti di ricarica in tutta Europa, che possono essere individuati e utilizzati con pochi semplici click.

DS 7 E-Tense 225 Opera esalta i sensi

Tatto, materiali sostenibili e pregiati, Udito, viaggiare in elettrico porta guidatore e passeggeri a una nuova dimensione e contatto con la natura, Vista, anima elegante, sportiva oppure avventurosa, DS 7, DS 7 Performance Line o DS 7 Cross, Olfatto, la percezione degli odori, con il DS Clean Cabin, l’abitacolo viene purificato in pochi minuti. Una nuova frontiera nasce con DS Automobiles, dove la somma dei quattro sensi converge nel puro piacere di guida.

Col nuovo DS 7 abbiamo fatto tappa nella suggestiva cornice del Lago di Como. Scopri il nostro affascinante viaggio tra tradizione e innovazione.