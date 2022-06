Dr, il marchio italiano di auto presenta due nuovi brand

DR Automobiles, il gruppo molisano fondato oltre quindici anni fa, e che può ormai contare su una quota di mercato nel nostro paese del 1,5%, ha presentato al MIMO 2022 due nuovi brand, Sportequipe e ICKX. Il programma prevede che i due nuovi brand abbiano una propria rete di vendita dedicata, differente rispetto a quelle di Evo e di DR.

Com’è noto Evo è la marca entry-level, i cui modelli sono ricompresi in un range di prezzo tra 15 e 20mil euro. Con DR si sale ad un massimo di 30mila ed ora con Sportequipe si passa alla fascia 30-40mila e con il brand Ickx si arriva a 50mila. L’obiettivo di DR Automobiles Groupe è dunque quello di rafforzare ulteriormente la propria posizione nel panorama automotive europeo, anche in virtù di un’importante espansione del network di vendita italiano ed estero.

“Sicuramente puntiamo a rafforzare la nostra posizione sul mercato italiano che oggi ci vede con una quota dell’1,5% perchè oggi a mimo lanciamo addirittura due nuovi brand: non soltanto delle novità di prodotto in Dr ed Evo come la Dr 3.0, la Dr 7.0, la nuova Evo 4, la nuova Evo 5 e il pickup cross 4 in Evo ma lanciamo proprio due nuovi brand che sono Sportequipe e ICKX e si posizionano un po’ più in alto rispetto a Dr ed Evo e quindi andiamo a presidiare così tutti i segmenti di mercato“, sottolinea Massimo Di Tore, direttore comunicazione e marketing di Dr Automobiles.

Una strategia di espansione e consolidamento che non coinvolge solo l’Italia: “Anche Europa grazie anche alla collaborazione con fca bank molto importante – precisa ancora il manager – loro hanno in portafoglio oltre 5 mila concessionarie in tutta europa e questo ci consentirà insomma di atterrare più facilmente e più velocemente nei paesi dove loro sono già presenti“.