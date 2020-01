I dieci SUV più venduti al mondo

editato in: da

Nella prima metà del 2019 il segmento dei SUV ha perso il 4.1%, Toyota Rav4 continua comunque ad essere il modello di maggiore successo della categoria, uno dei SUV più venduti in Italia sul mercato dell’automotive, seguito da Honda CR-V.

Il crossover giapponese ha superato anche i numeri di Volkswagen Tiguan, nella top ten invece è appena entrata anche Mercedes GLC (al decimo posto). La gara per il modello più venduto continua a mostrare comunque in testa la Toyota Rav4 con 441.580 unità vendute, segnando una crescita positiva che in punti percentuali e dell’8.4%. Si tratta di uno dei primi Sport Utility Vehicles venduti in tutto il mondo, lanciato in Giappone e in Europa nel 1994 (sono passati ormai veramente tanti anni, quest’anno più di 25). Attualmente l’auto si trova alla sua quinta generazione lanciata proprio lo scorso anno a livello globale, è arrivato a dicembre anche negli Stati Uniti.

Il secondo SUV più venduto al mondo invece è Honda CR-V con 381.436 unità in tutto e una crescita del 15.5%, scala di un posto rispetto al terzo gradino del podio ottenuto nel 2018. L’auto ha fatto il suo esordio sul mercato nel 1995 e negli ultimi quattro anni è rimasta stabile, nel 2017 tra l’altro è stata presentata e lanciata sul mercato la nuova generazione, esattamente siamo alla quarta.

Terzo posto per Volkswagen Tiguan che ha venduto in tutto 370.693 unità, purtroppo in calo del 10.7%, superato infatti rispetto al 2018 da Honda CR-V, come abbiamo appena visto. La Tiguan è sul mercato dal 2007, è un’auto più giovane rispetto ai primi due suv più venduti al mondo. Si tratta comunque di un modello globale, nel 2016 è stata lanciata la seconda generazione.

Hyundai Tucson è un altro dei suv più venduti al mondo e lo troviamo al quarto posto con 255.048 unità e un calo del 10.3% rispetto all’anno precedente, una delle più grandi perdite annuali, seguito da Kia Sportage che si trova al quinto posto con 243.448 unità vendute, l’1.8% in più. Nissan Qashqai, una delle auto di maggiore successo della Casa, si trova al sesto posto della top ten con 239.624 unità vendute (-12.2%). Seguono Chevrolet Equinox con 219.529 immatricolazioni, Mazda CX-5 con 190.678 auto venute.

Infine vediamo Nissan Rogue al nono posto della classifica dei SUV più venduti nel mondo, con 195.800 unità vendute (-18%) e Mercedes GLC al decimo posto, appena entrata nella top ten, con 190.678 vendite.